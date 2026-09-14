Αγρίνιο: Συνελήφθη μητέρα που άφησε μόνη την 3χρονη κόρη της – Το παιδί περιφερόταν στον δρόμο

Snapshot Μια 22χρονη μητέρα συνελήφθη στο Αγρίνιο με την κατηγορία έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το τρίχρονο παιδί της βρέθηκε μόνο του να περιφέρεται στον δρόμο χωρίς επίβλεψη.

Το παιδί κατάφερε να βγει μόνο του από το σπίτι, όπου είχε μείνει χωρίς επίβλεψη.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ επενέβησαν άμεσα και απέτρεψαν κίνδυνο για τη ζωή του παιδιού.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε μόνο του. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη μιας ημεδαπής γυναίκας προχώρησαν το πρωί της Κυριακής 13/9 στο Αγρίνιο αστυνομικοί του Τμήματος Aμεσης Δράσης της περιοχής, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα τρίχρονο παιδάκι εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνο του στον δρόμο, χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα δίπλα του.

Όπως προέκυψε, η 22χρονη μητέρα του παιδιού άφησε χωρίς καμία επίβλεψη μέσα στην οικία της το κοριτσάκι, το οποίο κατάφερε να βγει μόνο του από το σπίτι και να βρεθεί στον δρόμο, όπου έγινε αντιληπτό από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα αποτρέποντας τον κίνδυνο για τη ζωή του.

Σε βάρος της νεαρής μητέρας σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε μόνο του.

Με πληροφορίες από Agrinionews