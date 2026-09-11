Μαγνησία: Υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 9χρονης ερευνά η Αστυνομία

Snapshot Η αστυνομία και ηισαγγελία του Βόλου ερευνούν υπόθεση σεουαλικής καποίησης 9χρονης σε περιφερειακό δήμο της Μαγνησίας.

Το παιδί εξομολογήθηκε το περιστατικό στους γονείς του, οι οποίοι το μετέφεραν για εξετάσεις σε Κέντρο Υγείας και Νοσοκομείο Βόλου.

Η 9χρονη εξετάζεται από παιδίατρο, γυναικολόγο και παιδοψυχολόγο, ενώ βρίσκεται υπό ψυχολογική παρακολούθηση στο Νοσοκομείο.

Ο πατέρας έχει υποδείξει στις Αρχές το πρόσωπο που θεωρείται υπεύθυνο για την κακοποίηση.

Η αστυνομία διερευνά το χρονικό διάστημα, τις συνθήκες και τα στοιχεία της υπόθεσης μέσω καταθέσεων και μαρτυριών. Snapshot powered by AI

Μια σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός κοριτσιού μόλις 9 ετών σε περιφερειακό δήμο της Μαγνησίας, ερευνά η αστυνομία και η Εισαγγελία του Βόλου τις τελευταίες ώρες.

Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση από το απόγευμα της Πέμπτης (10/9), οπότε το παιδί εξομολογήθηκε όσα συνέβησαν στους γονείς του. Ο πατέρας, σοκαρισμένος από την εξομολόγηση του παιδιού, μετέφερε την 9χρονη για εξέταση σε περιφερειακό Κέντρο Υγείας.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, οι γιατροί μόλις άκουσαν τι αφορούσε το περιστατικό κάλεσαν αμέσως την Αστυνομία. Παράλληλα, το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου προκειμένου να εξεταστεί από παιδίατρο, γυναικολόγο και παιδοψυχολόγο.

Για το συμβάν ενημερώθηκε και η Εισαγγελία, ενώ μέσα από τις μαρτυρίες της μικρής ο πατέρας έχει υποδείξει στις Αρχές το πρόσωπο που θεωρείται υπεύθυνο για την σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις που ενδεχομένως παραπέμπουν σε κακοποίηση και η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για το τι ακριβώς είχε συμβεί, εάν έχει συμβεί, και για πόσο χρονικό διάστημα.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν μέσα από την κατάθεση του πατέρα να προσδιορίσουν πότε συνέβη η φερόμενη κακοποίηση, τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να φωτίσει την υπόθεση.

Η 9χρονη παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο παραμένει στο Νοσοκομείο ώστε μέσα από έναν κύκλο εξετάσεων και υποστήριξης να εξασφαλιστεί η ασφαλής για την ψυχολογία της, επιστροφή στο σπίτι.

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