Σχολεία: Σήμερα το πρώτο κουδούνι της χρονιάς - Τι θα γίνει την πρώτη ημέρα

Snapshot Η πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς θα είναι ημέρα αγιασμού και ενημερώσεων, χωρίς μαθήματα.

Εφαρμόζεται νέο ενιαίο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με όρια στη διάρκεια, αριθμό και ποσοστά συμμετοχής, που ενισχύει την ασφάλεια και τη διαφάνεια.

Τα Ωρολόγια Προγράμματα των δημοτικών σχολείων συντάσσονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και δεν παραβιάζουν το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών.

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες για αριθμό μαθητών, ευθύνη εκπαιδευτικών και ενσωματώνει διδακτικές ώρες για Διατροφική Αγωγή και Μελέτη.

Οι γονείς έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις σχολικές εκδρομές κατόπιν απόφασης, ενώ οι μη εγκεκριμένοι συνοδοί απαγορεύονται, και η συμμετοχή μαθητών παρακολουθείται και καταγράφεται με αυστηρά κριτήρια. Snapshot powered by AI

Ανοίγουν σήμερα, Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, τα σχολεία με τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να επιστρέφουν στα θρανία τους.

Η πρώτη ημερά της νέας σχολικής χρονιάς, ωστόσο, δεν είναι ημερά μαθημάτων, καθώς οι μαθητές προσέρχονται στις σχολικές μονάδες για τον αγιασμό, λαμβάνουν τις πρώτες οδηγίες για τη λειτουργία του σχολείου και ενημερώνονται για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών.

Τι ώρα γίνεται ο αγιασμός

Οι ακριβείς ώρες πραγματοποίησης του αγιασμού θα ανακοινωθούν από τις διευθύνσεις των σχολείων λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της χρονιάς.

Συνήθως, στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο αγιασμός πραγματοποιείται έως τις 09:15, ενώ σε Γυμνάσια και Λύκεια η διαδικασία ολοκληρώνεται συνήθως έως τις 10:00.

Μετά τον αγιασμό θα ακολουθήσει η διανομή των σχολικών βιβλίων και οι πρώτες οδηγίες προς τους μαθητές για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών.

Τι ισχύει για τη νέα χρονιά

Η σχολική χρονιά 2026-2027 αναμένεται να ξεκινήσει με το ίδιο πλαίσιο λειτουργίας που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια.

Οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας για τον αγιασμό, τη διανομή βιβλίων και την έναρξη των μαθημάτων αναμένεται να εκδοθούν προς το τέλος του καλοκαιριού.

Μέχρι τότε, οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα απολαύσουν σχεδόν τρεις μήνες καλοκαιρινών διακοπών πριν από την επιστροφή στα σχολεία και την έναρξη ενός νέου κύκλου μαθημάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές

Ένα νέο ενιαίο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές και γενικότερα τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός σχολείου τίθεται σε εφαρμογή για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά τη δημοσίευση σχετικής υπουργικής απόφασης στο ΦΕΚ. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ομογενοποίηση των κανόνων που διέπουν τις μετακινήσεις, καλύπτοντας από απλές εκπαιδευτικές επισκέψεις μέχρι πολυήμερα ταξίδια στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, κάθε σχολικό έτος επιτρέπονται έως έξι εκπαιδευτικές επισκέψεις ανά τμήμα, με συνολικό μέγιστο εννέα δράσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν διδακτικές επισκέψεις, επισκέψεις στη Βουλή, αθλητικές διοργανώσεις και άλλες μορφές εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, ο ελάχιστος αριθμός δράσεων ανά τμήμα ανά σχολική χρονιά δεν μπορεί να είναι λιγότερος από έξι.

Οι σύντομες εκπαιδευτικές επισκέψεις περιορίζονται σε διάρκεια έως δύο διδακτικές ώρες και απαιτούν συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μαθητών. Οι μαθητές που δεν συμμετέχουν παραμένουν στο σχολείο με αντίστοιχες δραστηριότητες. Αντίθετα, στις ημερήσιες εκδρομές, η συμμετοχή πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 70% της τάξης. Όσοι δεν συμμετέχουν απουσιάζουν από το σχολείο, με την απουσία να καταχωρείται ως δικαιολογημένη.

Πολυήμερες μετακινήσεις και ταξίδια στο εξωτερικό

Το νέο πλαίσιο διευρύνει τις δυνατότητες για πολυήμερες εκπαιδευτικές επισκέψεις, ειδικά για μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού.

Τα προγράμματα μπορούν να διαρκούν έως τρεις εργάσιμες ημέρες ή πέντε με ενσωματωμένες αργίες, ενώ στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προβλέπονται έως τρεις διανυκτερεύσεις. Για ταξίδια στο εξωτερικό, η διάρκεια φτάνει έως επτά ημέρες για χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου, και έως δέκα ημέρες για προορισμούς εκτός αυτών.

Κάθε μετακίνηση πρέπει να συνδέεται με εκπαιδευτικό σκοπό και να εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο του Erasmus+, όπου οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν έως 22 ημέρες ανά σχολικό έτος. Για τους εκπαιδευτικούς, το όριο παραμένει στις 14 ημέρες ανά διδακτικό έτος, με επιτρεπτές εξαιρέσεις κατά τις σχολικές διακοπές.

Η ασφάλεια των μαθητών και η συγκατάθεση των γονέων αποκτούν κεντρική σημασία. Πριν από κάθε δράση, ο διευθυντής του σχολείου οφείλει να διασφαλίζει την τήρηση των προβλεπόμενων ποσοστών συμμετοχής και να συλλέγει τις απαραίτητες δηλώσεις συναίνεσης από τους κηδεμόνες.

Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν κατόπιν αιτήματος και απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων, καλύπτοντας οι ίδιοι τα έξοδα, χωρίς να μειώνεται ο αριθμός των συνοδών εκπαιδευτικών. Απαγορεύεται η συμμετοχή μη εγκεκριμένων προσώπων.

Η νέα ρύθμιση θέτει ένα σαφές και ολοκληρωμένο πλαίσιο για τις εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη διαφάνεια, ενώ παράλληλα διευρύνει τις δυνατότητες εμπλουτισμού της μαθησιακής εμπειρίας εκτός σχολείου.

Με αυτόν τον τρόπο, η πολιτεία προωθεί την ποιοτική και οργανωμένη υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων, που συμβάλλουν στην ολιστική ανάπτυξη των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Έτσι θα λειτουργήσουν φέτος τα δημοτικά σχολεία

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας με τις οδηγίες για τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 2026-2027. Στην εγκύκλιο καθορίζονται οι όροι για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, την κατάρτιση των ωρολογίων προγραμμάτων και την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι κατά την έναρξη των μαθημάτων, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 γίνεται ο καθιερωμένος αγιασμός, δίνονται οδηγίες για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου, οι μαθητές/τριες παραλαμβάνουν τα βιβλία τους και αποχωρού

Ωρολόγια Προγράμματα

Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Ενιαίου τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων (4/θ και άνω) συντάσσονται με βάση την υπό στοιχεία 84697/Δ1/25-6-2026 (Β’ 3990/διόρθωση σφάλματος Β’ 4199) ΥΑ.

Τα Ωρολόγια Προγράμματα των μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων (ολιγοθέσια) συντάσσονται με βάση την υπό στοιχεία 83939/Δ1/19-5-2017 (Β΄1800) ΥA, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπό στοιχεία 117956/Δ1/21-9- 2021 ΥΑ (Β’ 4477) και 114742/Δ1/03-09-2026 ΥΑ.

Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο

Πρόγραμμα του σχολείου συντάσσεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, με ημερομηνία έναρξης 11/9 για το πρώτο ΕΩΠ. Η σύνταξη του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος αποτελεί ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας ή του/της Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας και υλοποιείται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Πρόγραμμα υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον/στην Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών Θεμάτων για έγκριση. Ο/Η Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικών Θεμάτων επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα άλλο αντίγραφο αποστέλλει στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πρόγραμμα του σχολείου αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου (παρ. 5, κεφ. Α, άρθρο 11 π.δ. 79/2017 (Α΄109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα.

Έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξή του, το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα αναμορφώνεται προσωρινά ως προς τα διδακτικά αντικείμενα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών σε συνεργασία με τον/την Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών Θεμάτων και ύστερα από εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας, αξιοποιώντας το σύνολο των προσφερόμενων διδακτικών ωρών με βάση το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο και τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα (παρ. 12, κεφ. Α’, άρθρο 11 του π.δ. 79/2017 (Α΄109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Κατά τη σύνταξη των Εβδομαδιαίων Ωρολογίων Προγραμμάτων σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, το οποίο ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις (περ. η’, παρ. 16, κεφ. Α, άρθρο 11, π.δ. 79/2017 5 (Α’ 109)). Διευθυντές/ντριες και εκπαιδευτικοί καλύπτουν πλήρως το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο.

Τα Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία ακολουθούν το εκάστοτε ισχύον αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα των αντίστοιχων τύπων δημοσίων σχολείων (παρ. 1, αρ. 4 του ν. 682/1977 (Α΄244)). Πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977 (Α΄244), όπως αντικαταστάθηκε τελικά με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4713/2020 (Α΄ 147).

Στα 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 10 φοιτώντες μαθητές. Στις σχολικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν ως 4/θέσιες και 5/θέσιες ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος ορίζεται στους 8 φοιτώντες μαθητές. Όταν ο αριθμός των μαθητών/τριών που φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι μικρότερος των 10 φοιτώντων μαθητών σε 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία ή είναι μικρότερος των 8 φοιτώντων μαθητών σε 4/θέσια και 5/θέσια Δημοτικά Σχολεία, τότε με απόφαση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος, όπως αναφέρεται στην υπό στοιχεία Φ12/657/70691/Δ1/2016 (Β’ 1324) ΥΑ και αφορά στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

Η φοίτηση των μαθητών/τριών παρακολουθείται από τον/την εκπαιδευτικό που έχει την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, ο/η οποίος/α καταγράφει τις απουσίες σε καθημερινή βάση και τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα myschool (Φ.7/105183/Δ1/16-9-2024). Σημειώνεται ότι στην υπό στοιχεία Φ7/118139/ΦΔ/Δ1/9-9-2020 (Β’ 3838) ΥΑ «Εγγραφή και φοίτηση των μαθητών/τριών στο ολοήμερο πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων» ορίζεται ότι οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις.

Πώς λειτουργεί το Ολοήμερο

Σε περίπτωση μη πλήρους ανάπτυξης του Ολοήμερου Προγράμματος και έως την ολοκλήρωσή του, λαμβάνονται υπόψη κατά προτεραιότητα:

α) αν είναι και οι δύο γονείς/κηδεμόνες εργαζόμενοι ή αν είναι μονογονεϊκές οικογένειες

β) αν είναι εργαζόμενος ο ένας εκ των δύο και ο έτερος άνεργος γ) αν ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εάν υπάρξει ανάγκη αναμόρφωσης του Ολοήμερου Προγράμματος, εφαρμόζεται η ανωτέρω ρύθμιση.

Στα Ολιγοθέσια

Δημοτικά Σχολεία βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα μετά τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου, στις 13:30, είναι η εγγραφή τουλάχιστον του 1/3 των μαθητών/τριών για τα 1/θέσια Δημοτικά Σχολεία και 8 μαθητών/τριών για τα 2/θέσια και 3/θέσια Δημοτικά Σχολεία. Δικαίωμα εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα των ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων έχουν όλοι/όλες οι μαθητές/τριες του σχολείου.

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00. Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, στην περίπτωση που ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στα λειτουργούντα τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε αναστέλλεται η λειτουργία τους με απόφαση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική εισήγηση του/της Προϊσταμένου/ης Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του/της Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναλυτική κατάσταση φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα (Πίνακας Α), η οποία κοινοποιείται στον/στην οικείο/α Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

Στο Ολοήμερο πρόγραμμα του Ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (4/θ και άνω), ορίζεται ανά ημέρα ο/η εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος μπορεί να ανατίθεται σε εκπαιδευτικό κάθε ειδικότητας, καθώς και στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Στους εκπαιδευτικούς που φέρουν την ευθύνη λειτουργίας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται χορήγηση επιδόματος (περ. α’, παρ. 16, κεφ. Α’, άρθρο 11, π.δ. 79/2017 (Α΄109 )). δ. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών ορίζονται: α) οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν και συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και β) ανά ημέρα, ο/η εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος (περ. β’, παρ. 16, κεφ. Α’, άρθρο 11, π.δ. 79/2017 (Α΄109)).

Συστήνεται ο/η εκπαιδευτικός – οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την 1η ώρα του Ολοήμερου προγράμματος, να μην διδάσκουν την 6η ώρα του Πρωινού Προγράμματος, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος. ε. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα καθημερινά και για μία (1) διδακτική ώρα εντάσσεται το διδακτικό αντικείμενο της Διατροφικής Αγωγής σύμφωνα με τις περ. ια’ και ιβ’ της παρ. 16, κεφ. Α’, άρθρο 11 του π.δ. 79/2017 (Α΄109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η διδακτική ώρα της Διατροφικής Αγωγής ανατίθεται, κατά προτεραιότητα, στους/στις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τη δεύτερη ώρα του Ολοήμερου Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου και του υπεύθυνου του Ολοήμερου Προγράμματος, στους/στις οποίους/ες ανατίθεται η διδασκαλία της Διατροφικής Αγωγής δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των λειτουργούντων τμημάτων της δεύτερης διδακτικής ώρας (14.15-15.00) του Ολοήμερου Προγράμματος (περ. ιβ’, παρ. 16, αρ. 11 του π.δ. 79/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Σχολικού Συμβουλίου σχετική με το πλαίσιο υλικοτεχνικής οργάνωσης, τον τρόπο υλοποίησης της «Διατροφικής Αγωγής» των μαθητών/τριών που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα (παρ. 16, άρθρο 11 του π.δ. 79/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 79 του ν. 4589/2019 (Α’ 13)). Το γεύμα των μαθητών/τριών παρασκευάζεται στο σπίτι με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.

Ο/Η υπεύθυνος/η του Ολοήμερου Προγράμματος καθώς και οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τη διδακτική ώρα της Διατροφικής Αγωγής, βοηθούν και καθοδηγούν τους/τις μαθητές/τριες, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος και στην αυτόνομη εξυπηρέτησή τους. Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται 7 στους/στις μαθητές/τριες των μικρών τάξεων μέχρι να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα καθημερινά και για μία (1) διδακτική ώρα εντάσσεται το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης – Προετοιμασίας, το οποίο ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα καθημερινά και για μία (1) διδακτική ώρα εντάσσεται επιλεγόμενο διδακτικό αντικείμενο από τα αναφερόμενα: Τ.Π.Ε., Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή και Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων.

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