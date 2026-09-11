Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (11/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|11/9/2026 6:30:00 πμ
|11/9/2026 5:30:00 μμ
|ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
|ΣΥΝΤ.ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ - ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΕΛ.ΑΛΑΜΕΙΝ - ΘΗΒΩΝ - ΠΙΝΔΟΥ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΙΑΝΟΥΛΗ
|379
|Κατασκευές
|11/9/2026 7:30:00 πμ
|11/9/2026 10:30:00 πμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ έως κάθετο: ΒΙΘΥΝΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΒΙΘΥΝΙΑΣ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΙΚΟΝΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ
|1130
|Λειτουργία
|11/9/2026 8:00:00 πμ
|11/9/2026 11:00:00 πμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά οδός:ΒΕΜΠΟ ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΖΕΠΠΟΥ απο κάθετο: ΒΕΜΠΟ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΣΩΝΟΣ απο κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ έως κάθετο: Σ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΒΕΜΠΟ ΣΟΦΙΑΣ ΝΟ25 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1125
|Κατασκευές
|11/9/2026 8:00:00 πμ
|11/9/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΤΑΓΜ.ΠΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΝΟ31, ΝΟ29 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1126
|Κατασκευές
|11/9/2026 8:00:00 πμ
|11/9/2026 12:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Ζυγά οδός:ΔΟΥΣΜΑΝΗ ΝΟ24 απο κάθετο: έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΔΟΥΣΜΑΝΗ έως κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1124
|Κατασκευές
|11/9/2026 8:00:00 πμ
|11/9/2026 12:00:00 μμ
|ΑΙΓΑΛΕΩ
|ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
|377
|Κατασκευές
|11/9/2026 8:00:00 πμ
|11/9/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΜΥΚΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΑΙΣΩΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ απο κάθετο: ΜΥΚΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ απο κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΝΑΥΑΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1022
|Λειτουργία
|11/9/2026 8:00:00 πμ
|11/9/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΟΥ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ 111 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΗΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|996
|Λειτουργία
|11/9/2026 8:00:00 πμ
|11/9/2026 1:00:00 μμ
|ΜΕΓΑΡΕΩΝ
|ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΘΕΣΗ ΑΚΡΕΣ & ΜΥΓΙΑΡΗΣ
|Συντήρηση
|11/9/2026 8:00:00 πμ
|11/9/2026 1:00:00 μμ
|ΙΛΙΟΥ
|ΚΑΛΥΨΟΥΣ - ΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΕΛΕΝΗΣ - ΠΡΕΣΠΑΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ - ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ - ΜΕΝΕΛΑΟΥ
|378
|Κατασκευές
|11/9/2026 8:00:00 πμ
|11/9/2026 1:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΥΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ
|1023
|Λειτουργία
|11/9/2026 8:00:00 πμ
|11/9/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΩΦ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΠΟ ΡΙΖΟΥ ΕΩΣ ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΝΑΓΡΑΣ.
|563
|Κατασκευές
|11/9/2026 8:00:00 πμ
|11/9/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΜΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - - - - ΟΔΟΙ:ΤΖΑΝΕΤΑ, ΛΕΩΦ.ΠΕΡΙΓΙΑΛΛΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|525
|Λειτουργία
|11/9/2026 8:00:00 πμ
|11/9/2026 4:00:00 μμ
|ΧΟΛΑΡΓΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΨΑΡΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ.
|564
|Κατασκευές
|11/9/2026 8:00:00 πμ
|11/9/2026 4:00:00 μμ
|ΧΟΛΑΡΓΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΣΚΡΑ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ.
|565
|Κατασκευές
|11/9/2026 8:00:00 πμ
|11/9/2026 4:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ έως κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ απο κάθετο: Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΓΚ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ έως κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΑΧΩΒΗΣ απο κάθετο: ΦΛΕΜΙΓΚ έως κάθετο: ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|11/9/2026 8:00:00 πμ
|11/9/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, ΚΕΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|1735
|Λειτουργία
|11/9/2026 9:00:00 πμ
|11/9/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ απο κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΝΑΖΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ ΝΟ16 07:30 πμ έως: 01:00 μμ
|1128
|Κατασκευές
|11/9/2026 10:30:00 πμ
|11/9/2026 2:30:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΘΕΑΣ από: 10:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΙΡΗΝΩΝ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 10:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 10:30 πμ έως: 02:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ από: 10:30 πμ έως: 02:30 μμ
|1131
|Συντήρηση
|11/9/2026 11:00:00 πμ
|11/9/2026 3:00:00 μμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Ζυγά οδός:ΡΩΜΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ έως κάθετο: ΙΟΝΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΟΝΙΟΥ 6 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
|1129
|Κατασκευές
|11/9/2026 11:30:00 πμ
|11/9/2026 4:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Ζυγά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟ13 έως κάθετο: από: 11:30 πμ έως: 04:00 μμ
|1127
|Κατασκευές
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