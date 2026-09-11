Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (11/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (11/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

11/9/2026 6:30:00 πμ11/9/2026 5:30:00 μμΧΑΙΔΑΡΙΟΥΣΥΝΤ.ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ - ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΕΛ.ΑΛΑΜΕΙΝ - ΘΗΒΩΝ - ΠΙΝΔΟΥ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΙΑΝΟΥΛΗ379Κατασκευές
11/9/2026 7:30:00 πμ11/9/2026 10:30:00 πμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ έως κάθετο: ΒΙΘΥΝΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΒΙΘΥΝΙΑΣ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΙΚΟΝΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ1130Λειτουργία
11/9/2026 8:00:00 πμ11/9/2026 11:00:00 πμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά οδός:ΒΕΜΠΟ ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΖΕΠΠΟΥ απο κάθετο: ΒΕΜΠΟ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΣΩΝΟΣ απο κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ έως κάθετο: Σ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΒΕΜΠΟ ΣΟΦΙΑΣ ΝΟ25 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ1125Κατασκευές
11/9/2026 8:00:00 πμ11/9/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΤΑΓΜ.ΠΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΝΟ31, ΝΟ29 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1126Κατασκευές
11/9/2026 8:00:00 πμ11/9/2026 12:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΖυγά οδός:ΔΟΥΣΜΑΝΗ ΝΟ24 απο κάθετο: έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΔΟΥΣΜΑΝΗ έως κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1124Κατασκευές
11/9/2026 8:00:00 πμ11/9/2026 12:00:00 μμΑΙΓΑΛΕΩΠΑΝΟΡΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ377Κατασκευές
11/9/2026 8:00:00 πμ11/9/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΜΥΚΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΑΙΣΩΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ απο κάθετο: ΜΥΚΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ απο κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΝΑΥΑΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1022Λειτουργία
11/9/2026 8:00:00 πμ11/9/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΟΥ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ 111 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΗΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ996Λειτουργία
11/9/2026 8:00:00 πμ11/9/2026 1:00:00 μμΜΕΓΑΡΕΩΝΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΘΕΣΗ ΑΚΡΕΣ & ΜΥΓΙΑΡΗΣ Συντήρηση
11/9/2026 8:00:00 πμ11/9/2026 1:00:00 μμΙΛΙΟΥΚΑΛΥΨΟΥΣ - ΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΕΛΕΝΗΣ - ΠΡΕΣΠΑΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ - ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ - ΜΕΝΕΛΑΟΥ378Κατασκευές
11/9/2026 8:00:00 πμ11/9/2026 1:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΥΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ1023Λειτουργία
11/9/2026 8:00:00 πμ11/9/2026 2:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΩΦ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΠΟ ΡΙΖΟΥ ΕΩΣ ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΝΑΓΡΑΣ.563Κατασκευές
11/9/2026 8:00:00 πμ11/9/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΜΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - - - - ΟΔΟΙ:ΤΖΑΝΕΤΑ, ΛΕΩΦ.ΠΕΡΙΓΙΑΛΛΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ525Λειτουργία
11/9/2026 8:00:00 πμ11/9/2026 4:00:00 μμΧΟΛΑΡΓΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΨΑΡΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ.564Κατασκευές
11/9/2026 8:00:00 πμ11/9/2026 4:00:00 μμΧΟΛΑΡΓΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΣΚΡΑ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ.565Κατασκευές
11/9/2026 8:00:00 πμ11/9/2026 4:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ έως κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ απο κάθετο: Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΓΚ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ έως κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΑΧΩΒΗΣ απο κάθετο: ΦΛΕΜΙΓΚ έως κάθετο: ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές
11/9/2026 8:00:00 πμ11/9/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, ΚΕΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ1735Λειτουργία
11/9/2026 9:00:00 πμ11/9/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ απο κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΝΑΖΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ ΝΟ16 07:30 πμ έως: 01:00 μμ1128Κατασκευές
11/9/2026 10:30:00 πμ11/9/2026 2:30:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΖυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΘΕΑΣ από: 10:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΙΡΗΝΩΝ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 10:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 10:30 πμ έως: 02:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ από: 10:30 πμ έως: 02:30 μμ1131Συντήρηση
11/9/2026 11:00:00 πμ11/9/2026 3:00:00 μμΑΛΙΜΟΥΖυγά οδός:ΡΩΜΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ έως κάθετο: ΙΟΝΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΟΝΙΟΥ 6 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ1129Κατασκευές
11/9/2026 11:30:00 πμ11/9/2026 4:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΖυγά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟ13 έως κάθετο: από: 11:30 πμ έως: 04:00 μμ1127Κατασκευές
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