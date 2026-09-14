Θρίλερ στην Σκύρο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του
Ο άνδρας διέμενε μόνος του και εντοπίστηκε νεκρός από φιλικό του πρόσωπο
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- 71νος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Σκύρο από φιλικό του πρόσωπο.
- Ο άνδρας ζούσε μόνος του στην περιοχή Μπρουκ της Χώρας.
- Στο σημείο κλήθηκε γιατρός από το ΠΠΙ Σκύρου που διαπίστωσε τον θάνατο.
- Η νεκροψία-νεκροτομή θα καθορίσει την ακριβή αιτία θανάτου.
Νεκρός μέσα στο σπίτι του εντοπίστηκε στο νησί της Σκύρου ένας άνδρας το πρωί της Δευτέρας.
Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, ο 71χρονος διέμενες μόνος στην περιοχή του Μπρουκ στη Χώρα και εντοπίστηκε νεκρός από φιλικό του πρόσωπο που ειδοποίησε την Αστυνομία.
Στο σημείο μετέβη και γιατρός από το (ΠΠΙ) Σκύρου, ο οποίος διαπίστωσε τον θάνατο του άνδρα.
Απαντήσεις σχετικά με την ακριβή αιτία θανάτου αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή.
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Θρίλερ στην Σκύρο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του
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