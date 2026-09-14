Θρίλερ στην Σκύρο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

Snapshot 71νος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Σκύρο από φιλικό του πρόσωπο.

Ο άνδρας ζούσε μόνος του στην περιοχή Μπρουκ της Χώρας.

Στο σημείο κλήθηκε γιατρός από το ΠΠΙ Σκύρου που διαπίστωσε τον θάνατο.

Η νεκροψία-νεκροτομή θα καθορίσει την ακριβή αιτία θανάτου. Snapshot powered by AI

Νεκρός μέσα στο σπίτι του εντοπίστηκε στο νησί της Σκύρου ένας άνδρας το πρωί της Δευτέρας.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, ο 71χρονος διέμενες μόνος στην περιοχή του Μπρουκ στη Χώρα και εντοπίστηκε νεκρός από φιλικό του πρόσωπο που ειδοποίησε την Αστυνομία.

Στο σημείο μετέβη και γιατρός από το (ΠΠΙ) Σκύρου, ο οποίος διαπίστωσε τον θάνατο του άνδρα.

Απαντήσεις σχετικά με την ακριβή αιτία θανάτου αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή.

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