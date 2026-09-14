Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Μπομπ Μάκι - Είχε συνεργαστεί με την Σερ και την Νταϊάνα Ρος

Δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του σχεδιαστή

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Μπομπ Μάκι - Είχε συνεργαστεί με την Σερ και την Νταϊάνα Ρος
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μπομπ Μάκι, ένας από τους πιο θρυλικούς σχεδιαστές μόδας του Χόλιγουντ και ο άνθρωπος πίσω από μερικές από τις εμβληματικές εμφανίσεις της Σερ και της Νταϊάνα Ρος, πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω της ομάδας του στο Instagram. «Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε την είδηση ότι ο κ. Μπομπ Μάκι έφυγε σήμερα από τη ζωή. Έζησε τα 87 του χρόνια στο έπακρο, πραγματοποιώντας το όνειρό του να γίνει σχεδιαστής μόδας και κοστουμιών, το μόνο που ήθελε πάντα να κάνει. Η ιδιοφυΐα του και τα εξαιρετικά σχέδιά του θα ζουν για πάντα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του σχεδιαστή.

https://www.instagram.com/p/DdRcqBGTXOU/

Ποιος ήταν ο Μπομπ Μάκι

Γνωστός ως ο «Σουλτάνος της Πούλιας», ο Μάκι, ο οποίος ήταν διάσημος για τα λαμπερά και θεατρικά του σχέδια, που πάντα περιελάμβαναν φανταχτερά φτερά και στρας, γεννήθηκε το 1939 στα προάστια του Λος Άντζελες και από μικρός ήξερε ότι ήθελε να ασχοληθεί με το σχέδιο.

«Κατάλαβα ότι είχα πρόβλημα όταν οι γονείς μου μού χάρισαν ένα γάντι του μπέιζμπολ για τα Χριστούγεννα. Μετά, η καλή μου θεία μού έδωσε ένα σετ για να φτιάχνω κοσμήματα. Έφτιαξα μερικά σκουλαρίκια και αυτό ήταν», είχε πει στο People το 2021.

Ξεκίνησε την καριέρα του δουλεύοντας για τον ενδυματολόγο Ζαν Λουί — και σχεδίασε το εμβληματικό φόρεμα που φόρεσε η Μέριλιν Μονρόε στο πάρτι γενεθλίων του Αμερικανού προέδρου Τζον Φ. Κένεντι το 1962, όταν του τραγούδησε το περίφημο «Happy Birthday Mr. President».

Μία από τις μεγάλες δουλειές του ήταν για την αμερικανική τηλεοπτική εκπομπή «The Carol Burnett Show», όπου ανέλαβε τα κοστούμια από το 1967 έως το 1978.

Μεταξύ των πελατών του συγκαταλέγονταν η Ντόλι Πάρτον, η Γουίτνι Χιούστον, η Λίζα Μινέλι, οι Supremes, οι Temptations, ο Έλτον Τζον, η Τίνα Τέρνερ, η Μαντόνα, η Pink και πολλοί άλλοι.

Bob Mackie

Η Pink, η Σερ και η Τίνα Τέρνερ, φορώντας δημιουργήματα του Μπομπ Μάκι

AP

Αφού γνώρισε τη Νταϊάνα Ρος το 1969, οι δύο έγιναν πολύ στενοί φίλοι και ο Μάκι σχεδίασε ακόμη και το νυφικό της όταν παντρεύτηκε τον Άρνε Νες Τζούνιορ το 1985.

Η πιο μακροχρόνια συνεργασία του Μάκι ήταν με τη Σερ, την οποία γνώρισε στα γυρίσματα του «The Carol Burnett Show». Λίγο αργότερα άρχισε να σχεδιάζει για εκείνη και στη συνέχεια ανέλαβε τα κοστούμια του «The Sonny & Cher Comedy Hour» και η συνεργασία τους έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες σχέσεις ανάμεσα σε διάσημο και ενδυματολόγο.

Cher,Bob Mackie

Η Cher και ο σχεδιαστής Bob Mackie στην πρεμιέρα του μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ «The Cher Show» στη Νέα Υόρκη στις 3 Δεκεμβρίου 2018.

Invision

Μιλώντας στο Page Six το 2025, ο Μάκι αποκάλυψε τι σκέφτηκε όταν συνάντησε για πρώτη φορά τη Σερ: «Σκέφτηκα ότι αυτό το κορίτσι δεν είναι του γούστου μου. Σε όλες τις φωτογραφίες της φαινόταν να κατσουφιάζει και να κρατάει μούτρα στον Σόνι».

Ωστόσο, η δημιουργική τους συνεργασία διήρκεσε επτά δεκαετίες και έγραψε ιστορία στη μόδα. Μερικά από τα πιο διάσημα looks τους περιλαμβάνουν το «γυμνό» φόρεμα της Cher από το Met Gala του 1974, το τολμηρό σύνολο της στα Όσκαρ του 1986, και το κορμάκι που φόρεσε η τραγουδίστρια στο βίντεοκλιπ του 1989 για το τραγούδι «If I Could Turn Back Time».

Bob Mackie

Η Σερ φορώντας ένα φόρεμα του σχεδιαστή Μπομπ Μάκι, καθώς ποζάρει μαζί με τον ηθοποιό Ντον Αμέτσε, αφού του απένειμε ένα Όσκαρ στις 24 Μαρτίου 1986

AP

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο Μάκι συνεργάστηκε με τη Mattel για να σχεδιάσει ρούχα για τις κούκλες Μπάρμπι, μια συνεργασία που διήρκεσε επίσης δεκαετίες.

O Μάκι ήταν 32 φορές υποψήφιος για Emmy και κέρδισε εννέα φορές, για δουλειές του με τη Σερ, την Κάρολ Μπέρνετ και την Νταϊάνα Ρος. Το 2002 εντάχθηκε στο Television Hall of Fame. Στον κινηματογράφο είχε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ ενδυματολογίας, για τις ταινίες «Lady Sings the Blues», «Funny Lady» και «Pennies From Heaven».

Bob Mackie

Η Σερ, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα με πούλιες του Bob Mackie, ποζάρει, αφού κέρδισε το βραβείο Όσκαρ της καλύτερης ηθοποιού για τον ρόλο της στην ταινία «Moonstruck» στις 12 Απριλίου 1988

AP

Το 2019, κέρδισε ένα βραβείο «Tony» για το Καλύτερο Σχέδιο Κοστουμιών σε Μιούζικαλ για τη δουλειά του στο μιούζικαλ «The Cher Show».

Ο Μάκι παντρεύτηκε το 1960 τη Λουλου Πόρτερ, με την οποία απέκτησε έναν γιο, τον Ρόμπιν, ο οποίος πέθανε το 1993 από ασθένεια που σχετιζόταν με το AIDS.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 53χρονος που έπεσε από διαμέρισμα στην Άνω Πόλη

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ: Υποκινεί τον αντισημιτισμό – Απαράδεκτο να προέρχεται από Ισραηλινούς

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Να είναι ο Μητσοτάκης και 4η φορά υποψήφιος - Φιλοχρήματος και διεφθαρμένος ο Τσίπρας

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Μπομπ Μάκι - Είχε συνεργαστεί με την Σερ και σχεδίασε το φόρεμα του «Happy Birthday Mr. President» της Μέριλιν στον Κένεντι

21:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένα απειλητικό κοκτέιλ κρίσεων: Τεχνητή Νοημοσύνη και πετρέλαιο

21:31ANNOUNCEMENTS

Νέες αγορές και μεγαλύτερες φιλοδοξίες – Το Allwyn Forward στο πλευρό 19 νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να αναπτυχθούν

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Μίλησε» το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης–Τα σήματα alert που αγνοήθηκαν

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους

21:21LIFESTYLE

Μπαλαρίνες γυναικεία vs μπότες – ποιο στυλ υποδημάτων κυριαρχεί στις τάσεις της φετινής σεζόν;

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Κύπρια νοσηλεύτηκε μετά από πλασμαφαίρεση στο ιατρείο που πήγε ο Μαζωνάκης

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Τρεις νεκροί από πτώση ιδιωτικού αεροσκάφους σε χωράφι - Απογειώθηκε από την Ολλανδία

21:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυλωνίτης: Κλειδώνει η ένταξή του και του Ευάγγελου Αποστολάκη στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Βέλγιο: Αστυνομικός χαστούκισε γυναίκα με χειροπέδες και την έσπρωξε μέσα σε περιπολικό - Δείτε βίντεο

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυγερινός: Σχολιάζει τις εικόνες στο ιατρείο που πέθανε ο Μαζωνάκης και το «καρφί» σε Καρυστιανού

20:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ζοτς, the boss»: Η EuroLeague «υποδέχθηκε» τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό

20:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού από Πάτρα: «Δεν ήρθαμε για να φύγουμε» - Δεν θα υπάρξει ακυβερνησία

20:27ΕΥ ΖΗΝ

Το κόλπο των 10 λεπτών πριν μαγειρέψετε το σκόρδο, που το μετατρέπει σε «υπερτροφή»

20:21LIFESTYLE

Τέο Τζέιμς: Ο βασικός υποψήφιος για τον νέο James Bond είναι Έλληνας και δοκιμάζει μπακλαβά και ούζο - Δείτε βίντεο

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: 5χρονος δέχθηκε επίθεση από τσακάλι στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Φωτιά σε διαμέρισμα - Άμεση η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:20ΕΛΛΑΔΑ

Κύπρια νοσηλεύτηκε μετά από πλασμαφαίρεση στο ιατρείο που πήγε ο Μαζωνάκης

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Μίλησε» το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης–Τα σήματα alert που αγνοήθηκαν

22:27ΕΛΛΑΔΑ

AAΔΕ - Βρήκε ασυμφωνία εισοδημάτων - περιουσίας των δύο ιατρών στην οδό Καρνεάδου

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυγερινός: Σχολιάζει τις εικόνες στο ιατρείο που πέθανε ο Μαζωνάκης και το «καρφί» σε Καρυστιανού

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: «Θλίβομαι να βλέπω μέλη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να συνωθούνται σε έναν φορέα χωρίς καταστατικό»

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Πατούν στους τάφους για μια φωτογραφία

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Έρευνα αν του είχε γίνει μέθη - Πώς φτάσαμε σε αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς

15:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Το «γαϊτανάκι» τριών διαταραχών - Τι περιμένουμε από αύριο μέχρι την Πέμπτη

15:46ΚΟΣΜΟΣ

«Ο άντρας μου έστελνε μηνύματα στην ερωμένη του απ’ το κρεβάτι μας - Έτσι επανήλθα»: Η ιστορία της γυναίκας που κατάφερε να προχωρήσει

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στα 10 λεπτά της πλασμαφαίρεσης έπαθε θρόμβωση

18:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Βαθύς μεσογειακός κυκλώνας πλήττει Ιταλία, Μάλτα, Λιβύη και Ελλάδα

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει όταν τραβάτε το καζανάκι με το καπάκι της λεκάνης ανοιχτό

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: «Με έπαιρνε ενάμιση μήνα διαρκώς τηλέφωνα αλλά δεν επικοινώνησα μαζί του λόγω φόρτου εργασίας - Νιώθω τύψεις»

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Εσπευσμένα από τη Σκόπελο στο νοσοκομείο Βόλου 8χρονος – Έπαθε δηλητηρίαση

21:21LIFESTYLE

Μπαλαρίνες γυναικεία vs μπότες – ποιο στυλ υποδημάτων κυριαρχεί στις τάσεις της φετινής σεζόν;

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Υπογράφηκε η σύμβαση αποκατάστασης της καθίζησης έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ «Ταύρος»

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Βέλγιο: Αστυνομικός χαστούκισε γυναίκα με χειροπέδες και την έσπρωξε μέσα σε περιπολικό - Δείτε βίντεο

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Το πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής: Τι συνέβη στη Γροιλανδία κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης

10:25LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο τραγούδι που δεν πρόλαβε να ηχογραφήσει - «Είδα τον Χριστό φαντάρο»

20:21LIFESTYLE

Τέο Τζέιμς: Ο βασικός υποψήφιος για τον νέο James Bond είναι Έλληνας και δοκιμάζει μπακλαβά και ούζο - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ