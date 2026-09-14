Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Μπομπ Μάκι - Είχε συνεργαστεί με την Σερ και την Νταϊάνα Ρος

Ο Μπομπ Μάκι, ένας από τους πιο θρυλικούς σχεδιαστές μόδας του Χόλιγουντ και ο άνθρωπος πίσω από μερικές από τις εμβληματικές εμφανίσεις της Σερ και της Νταϊάνα Ρος, πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω της ομάδας του στο Instagram. «Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε την είδηση ότι ο κ. Μπομπ Μάκι έφυγε σήμερα από τη ζωή. Έζησε τα 87 του χρόνια στο έπακρο, πραγματοποιώντας το όνειρό του να γίνει σχεδιαστής μόδας και κοστουμιών, το μόνο που ήθελε πάντα να κάνει. Η ιδιοφυΐα του και τα εξαιρετικά σχέδιά του θα ζουν για πάντα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του σχεδιαστή.

https://www.instagram.com/p/DdRcqBGTXOU/

Ποιος ήταν ο Μπομπ Μάκι

Γνωστός ως ο «Σουλτάνος της Πούλιας», ο Μάκι, ο οποίος ήταν διάσημος για τα λαμπερά και θεατρικά του σχέδια, που πάντα περιελάμβαναν φανταχτερά φτερά και στρας, γεννήθηκε το 1939 στα προάστια του Λος Άντζελες και από μικρός ήξερε ότι ήθελε να ασχοληθεί με το σχέδιο.

«Κατάλαβα ότι είχα πρόβλημα όταν οι γονείς μου μού χάρισαν ένα γάντι του μπέιζμπολ για τα Χριστούγεννα. Μετά, η καλή μου θεία μού έδωσε ένα σετ για να φτιάχνω κοσμήματα. Έφτιαξα μερικά σκουλαρίκια και αυτό ήταν», είχε πει στο People το 2021.

Ξεκίνησε την καριέρα του δουλεύοντας για τον ενδυματολόγο Ζαν Λουί — και σχεδίασε το εμβληματικό φόρεμα που φόρεσε η Μέριλιν Μονρόε στο πάρτι γενεθλίων του Αμερικανού προέδρου Τζον Φ. Κένεντι το 1962, όταν του τραγούδησε το περίφημο «Happy Birthday Mr. President».

Μία από τις μεγάλες δουλειές του ήταν για την αμερικανική τηλεοπτική εκπομπή «The Carol Burnett Show», όπου ανέλαβε τα κοστούμια από το 1967 έως το 1978.

Μεταξύ των πελατών του συγκαταλέγονταν η Ντόλι Πάρτον, η Γουίτνι Χιούστον, η Λίζα Μινέλι, οι Supremes, οι Temptations, ο Έλτον Τζον, η Τίνα Τέρνερ, η Μαντόνα, η Pink και πολλοί άλλοι.

Η Pink, η Σερ και η Τίνα Τέρνερ, φορώντας δημιουργήματα του Μπομπ Μάκι AP

Αφού γνώρισε τη Νταϊάνα Ρος το 1969, οι δύο έγιναν πολύ στενοί φίλοι και ο Μάκι σχεδίασε ακόμη και το νυφικό της όταν παντρεύτηκε τον Άρνε Νες Τζούνιορ το 1985.

Η πιο μακροχρόνια συνεργασία του Μάκι ήταν με τη Σερ, την οποία γνώρισε στα γυρίσματα του «The Carol Burnett Show». Λίγο αργότερα άρχισε να σχεδιάζει για εκείνη και στη συνέχεια ανέλαβε τα κοστούμια του «The Sonny & Cher Comedy Hour» και η συνεργασία τους έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες σχέσεις ανάμεσα σε διάσημο και ενδυματολόγο.

Η Cher και ο σχεδιαστής Bob Mackie στην πρεμιέρα του μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ «The Cher Show» στη Νέα Υόρκη στις 3 Δεκεμβρίου 2018. Invision

Μιλώντας στο Page Six το 2025, ο Μάκι αποκάλυψε τι σκέφτηκε όταν συνάντησε για πρώτη φορά τη Σερ: «Σκέφτηκα ότι αυτό το κορίτσι δεν είναι του γούστου μου. Σε όλες τις φωτογραφίες της φαινόταν να κατσουφιάζει και να κρατάει μούτρα στον Σόνι».

Ωστόσο, η δημιουργική τους συνεργασία διήρκεσε επτά δεκαετίες και έγραψε ιστορία στη μόδα. Μερικά από τα πιο διάσημα looks τους περιλαμβάνουν το «γυμνό» φόρεμα της Cher από το Met Gala του 1974, το τολμηρό σύνολο της στα Όσκαρ του 1986, και το κορμάκι που φόρεσε η τραγουδίστρια στο βίντεοκλιπ του 1989 για το τραγούδι «If I Could Turn Back Time».

Η Σερ φορώντας ένα φόρεμα του σχεδιαστή Μπομπ Μάκι, καθώς ποζάρει μαζί με τον ηθοποιό Ντον Αμέτσε, αφού του απένειμε ένα Όσκαρ στις 24 Μαρτίου 1986 AP

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο Μάκι συνεργάστηκε με τη Mattel για να σχεδιάσει ρούχα για τις κούκλες Μπάρμπι, μια συνεργασία που διήρκεσε επίσης δεκαετίες.

O Μάκι ήταν 32 φορές υποψήφιος για Emmy και κέρδισε εννέα φορές, για δουλειές του με τη Σερ, την Κάρολ Μπέρνετ και την Νταϊάνα Ρος. Το 2002 εντάχθηκε στο Television Hall of Fame. Στον κινηματογράφο είχε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ ενδυματολογίας, για τις ταινίες «Lady Sings the Blues», «Funny Lady» και «Pennies From Heaven».

Η Σερ, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα με πούλιες του Bob Mackie, ποζάρει, αφού κέρδισε το βραβείο Όσκαρ της καλύτερης ηθοποιού για τον ρόλο της στην ταινία «Moonstruck» στις 12 Απριλίου 1988 AP

Το 2019, κέρδισε ένα βραβείο «Tony» για το Καλύτερο Σχέδιο Κοστουμιών σε Μιούζικαλ για τη δουλειά του στο μιούζικαλ «The Cher Show».

Ο Μάκι παντρεύτηκε το 1960 τη Λουλου Πόρτερ, με την οποία απέκτησε έναν γιο, τον Ρόμπιν, ο οποίος πέθανε το 1993 από ασθένεια που σχετιζόταν με το AIDS.