Πλεύρης: Όταν είχα το πρόβλημα υγείας το 2016 συμβουλεύτηκα τον κ. Θεοδωρόπουλο

Snapshot Ο Θάνος Πλεύρης συμβουλεύτηκε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο το 2016 όταν είχε πρόβλημα υγείας.

Ο Θεοδωρόπουλος, παθολόγος-αιματολόγος, συνέστησε μόνο αλλαγή στη διατροφή χωρίς φαρμακευτική θεραπεία.

Ο Πλεύρης διευκρίνισε ότι τα μηχανήματα που αναφέρονται στην υπόθεση ήρθαν μετά το 2016.

Ο γιατρός κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Πλεύρης μίλησε γι' αυτή την επαφή σε συνέντευξη στο ACTION24. Snapshot powered by AI

Την δική του επαφή με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, έναν εκ των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, περιέγραψε ο Θάνος Πλεύρης.

Όπως είπε στο ACTION24 o κ. Πλεύρης, νυν υπουργός Μεταναάστευσης και πρώην Υγείας:

«Τον Ηλία Θεοδωρόπουλο τον ξέρω ως παθολόγο – αιματολόγο. Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη, μετά οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα, μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκα ήταν και ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο οποίος δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία, απολύτως τίποτα, απλά έναν τρόπο διατροφής για να ανέβουν οι τιμές. Άρα τον γνωρίζω. Η περιπέτεια της υγείας μου ήταν το 2016. Αυτά με τα μηχανήματα είναι αργότερα»

«Ο κατηγορούμενος γιατρός δεν μου είχε μιλήσει ποτέ για τη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης», είπε επίσης.

Ο κ. Πλεύρης συμπλήρωσε μάλιστα ότι όταν ενημερώθηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον κ. Θεοδωρόπουλο, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν.

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