ΗΠΑ: Μετανάστες κρατούνταν σε κελιά μεγέθους τηλεφωνικού θαλάμου στο «Αλκατράζ με αλιγάτορες»

Snapshot Μετανάστες κρατούνταν σε κελιά μεγέθους περίπου 1,67 τ.μ. στο κέντρο κράτησης «Αλκατράζ με αλιγάτορες» στη Φλόριντα, για διαστήματα έως δύο ώρες.

Η χρήση αυτών των μικρών κελιών χαρακτηρίστηκε «άνευ προηγουμένου» και επικίνδυνη για την υγεία των κρατουμένων.

Το προσωπικό ισχυρίστηκε ότι τα κελιά λειτουργούσαν ως χώροι ηρεμίας και ότι οι πόρτες δεν κλειδώνονταν, παρά την παρουσία κλειδαριών.

Η έρευνα κατέγραψε υπερπληθυσμό, ελλείψεις στην ιατρική περίθαλψη και κακές συνθήκες υγιεινής στο κέντρο.

Το κέντρο λειτουργούσε από Ιούλιο 2025 έως Ιούνιο 2026 σε εγκαταστάσεις παλιού αεροδρομίου και είχε δεχθεί επισκέψεις και σχόλια από τον Ντόναλντ Τραμπ. Snapshot powered by AI

Μετανάστες κρατούνταν προσωρινά σε μεταλλικά κελιά ελάχιστου μεγέθους στο κέντρο κράτησης «Αλκατράζ με αλιγάτορες» στη Φλόριντα, σύμφωνα με εσωτερική έρευνα του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας.

Η έκθεση της υπηρεσίας του γενικού επιθεωρητή αναφέρει ότι, από τα μέσα Ιουλίου 2025 έως τα μέσα Ιανουαρίου 2026, συνολικά 79 άνθρωποι τοποθετήθηκαν σε χώρους περίπου 1,67 τετραγωνικού μέτρου, για χρονικά διαστήματα που κυμαίνονταν από λίγα λεπτά έως σχεδόν δύο ώρες.

Οι ελεγκτές χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη πρακτική «άνευ προηγουμένου» για κέντρα κράτησης που έχουν εξετάσει μέχρι σήμερα και σημειώνουν ότι εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των κρατουμένων.

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι η χρήση τέτοιων χώρων δεν συνάδει με τους ισχύοντες κανόνες για τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Το προσωπικό του κέντρου υποστήριξε ότι τα μικροσκοπικά κελιά λειτουργούσαν ως χώροι «ηρεμίας», όπου οι κρατούμενοι μπορούσαν να απομονώνονται για λίγο. Οι υπεύθυνοι ανέφεραν επίσης ότι οι πόρτες δεν κλειδώνονταν, αν και, σύμφωνα με τους ελεγκτές, υπήρχαν εγκατεστημένες κλειδαριές.

Δείτε την έκθεση της Υπηρεσίας του Γενικού Επιθεωρητή του αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS Office of Inspector General - DHS OIG)

Υπερπληθυσμός και ελλείψεις

Η έρευνα κατέγραψε και άλλα προβλήματα στη λειτουργία του κέντρου, μεταξύ των οποίων υπερπληθυσμός, ελλείψεις στην ιατρική περίθαλψη και κακές συνθήκες υγιεινής.

Το κέντρο λειτούργησε στη Φλόριντα από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026, σε εγκαταστάσεις που είχαν στηθεί σε παλιό αεροδρόμιο στην περιοχή των Έβεργκλεϊντς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επισκεφθεί τον χώρο λίγο μετά το άνοιγμά του, το καλοκαίρι του 2025, και είχε αστειευτεί ότι το κέντρο διαθέτει «πολλούς φρουρούς, με μορφή αλιγατόρων».

Μετανάστες που είχαν κρατηθεί εκεί είχαν καταγγείλει στο παρελθόν τις συνθήκες διαβίωσης, ενώ η νέα έκθεση έρχεται να καταγράψει επισήμως μέρος των προβλημάτων που είχαν περιγράψει.