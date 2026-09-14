Ο ουρανός πάνω από την πόλη Τσονγκκίνγκ της Κίνας μετατράπηκε σε μια γιγαντιαία οθόνη - Βίντεο

Snapshot Ο ουρανός πάνω από την πόλη Τσονγκκίνγκ μετατράπηκε σε γιγαντιαία οθόνη με παραστάσεις φωτός από εκατοντάδες drones.

Τα drones συγχρονίστηκαν ακριβώς για να δημιουργήσουν ενιαίες εικόνες και τρισδιάστατες δομές που γίνονται αντιληπτές ως μία ενιαία εικόνα.

Οι παραστάσεις αυτές προσελκύουν μεγάλα πλήθη και έχουν γίνει δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο στην κινεζική μητρόπολη.

Η πυκνή αστική ανάπτυξη και τα ψηλά κτίρια της Τσονγκκίνγκ ενισχύουν την εντυπωσιακή οπτική αντίθεση των φωτεινών σχημάτων των drones τη νύχτα. Snapshot powered by AI

Ο νυχτερινός ουρανός πάνω από την πόλη Τσονγκκίνγκ της Κίνας μετατράπηκε σε ένα ασυνήθιστο σκηνικό για μεγάλης κλίμακας παραστάσεις φωτός με drones.

Τα drones σηκώθηκαν στον αέρα ταυτόχρονα και ευθυγραμμίστηκαν σε πολύπλοκες συνθέσεις, μετατρέποντας τον χώρο πάνω από την πόλη σε ένα είδος γιγαντιαίας οθόνης.

Κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, εκατοντάδες drones δημιούργησαν φωτεινές φιγούρες, εικόνες και τρισδιάστατες δομές. Χάρη στον ακριβή συγχρονισμό, τα μεμονωμένα drones έγιναν αντιληπτά από τους θεατές ως μία ενιαία εικόνα που εμφανίζεται απευθείας στον ουρανό.

Τέτοιες παραστάσεις γίνονται ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο στην κινεζική μητρόπολη. Κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, μεγάλα πλήθη συγκεντρώνονται στους δρόμους και στα παρατηρητήρια για να παρακολουθήσουν και να κινηματογραφήσουν τις παραστάσεις στα smartphones τους.

Η Τσονγκκίνγκ χαρακτηρίζεται από πυκνή αστική ανάπτυξη, πολλά ψηλά κτίρια και σύνθετο έδαφος. Σε αυτό το φόντο, τα φώτα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά τη νύχτα, όταν τα drones έρχονται σε αντίθεση με τους φωτισμένους ουρανοξύστες και τα φώτα της πόλης.