Τέο Τζέιμς: Ο βασικός υποψήφιος για τον νέο James Bond είναι Έλληνας και δοκιμάζει μπακλαβά και ούζο

Snapshot Ο Τέο Τζέιμς, ηθοποιός ελληνικής καταγωγής, δοκίμασε ελληνικά και βραζιλιάνικα φαγητά σε μια δοκιμασία γεύσεων μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά του Κάγια Σκοντελάριο, με τη βραζιλιάνικη κουζίνα να κερδίζει 3-2.

Ο Τέο Τζέιμς θεωρείται βασικός υποψήφιος για τον ρόλο του επόμενου James Bond, αλλά έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να τον αναλάβει λόγω της επίπτωσης στην ιδιωτική του ζωή.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι ο ρόλος του 007 είναι απαιτητικός και θα επηρέαζε αρνητικά τη ζωή της οικογένειάς του, ειδικά των παιδιών του.

Από το 2021, μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ, η Amazon MGM έχει ξεκινήσει οντισιόν για να βρει τον νέο James Bond, χωρίς ακόμη να έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση για τον διάδοχο. Snapshot powered by AI

Ο Τέο Τζέιμς, ο ελληνικής καταγωγής αστέρας του Χόλιγουντ που θεωρείται εδώ και καιρό ένας από τους βασικούς υποψήφιους για τον ρόλο του James Bond, δοκίμασε για άλλη μια φορά την ελληνική κουζίνα, στο πλαίσιο ενός challenge για μια συνέντευξη, η οποία αναρτήθηκε στο YouTube.

Ο διάσημος ηθοποιός, το αληθινό όνομα του οποίου είναι Θεόδωρος Πίτερ Τζέιμς Ταπτικλής, βρέθηκε «αντιμέτωπος» με την συμπρωταγωνίστρια του στην σειρά «The Gentleman», Κάγια Σκοντελάριο, όπου δοκίμασαν ελληνικά και βραζιλιάνικα φαγητά, για να αποφασίσουν μια και καλή ποια από τις δύο είναι η καλύτερη... κουζίνα.

Ανάμεσα στα ελληνικά φαγητά που δοκίμασαν, ήταν μπισκότα, γιαούρτι, ντολμαδάκια, μπακλαβά και ούζο, ενώ παράλληλα τα συνέκριναν με κάποιες βραζιλιάνικες λιχουδιές, όπως Paçoquita (πασοκίτα), açaí (ασαΐ), Coxinha (κοσίνια), Brigadeiro (μπριγκαντέιρο) και Cachaça (Κασάσα).

Τελικά, το «σκορ» έληξε με 3-2 υπέρ της... Βραζιλίας.

Δείτε το βίντεο:

Θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;

Εδώ και καιρό, φήμες θέλουν τον Τέο Τζέιμς να είναι ο επόμενος James Bond, αν και ο ίδιος φαίνεται να μην... ενδιαφέρεται.

Σε συνέντευξη του στο περιοδικό GQ τον περασμένο μήνα, ο 41χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι θεωρεί τον εαυτό του «πολύ μεγάλο» για να υποδυθεί τον γνωστό πράκτορα 007, εξηγώντας ότι είναι ένας πολύ απαιτητικός ρόλος, από τον οποίον δύσκολα θα μπορούσε να ξεφύγει κανείς.

Σε ξεχωριστή του συνέντευξη για το Extra, ο Τζέιμς ανέφερε και πάλι ότι ο ρόλος του μυστικού πράκτορα είναι ένα «σημαντικό μέρος της κινηματογραφικής κουλτούρας» και γι' αυτό ακριβώς δεν τον επιθυμεί, αν και δεν απέρριψε τις φήμες που κυκλοφορούν.

Ο Daniel Criag σε ειδική εκδήλωση για τον εορτασμό των 60 χρόνων του James Bond στις 23 Νοεμβρίου 2022 στο Λονδίνο της Αγγλίας. Getty Images

Ο 41χρονος ηθοποιός πιστεύει ότι αν αναλάβει αυτόν τον ρόλο, θα θυσιάσει την ιδιωτική του ζωή και αυτό θα επηρεάσει ιδιαίτερα τόσο την ζωή της συζύγου του, Ρουθ Κεάρνι, όσο και των δύο παιδιών του.

«Φαντάσου, ξαφνικά, εσύ και εγώ να μην μπορούμε πλέον να περπατάμε χαλαρά στο δρόμο. Τι επιπτώσεις θα είχε αυτό στα παιδιά σου, που προσπαθούν να βρουν τον εαυτό τους εν μέσω τέτοιας φήμης. Τίποτα από όλα αυτά, για μένα, δεν αξίζει τον κόπο», εξήγησε ο Τζέιμς μιλώντας στο GQ. «Μπορεί να είναι πολύ ελκυστικό να σου προσφέρεται ένας τέτοιος τεράστιος ρόλος που θα άλλαζε τη ζωή σου για πάντα. Αλλά τελικά δεν θα άξιζε τον κόπο», κατέληξε.

Το όνομα του Τέο Τζέιμς είναι ανάμεσα σε πολλών Βρετανών ηθοποιών που έχουν ακουστεί ως πιθανοί διάδοχοι του James Bond, από τότε που ο Ντάνιελ Κρεγκ αποχώρησε επίσημα από τον ρόλο, μετά την ταινία «No Time to Die» του 2021. Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, η Amazon MGM επιβεβαίωσε ότι επιτέλους ξεκίνησαν οι οντισιόν για την επόμενη ταινία του επιτυχημένου franchise.

«Η αναζήτηση για τον επόμενο James Bond βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι οντισιόν μόλις ξεκίνησαν!», ανέφερε τότε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, τονίζοντας ότι περισσότερες λεπτομέρειες δεν θα γίνουν γνωστές μέχρι να ολοκληρωθούν.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι να μοιραστούμε περισσότερα νέα με τους φαν του πράκτορα 007 όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή», κατέληξε η ανακοίνωση.