Φρίκη στην Φλόριντα: Νεκρό βρέφος από το επίμονο χτύπημα της μητέρας του με δαχτυλίδι στο κεφάλι

Snapshot Μια 42χρονη νοσηλεύτρια στη Φλόριντα κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση και τον θάνατο του 3 μηνών γιου της μετά από χτυπήματα στο κεφάλι με διαμαντένιο δαχτυλίδι.

Το βρέφος υπέστη υποσκληρίδιο αιμάτωμα και πολλαπλούς τραυματισμούς στο κεφάλι, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση.

Η μητέρα ισχυρίστηκε ότι αποκοιμήθηκε κατά λάθος με το μωρό στο κρεβάτι, αλλά οι αρχές βρήκαν εκδορές και μώλωπες που υποδηλώνουν κακοποίηση.

Ο πατέρας ανέφερε ότι η γυναίκα γινόταν βίαιη όταν κατανάλωνε αλκοόλ και παρέδωσε στις αρχές ένα μήνυμα όπου η μητέρα ομολογούσε ότι σκότωσε το παιδί τους.

Η 42χρονη κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από τις αρχές της κομητείας Πολκ. Snapshot powered by AI

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Φλόριντα, όπου μια 42χρονη νοσηλεύτρια σκότωσε τον τριών μηνών γιο της αφού τον χτύπησε με μεγάλη δύναμη, φορώντας ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι.

Σύμφωνα με την Daily Mail, όλα έγιναν τα μεσάνυχτα της 6ης Σεπτεμβρίου στο Λέικλαντ της Φλόριντα, όταν η 42χρονη Τζέσικα Βλάσακ κάλεσε το 911 για να αναφέρει ότι ο νεογέννητος γιος της, ο Όγκουστ Λάιονελ, δεν ανταποκρινόταν.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα διασώστες, οι οποίοι μετέφεραν εσπευσμένα το μωρό στο νοσοκομείο Orlando Health Medical, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η 42χρονη Τζέσικα Βλάσακ

Στην κατάθεσή της, η Βλάσακ ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι την πήρε κατά λάθος ο ύπνος ενώ το μωρό βρισκόταν στο κρεβάτι και ότι, όταν ξύπνησε, το βρήκε να μην κουνιέται και να μην αναπνέει. Ωστόσο, οι αρχές ισχυρίζονται ότι το βρέφος έφερε εκδορές και μώλωπες στο κεφάλι του.

Σύμφωνα με τον πατέρα του παιδιού, τον Κουίντον Ροζάριο, η 42χρονη «γίνεται βίαιη» όταν πίνει και ισχυρίστηκε ότι εκείνη είχε αγοράσει αλκοόλ την ημέρα της τραγωδίας. Στη συνέχεια, ο πατέρας έδειξε στις αρχές ένα μήνυμα που είχε λάβει από την σύζυγό του εκείνο το βράδυ, στο οποίο η Βλάσακ έγραφε: «Νομίζω ότι σκότωσα τον γιο μας».

Ο Κουίντον Ροζάριο με τον 3μηνών γιο του Facebook

Η 42χρονη συνελήφθη στις 10 Σεπτεμβρίου και κατηγορείται για βαριά κακοποίηση ανηλίκου που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός αγοριού 3 μηνών που βρισκόταν υπό τη φροντίδα της, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Πολκ.

Σύμφωνα με την νεκροψία-νεκροτομή, το βρέφος υπέστη υποσκληρίδιο αιμάτωμα γύρω από το κρανίο του. Έφερε επίσης τρεις ξεχωριστούς τραυματισμούς στο κεφάλι του, συμπεριλαμβανομένου ενός που φαινόταν να προκλήθηκε από ένα μικρό, τετράγωνο αντικείμενο, ανέφερε ο ιατροδικαστής, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στο συμπέρασμα ότι τα τραύματα προκλήθηκαν από ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι που φορούσε η 42χρονη κατά την σύλληψή της.

Η 42χρονη παραμένει υπό κράτηση χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης σε φυλακή της κομητείας Πολκ, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.