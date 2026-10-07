Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη από 31 Οκτωβρίου & κάθε Σάββατο στον Σταυρό του Νότου

Snapshot Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη θα εμφανίζεται στη κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου κάθε Σάββατο από 31 Οκτωβρίου μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Η ερμηνεύτρια θα παρουσιάσει τραγούδια από το ρεπερτόριό της, καθώς και νέα τραγούδια από τη μελλοντική δισκογραφική της δουλειά.

Μαζί της θα εμφανίζεται ο Σταύρος Νιφοράτος και μια εξαιρετική μπάντα με πέντε μουσικούς.

Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 22:30 και τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα προς προπώληση online.

Η διοργάνωση και παραγωγή των εμφανίσεων γίνεται από την SOLAR Productions. Snapshot powered by AI

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έρχεται στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου.

Aπό το Σάββατο 31 του Οκτώβρη και για όλα τα Σάββατα του Νοέμβρη, η ξεχωριστή ερμηνεύτρια θα φτιάξει τον δικό της μουσικό κόσμο με τραγούδια που θα ξυπνήσουν ή και θα γεννήσουν νέες αναμνήσεις.

Με τη ροκ και ποπ εκδοχή της αλλά και τις μοναδικές λαϊκές στιγμές της, η Ελεωνόρα θα μας παρασύρει σε ένα μουσικό ταξίδι μέσα στη θάλασσα της μουσικής και της ψυχής της. Γιατί ξέρει και μπορεί!Από την «Επιμονή» και το «Έλα» μέχρι το «Μακριά μου να φύγεις» και τις «Ακρογιαλιές Δειλινά», η Ελεωνόρα υπόσχεται μουσικές ανατροπές και εκπλήξεις, ανάμεσα στις οποίες θα είναι και κάποια από τα ολοκαίνουργια τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν στη νέα δισκογραφική της δουλειά μέσα στο επόμενο διάστημα και θα ακουστούν για πρώτη φορά στον "Σταυρό του Νότου".

Μαζί της ο Σταύρος Νιφοράτος με τη ζεστή χροιά και τα "Μαγικά Φτερά" του, αλλά και μια εξαιρετική μπάντα:

Ευριπίδης Ζεμενίδης | ακουστική & ηλεκτρική κιθάρα ενορχηστρώσεις Γιώτης Κιουρτσόγλου | μπάσοΒαχάν Γκαλστιάν | πνευστάΤάκης Βασιλείου | κρουστά / τύμπαναΔημήτρης Σαββαΐδης | μπουζούκι / λαούτο / ακουστική κιθάρα Θανάσης Μάντζαρης | πιάνο

Η Ελεωνόρα μάς κοιτάει στα μάτια και με ένα απλό "Τα λέμε στον Σταυρό", ξέρει πως θα είμαστε εκεί… "Τα λέμε! Στον Σταυρό, που κουβαλάει ένα κομμάτι της διαδρομής μου. Γυρίζω σε έναν γνώριμο τόπο, έχοντας όμως αλλάξει. Με όλα όσα μεσολάβησαν, με καινούργιες εμπειρίες, άλλα τραγούδια και μια διαφορετική ματιά. Σαν να συναντώ ξανά ένα κομμάτι του εαυτού μου και να του συστήνω αυτό που είμαι σήμερα.Ένα μόνο δεν άλλαξε:μου αρέσει να έχω κάτι να περιμένω.Και τώρα έχω. Τα λέμε στον Σταυρό. Ελεωνόρα Ζουγανέλη"

Από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και για όλα τα Σάββατα του Νοέμβρη.

Ώρα Έναρξης: 22.30

Προπώληση Eισιτηρίων:

https://cometogether.live/el/event/7056/eleonora-zoyganeli-stayros-toy-notoy

Παραγωγή / Οργάνωση Παραγωγής:

SOLAR Productions