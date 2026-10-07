Τραπεζούντα: Χωρίς τελεφερίκ η Παναγία Σουμελά

Snapshot Το σχέδιο κατασκευής τελεφερίκ κοντά στη Μονή Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα δεν έλαβε έγκριση από το Συμβούλιο Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών.

Η ύπαρξη παρεκκλησίου κοντά στον προτεινόμενο τερματικό σταθμό αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την έγκριση του έργου.

Ο δήμαρχος Τραπεζούντας Αχμέτ Μετίν Γκεντς ανακοίνωσε ότι το σχέδιο θα επανεξεταστεί με βάση τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων.

Η αναθεώρηση του σχεδίου είναι σε εξέλιξη λόγω των πολιτιστικών και αρχιτεκτονικών περιορισμών. Snapshot powered by AI

Το σχέδιο κατασκευής τελεφερίκ κοντά στη Μονή Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα, δεν έλαβε ούτε αυτή τη φορά την έγκριση του Συμβουλίου Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών. Ο δήμαρχος του δήμου Τραπεζούντας, Αχμέτ Μετίν Γκεντς, ανακοίνωσε ότι εξετάζεται αναθεώρηση του σχεδίου.

Η ύπαρξη παρεκκλησίου κοντά στον προβλεπόμενο τερματικό σταθμό, σε μία είσοδο της Παναγίας Σουμελά, αποτελεί ιδιαίτερο πρόσκομμα για το συμβούλιο. Ο δήμαρχος ανέφερε ότι θα επανεξεταστεί με βάση τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

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