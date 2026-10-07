Εκπληκτικό θέαμα: Τεράστιος θαλάσσιος ελέφαντας λιάζεται στην παραλία της Κόπα Καμπάνα

Snapshot Ένας αρσενικός θαλάσσιος ελέφαντας εμφανίστηκε τρεις φορές σε παραλίες της Βραζιλίας, συμπεριλαμβανομένης της Copacabana στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Το ζώο απολάμβανε τον ήλιο και ξεκουραζόταν, αγνοώντας την προσοχή που αποσπούσε.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο θαλάσσιος ελέφαντας παρασύρθηκε από παγωμένο ρεύμα που κινείται βόρεια.

Έχει δημιουργηθεί κλοιός ασφαλείας γύρω από το ζώο για την προστασία του και την παρακολούθηση της υγείας του. Snapshot powered by AI

Ένας αρσενικός θαλάσσιος ελέφαντας, έχει προκαλέσει αίσθηση με τις συχνές εμφανίσεις τους σε παραλίες της Βραζιλίας.

Ο απροσδόκητος επισκέπτης, βρέθηκε στη διάσημη παραλία της Copacabana, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, προκαλώντας έκπληξη, αν και ο ίδιος φάνηκε να απολαμβάνει τον ήλιο, παίρνοντας και έναν υπνάκο, αγνοώντας προφανώς τη φήμη που έχει αποκτήσει.

Elefante-marinho faz visita inesperada à Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro #AFPVÍDEO por @ivancitopisa #Brasil #clima #meioambiente https://t.co/zwny72am7L — AFP Brasil (@AFPBrasil) October 6, 2026

Το τεράστιο ζώο, είναι η τρίτη φορά που κάνει την εμφάνισή του, καθώς έχει βγει τις προηγούμενες ημέρες στις παραλίες São Conrado και Icaraí.

🐘🌊 CENA INUSITADA: Elefante-marinho é visto na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (2). https://t.co/OZ2jACsdIh — Boletim Verde e Amarelo (@boletimbr) October 2, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, το ζώο παρασύρθηκε από το φυσικό του περιβάλλον στα κρύα νερά του νότου από ένα παγωμένο ρεύμα που ρέει βόρεια. Παράλληλα έστησαν έναν κλοιό ασφαλείας γύρω από την περιοχή για να τον προστατεύσουν από το άγχος και να παρακολουθήσουν την υγεία του.