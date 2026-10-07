Εκπληκτικό θέαμα: Τεράστιος θαλάσσιος ελέφαντας λιάζεται στην παραλία της Κόπα Καμπάνα
Έχει κάνει μοναδικές εμφανίσεις ήδη σε τρεις παραλίες της Βραζιλίας
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- Ένας αρσενικός θαλάσσιος ελέφαντας εμφανίστηκε τρεις φορές σε παραλίες της Βραζιλίας, συμπεριλαμβανομένης της Copacabana στο Ρίο ντε Τζανέιρο.
- Το ζώο απολάμβανε τον ήλιο και ξεκουραζόταν, αγνοώντας την προσοχή που αποσπούσε.
- Οι αρχές εκτιμούν ότι ο θαλάσσιος ελέφαντας παρασύρθηκε από παγωμένο ρεύμα που κινείται βόρεια.
- Έχει δημιουργηθεί κλοιός ασφαλείας γύρω από το ζώο για την προστασία του και την παρακολούθηση της υγείας του.
Ένας αρσενικός θαλάσσιος ελέφαντας, έχει προκαλέσει αίσθηση με τις συχνές εμφανίσεις τους σε παραλίες της Βραζιλίας.
Ο απροσδόκητος επισκέπτης, βρέθηκε στη διάσημη παραλία της Copacabana, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, προκαλώντας έκπληξη, αν και ο ίδιος φάνηκε να απολαμβάνει τον ήλιο, παίρνοντας και έναν υπνάκο, αγνοώντας προφανώς τη φήμη που έχει αποκτήσει.
Το τεράστιο ζώο, είναι η τρίτη φορά που κάνει την εμφάνισή του, καθώς έχει βγει τις προηγούμενες ημέρες στις παραλίες São Conrado και Icaraí.
Σύμφωνα με τις αρχές, το ζώο παρασύρθηκε από το φυσικό του περιβάλλον στα κρύα νερά του νότου από ένα παγωμένο ρεύμα που ρέει βόρεια. Παράλληλα έστησαν έναν κλοιό ασφαλείας γύρω από την περιοχή για να τον προστατεύσουν από το άγχος και να παρακολουθήσουν την υγεία του.