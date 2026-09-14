Νίκος Παπανδρέου: Ζητήθηκε η άρση της ασυλίας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Snapshot Οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν αίτημα για άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ανακοίνωσε το αίτημα και την παραπομπή του θέματος.

Το θέμα της άρσης ασυλίας παραπέμφθηκε στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Παράλληλα, ζητήθηκε η άρση ασυλίας του ευρωβουλευτή Αλβίσε Περές από τις ισπανικές αρχές. Snapshot powered by AI

Αίτημα για άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Παπανδρέου υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις ελληνικές αρχές, όπως έκανε γνωστό σήμερα η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα.

«Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απηύθυναν αίτημα προς εμένα προκειμένου να αρθεί η κοινοβουλευτική ασυλία του Νίκου Παπανδρέου και οι αρμόδιες ισπανικές αρχές για την άρση της ασυλίας του Αλβίσε Περές. Τα ζητήματα παραπέμπονται στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων», έκανε γνωστό η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Ο Μετσόλα δεν διευκρίνισε γιατί υποβλήθηκε το αίτημα.

Τον τελικό λόγο για την άρση της ασυλίας του 69χρονου ευρωβουλευτή, γιου του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου και αδερφού του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, έχει η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.