Ένα απειλητικό κοκτέιλ κρίσεων: Τεχνητή Νοημοσύνη και πετρέλαιο

Snapshot επιθέσεις των Χούθι αυξάνουν τις τιμές πετρελαίου και ντίζελ, ενώ οι αποθήκες φυσικού αερίου είναι γεμάτες μόλις κατά το ήμισυ, προκαλώντας ανησυχία για το κόστος θέρμανσης τον χειμώνα.

Οι αυξανόμενες αποδόσεις ομολόγων καθιστούν ακριβότερη τη χρηματοδότηση του δημόσιου χρέους για τις κυβερνήσεις παγκοσμίως.

Οι δημιουργοί τεχνητής νοημοσύνης ζητούν επιβράδυνση στην ανάπτυξη των μοντέλων τους εξαιτίας κινδύνων για την ανθρωπότητα.

Στη Γερμανία, η AfD αναδεικνύεται ισχυρότερο κόμμα και η κυβέρνηση Μερτς φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος της.

Ο συντάκτης προτείνει οι κυβερνήσεις να δώσουν σαφή προσανατολισμό και να στηρίξουν όσους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά, αποφεύγοντας μέτρα όπως η έκπτωση στα καύσιμα που θα επιβαρύνουν τα δημοσιονομικά. Snapshot powered by AI

Μολονότι η «κρίση» έχει μετατραπεί σε μόνιμη κατάσταση από το ξέσπασμα της πανδημίας της Covid-19 στα τέλη του 2019, αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται ένα μείγμα εξελίξεων που ακούγεται απειλητικό για την οικονομία και όχι μόνο, εκτιμά σε άρθρο γνώμη της η γερμανική Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθι ωθούν προς τα πάνω την τιμή του πετρελαίου, ενώ το ντίζελ κοστίζει σχεδόν όσο ποτέ άλλοτε. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι γεμάτες λίγο περισσότερο από το μισό, γεγονός που προμηνύει υψηλό κόστος θέρμανσης τον χειμώνα.

Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται σε ανησυχητικά επίπεδα. Για τις κυβερνήσεις καθίσταται ολοένα ακριβότερη η χρηματοδότηση του συσσωρευμένου δημόσιου χρέους τους.

Πάνω από όλα αυτά πλανάται η προειδοποίηση κορυφαίων δημιουργών μηχανών τεχνητής νοημοσύνης. Ζητούν να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των μοντέλων τους, υποστηρίζοντας ότι, σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να απειληθεί ακόμη και η ύπαρξη της ανθρωπότητας.

Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που στη Γερμανία η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) αναδεικνύεται, και μάλιστα με μεγάλη διαφορά, στο ισχυρότερο κόμμα σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ενώ η καγκελαρία του Φρίντριχ Μερτς φαίνεται να πλησιάζει προς το τέλος της.

Τι μπορεί να βοηθήσει μπροστά σε τέτοια αβεβαιότητα, διερωτάται ο συντάκτης της γερμανικής εφημερίδας. Σίγουρα όχι ο πανικός, ούτε, όμως, η εσωστρέφεια του πολιτικού συστήματος και οι συζητήσεις γύρω από πρόσωπα και αξιώματα, αντιτείνει.

Περισσότερο από ποτέ, υποστηρίζει, οι κυβερνήσεις οφείλουν να προσφέρουν προσανατολισμό στους πολίτες, οι οποίοι δικαιολογημένα αισθάνονται ανασφάλεια. Ποια συμφέροντα επιδιώκει κάθε πλευρά στη διεθνή σκηνή; Ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες;

Μια νέα έκπτωση στα καύσιμα, τύπου pass, δεν αποτελεί λύση, υποστηρίζεται στο δημοσίευμα. Θα ενίσχυε περαιτέρω την έλλειψη ντίζελ και θα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Εστιάζοντας στη Γερμανία, δεν αποκλείει ο συντάκτης το ενδεχόμενο το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) και η Χριστιανική Ένωση να παρασυρθούν από την AfD και να υιοθετήσουν αυτό το δημοφιλές μέτρο, την έκπτωση στα καύσιμα, λίγο πριν από τις εκλογές στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Κατά τον Johannes Pennekamp που υπογράφει το άρθρο στη Frankfurter Allgemeine Zeitung, θα ήθελε κανείς να δει έναν καγκελάριο να εμφανίζεται μπροστά στις κάμερες μαζί με την υπουργό Οικονομίας και τον υπουργό Οικονομικών, παρουσιάζοντας μια κοινή δέσμευση για μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και για τη χορήγηση βοήθειας αποκλειστικά σε όσους αποδεδειγμένα αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις αυξανόμενες τιμές.

Μια τέτοια κίνηση, όπως υποστηρίζει, θα αποτελούσε προσπάθεια αντίστασης, αντί για υποχώρηση μπροστά σε μια πραγματικότητα που γίνεται ολοένα πιο σκληρή.

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