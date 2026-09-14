Νετανιάχου: «Το ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ υποκινεί τον αντισημιτισμό»

Το ντοκιμαντέρ τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Ελένη Ευστρατίου

Νετανιάχου: «Το ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ υποκινεί τον αντισημιτισμό»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρωθυπουργός Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε το ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» ως υποκίνηση αντισημιτισμού και επίθεση στον ισραηλινό στρατό.
  • Το ντοκιμαντέρ, δημιουργημένο από δύο Ισραηλινούς σκηνοθέτες, παρουσιάζει μαρτυρίες για επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα που οδήγησαν σε θανάτους αμάχων, και τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.
  • Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) διέταξε νομική εξέταση και έρευνα για διαρροή απόρρητου υλικού που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία.
  • Ο IDF απορρίπτει τους ισχυρισμούς του ντοκιμαντέρ, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές αποφάσεις λαμβάνονται από ανθρώπινο προσωπικό και όχι από τεχνητή νοημοσύνη.
  • Ο στρατός ζήτησε από τον Στρατιωτικό Εισαγγελέα να εξετάσει και να λάβει μέτρα κατά των δημιουργών και συμμετεχόντων στην παραγωγή της ταινίας.
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Συνεχίζει να πυροδοτεί αντιδράσεις εντός του Ισραήλ το ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας και δείχνει στοιχεία για τον τρόπο που έχουν δολοφονηθεί Παλαιστίνιοι άμαχοι στη Γάζα από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι το ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης κατά των Εβραίων.

«Είναι σοκαριστικό. Πολεμάμε την παγκόσμια αντισημιτική υποκίνηση και όταν προέρχεται από εμάς τους ίδιους είναι αφόρητο», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram. «Και τώρα δύο Ισραηλινοί σκηνοθέτες που παρουσιάζουν τον IDF (σ.σ. ο ισραηλινός στρατός) σαν εγκληματίες πολέμου, χειροκροτούνται στο φεστιβάλ της Βενετίας», πρόσθεσε.

Τι προβάλλεται στο ντοκιμαντέρ

Το ντοκιμαντέρ δημιουργήθηκε από δύο Ισραηλινούς σκηνοθέτες, τον Γιουβάλ Αμπραάμ και την Ρέιτσελ Στζορ, οι οποίοι συνομιλούν με μέλη των ισραηλινών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών και πληροφοριοδότες σχετικά με το πώς στοχοποίησαν Παλαιστίνιους αμάχους στη Γάζα.

Ο όρος «ΝΑΖΑ» αναφέρεται στις «παράπλευρες απώλειες» ανθρώπων μετά από μία στοχοποιημένη επίθεση. Το ντοκιμαντέρ τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και απέσπασε το μεγαλύτερο σε διάρκεια χειροκρότημα στην ιστορία του φεστιβάλ.

Η ταινία διάρκειας 80 λεπτών διερευνά τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και έχουν οδηγήσει σε θανάτους αμάχων. Μαρτυρίες από 25 στρατιώτες και μέλη των μυστικών υπηρεσιών προβάλλονται στην ταινία και περιγράφουν λεπτομέρειες από τον τρόπο που γίνονται οι επιθέσεις και τις γνώσεις του στρατού για την παρουσία αμάχων.

Ο IDF χαρακτηρίζει «σκόπιμη διατρεύλωση» το ντοκιμαντέρ

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των IDF, Υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, έδωσε τη Δευτέρα εντολή στον ανώτατο νομικό σύμβουλο του στρατού να εξετάσει το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών κατά της ταινίας «NAZA» και των εμπλεκομένων σε αυτήν, υποστηρίζοντας ότι δυσφημεί τον στρατό, ενώ παράλληλα διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη διαρροή απόρρητου υλικού που χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή της.

Ο ίδιος είπε ότι η ταινία συνιστά «επίθεση στο κράτος του Ισραήλ». «Με βάση όσα έχουν δημοσιευτεί μέχρι τώρα, δεν είναι μια ταινία που κάνει κριτική στους IDF, ούτε είναι μια απόπειρα να αποκατασταθεί η αλήθεια. Βασίζεται σε λίβελλους, σε σκόπιμη διαστρέβλωση της πραγματικότητας και σοβαρές, λανθασμένες κατηγορίες εναντίον στρατιωτών και διοικητών των IDF», ισχυρίστηκε.

Τα σχόλιά του ήρθαν λίγο μετά την έκδοση δήλωσης από τον εκπρόσωπο Τύπου του IDF, Ταξίαρχο Έφι Ντεφρίν, στην οποία καλούσε τους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ να επιτρέψουν σε στρατιωτικούς αξιωματούχους να παρακολουθήσουν την ταινία στο σύνολό της, ώστε το IDF να μπορέσει να απαντήσει «με ουσιαστικό τρόπο». Μέχρι στιγμής, ο στρατός έχει αντιδράσει μόνο σε αποσπάσματα της ταινίας που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και δεν έχει δει ακόμη ολόκληρο το ντοκιμαντέρ.

Ο IDF εξέδωσε δήλωση την Παρασκευή, στην οποία ανέφερε ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά» τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στο ντοκιμαντέρ και επικρίνει τη χρήση ανώνυμων μαρτυριών. Ο IDF ανέφερε επίσης ότι οι αποφάσεις σχετικά με την επιλογή και την έγκριση των επιθέσεων λαμβάνονταν «αποκλειστικά από ανθρώπινο προσωπικό… και όχι από τεχνητή νοημοσύνη».

Αίτημα στον Εισαγγελέα να ληφθούν μέτρα για όσους συμμετείχαν

Ο στρατός έχει ζητήσει από τον Στρατιωτικό Εισαγγελέα (οι αρμοδιότητές του περιορίζονται στις ένοπλες δυνάμεις) να εξετάσει και να λάβει μέτρα για την ταινία και για όσους ενεπλάκησαν στη δημιουργία της.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο του το Σάββατο ο Άμπραχαμ είπε ότι «πιστεύει πως η άρνηση ενός εγκλήματος είναι αυτό που βοηθά να συνεχιστεί και για αυτό είναι σημαντικό να δουν οι Ισραηλινοί την ταινία» επειδή «η χώρα μας διαπράττει τέτοια εγκλήματα».

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