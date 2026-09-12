Το Ισραήλ ξόδεψε σχεδόν 470.000 δολάρια για τα μαλλιά και το μακιγιάζ του πρωθυπουργού από το 2019

Snapshot Το Ισραήλ έχει δαπανήσει σχεδόν 470.000 δολάρια από το 2019 έως τον Αύγουστο του 2026 για υπηρεσίες κομμωτικής, μακιγιάζ και επίσημης εκπροσώπησης των πρωθυπουργών του.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και η σύζυγός του ευθύνονται για περίπου το 90% των συνολικών δαπανών αυτών.

Το 2023 οι δαπάνες ανήλθαν σε περίπου 103.000 δολάρια, σημαντικά αυξημένες σε σχέση με το 2022, ενώ το 2025 έφτασαν στο αποκορύφωμά τους με περίπου 111.000 δολάρια λόγω ταξιδιών στο εξωτερικό.

Τα στοιχεία αποκρύπτουν ονόματα προσωπικών κομμωτών και μακιγιέρ για λόγους κρατικής ασφάλειας.

Δεν δημοσιοποιήθηκαν πληροφορίες για κοσμήματα, ρούχα ή συμβουλευτικές υπηρεσίες εικόνας παρά το αίτημα του Κινήματος για την Ελευθερία της Πληροφόρησης. Snapshot powered by AI

Από το 2019 έως τον Αύγουστο του 2026, το Ισραήλ έχει δαπανήσει σχεδόν 470.000 δολάρια για υπηρεσίες κομμωτικής, μακιγιάζ και έξοδα επίσημης εκπροσώπησης των πρωθυπουργών του, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Τα στοιχεία αυτά αποκαλύφθηκαν από το Γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, μετά από αίτημα βάσει του νόμου περί ελευθερίας της πληροφόρησης που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 από τη δικηγόρο Yaara Winkler-Shalit.

Η έκθεση ανέφερε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και η σύζυγός του Σάρα ήταν υπεύθυνοι για περίπου το 90% των συνολικών δαπανών για κομμώσεις και μακιγιάζ.

Σε πολλά έγγραφα, συγκεκριμένες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των προσωπικών κομμωτών και μακιγιέρ του πρωθυπουργού, αποκρύφθηκαν για λόγους «κρατικής ασφάλειας».

Τα στοιχεία παρέχουν συγκεκριμένες μηνιαίες αναλύσεις, καθώς και στοιχεία για την περίοδο γύρω από το ξέσπασμα του πολέμου στα τέλη του 2023. Αποκαλύπτουν ότι το κράτος κατέβαλε σχεδόν 2.600 δολάρια για τις υπηρεσίες κομμωτικής του πρωθυπουργού και 1.580 δολάρια για υπηρεσίες μακιγιάζ μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου του 2023.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο τον Οκτώβριο του 2023 δαπανήθηκαν 810 δολάρια ειδικά για το χτένισμα του πρωθυπουργού.

Οι συνολικές δαπάνες παρουσίαζαν μεγάλες διακυμάνσεις ανάλογα με την εκάστοτε κυβέρνηση· το συνολικό κόστος ανήλθε σε περίπου 103.000 δολάρια το 2023, σε σύγκριση με μόλις 27.600 δολάρια το 2022, υπό την κυβέρνηση των Ναφτάλι Μπένετ και Γιαΐρ Λαπίντ.

Οι δαπάνες έφτασαν στο αποκορύφωμά τους το 2025, στις περίπου 111.000 δολάρια, κυρίως λόγω των ταξιδιών στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων μια επίσκεψη στην Ουάσινγκτον τον Φεβρουάριο του 2025, η οποία κόστισε 13.500 δολάρια για μακιγιάζ και κομμώσεις, και ένα ταξίδι στην Ουάσινγκτον τον Ιούλιο του 2024, το οποίο κόστισε 11.500 δολάρια.

Επιπλέον, τα επίσημα επιδόματα εκπροσώπησης, τα οποία καλύπτουν τα έξοδα ένδυσης και φιλοξενίας, αναλύθηκαν ανά ηγέτη: Νετανιάχου (134.000 δολάρια), Μπένετ (19.000 δολάρια) και Λαπίντ (2.600 δολάρια). Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση δεν δημοσιοποίησε στοιχεία σχετικά με κοσμήματα, ρούχα ή συμβουλευτικές υπηρεσίες εικόνας, παρά το αίτημα του Κινήματος για την Ελευθερία της Πληροφόρησης.