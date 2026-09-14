Oργή στο Ισραήλ για το ντοκιμαντέρ «NAZA»: Απειλούν με αφαίρεση ιθαγένειας τους σκηνοθέτες

Ο Ισραηλινός υπουργός Πολιτισμού θέλει να αφαιρέσει την ιθαγένεια από τους σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ «NAZA», στο οποίο ο ισραηλινός στρατός κατηγορείται ότι σκοτώνει πολλούς αμάχους στη Γάζα. Υπουργοί της κυβέρνησης Νετανιάχου καταγγέλουν τους δημιουργούς για «προδοσία του κράτους».

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Oργή στο Ισραήλ για το ντοκιμαντέρ «NAZA»: Απειλούν με αφαίρεση ιθαγένειας τους σκηνοθέτες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ισραηλινός υπουργός Πολιτισμού Μίκι Ζοχάρ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αφαιρέσει την ιθαγένεια από τους σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ «NAZA» κατηγορώντας τους για προδοσία.
  • Οι δημιουργοί, Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, δέχονται έντονη κριτική από μέλη της κυβέρνησης, που τους κατηγορούν για προδοσία και υποστήριξη εχθρών του Ισραήλ.
  • Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει μαρτυρίες Ισραηλινών στρατιωτικών για την εφαρμογή μεθόδων που προκαλούν θανάτους αμάχων στη Γάζα, καθώς και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για στοχοποίηση υπόπτων.
  • Η αφαίρεση ιθαγένειας είναι νόμιμη στο Ισραήλ για περιπτώσεις προδοσίας ή τρομοκρατίας, κατόπιν δικαστικής διαδικασίας και έγκρισης υπουργών.
  • Ο ισραηλινός στρατός απέρριψε τις κατηγορίες περί μαζικής θανάτωσης αμάχων, παρά τη θετική υποδοχή της ταινίας στο Φεστιβάλ Βενετίας.
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Την πρόθεσή του να κινηθεί για να αφαιρέσει την ισραηλινή ιθαγένεια από τους σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ «NAZA», ανακοίνωσε ο υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ, Μίκι Ζοχάρ, κατηγορώντας τους για «προδοσία κατά του κράτους». Το ντοκιμαντέρ έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα. «Θα ενεργήσω αμέσως για να αφαιρέσω την ισραηλινή ιθαγένεια» από τους σκηνοθέτες Γιουβάλ Aμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, το ντοκιμαντέρ των οποίων κέρδισε το Σάββατο το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ο υπουργός Πολιτισμού Μίκι Ζοχάρ.

Κατηγόρησε τους δημιουργούς της ταινίας ότι θέλουν να «βλάψουν την πατρίδα τους προκειμένου να λάβουν τα χειροκροτήματα από τους αντισημίτες σε όλο τον κόσμο», κάτι που, όπως λέει, συνιστά «προδοσία κατά του κράτους».

Οι δύο δημιουργοί βρέθηκαν στο στόχαστρο και άλλων μελών της ισραηλινής κυβέρνησης. Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον τους μέσω Χ, γράφοντας: «Είστε ντροπή και πηγή αμηχανίας για ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ. Φύγετε! Είμαι βέβαιος ότι οι φίλοι σας, δηλαδή οι εχθροί μας, η Χαμάς στη Γάζα, θα σας υποδεχτούν με ανοιχτές αγκαλιές», συνέχισε.

Ο Γιουβάλ Αμπραχάμ και η Ρέιτσελ Σορ είναι ερευνητές δημοσιογράφοι και είχαν συνεργαστεί και στο «No Other Land», το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ του 2024 για τη βία των ισραηλινών αρχών και των εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Αν και συνιστά σπάνιο μέτρο, η αφαίρεση της ιθαγένειας είναι νομικά εφικτή στο Ισραήλ. Το 2022, το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε το δικαίωμα της πολιτείας να ανακαλεί την υπηκοότητα σε περιπτώσεις «έλλειψης νομιμοφροσύνης», όπως η κατασκοπεία ή η προδοσία. Το πλαίσιο αυτό αυστηροποιήθηκε το 2023 περιλαμβάνοντας και καταδίκες για τρομοκρατία, μια διαδικασία που απαιτεί αίτημα του υπουργού Εσωτερικών, έγκριση από τον υπουργό Δικαιοσύνης και τελική επικύρωση από τη δικαιοσύνη.

Το 80λεπτο ντοκιμαντέρ «NAZA» βασίζεται στις ανώνυμες καταθέσεις 24 Ισραηλινών στρατιωτικών και στελεχών των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίοι περιγράφουν τις μεθόδους που οδηγούν σε απώλειες αμάχων κατά τις επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς στη Γάζα. Οι μάρτυρες αποκαλύπτουν τη χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εντοπισμό υπόπτων μέσω κινητών τηλεφώνων και τη στοχοποίηση των κατοικιών τους, ενώ εξηγούν ότι η ονομασία «NAZA» αποτελεί ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται εντός του ισραηλινού στρατού για να δηλώσει τον εκτιμώμενο αριθμό αμάχων που σκοτώνονται κατά τη διάρκεια ενός πλήγματος

Μετά τη θερμή υποδοχή της ταινίας στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου καταχειροκροτήθηκε επί 25 λεπτά, ο ισραηλινός στρατός απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί μαζικής θανάτωσης αμάχων στη Γάζα.

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