83ο Φεστιβάλ Βενετίας: Ελληνική διάκριση για ταινία εμπνευσμένη από την δολοφονία του Γρηγορόπουλου

«Η ταινία είναι εμπνευσμένη από ένα πραγματικό περιστατικό που συνέβη στην πατρίδα μου, στην Αθήνα», είπε η Ζακλίν Λέντζου καθώς παραλάμβανε το βραβείο

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

83ο Φεστιβάλ Βενετίας: Ελληνική διάκριση για ταινία εμπνευσμένη από την δολοφονία του Γρηγορόπουλου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με το βραβείο Σκηνοθεσίας του τμήματος Orizzonti στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τιμήθηκε η Ζακλίν Λέντζου για την ταινία «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα», η οποία δήλωσε ότι εμπνεύστηκε για την δημιουργία του έργου της από την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Κατά την παραλαβή του βραβείου, η Ζακλίν Λέντζου, φανερά συγκινημένη, μίλησε για τη σημασία του να κάνεις ανεξάρτητο σινεμά σήμερα και ευχαρίστησε την κριτική επιτροπή που αναγνώρισε το μεγάλο ρίσκο που ανέλαβε για να δημιουργήσει την ταινία. «Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά» ήταν το σύνθημά της για τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου από την οποία εμπνεύστηκε την ταινίας της.

«Δεν έχω προετοιμάσει ευχαριστήριο λόγο, θα μιλήσω από την καρδιά μου. Και θα μιλήσω για το σινεμά που όλο και πιο δύσκολα γυρίζουμε όσοι θέλουμε να κάνουμε ελεύθερο, ανεξάρτητο σινεμά. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ που αναγνωρίσατε το ρίσκο που πήρα με αυτή την ταινία. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από ένα πραγματικό περιστατικό που συνέβη στην πατρίδα μου, στην Αθήνα. Όταν ένας αστυνομικός σκότωσε χωρίς λόγο ένα 15χρονο παιδί. Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά» ανέφερε παραλαμβάνοντας το βραβείο.

Δείτε μια σκηνή της ταινίας:

Η ταινία «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα «Ορίζοντες» της φετινής διοργάνωσης, το οποίο είναι αφιερωμένο στις νέες τάσεις και τις πιο πρωτοποριακές φωνές του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου, με 18 ακόμη ταινίες από όλο τον κόσμο. Πρόκειται για ένα coming-of-age δράμα με μεταφυσικές προεκτάσεις, ιστορία ενηλικίωσης που διακόπτεται βίαια, γεννημένη από τον σκληρό ρεαλισμό της ζωής.

Η ταινία διακρίθηκε επίσης με το Βραβείο Συμπερίληψης και Βιωσιμότητας Edipo Re 2026 το οποίο απονέμεται από ανεξάρτητη επιτροπή, και είναι μια αναγνώριση στις ταινίες που επιλέγουν μια συμπεριληπτική και βιώσιμη ματιά, τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο.

Παράλληλα, η ταινία «Our Share of Sand» της Σαλίνι Αντνάνι, σε συμπαραγωγή του Γιώργου Καρναβά (Heretic), που συμμετείχε στο πρόγραμμα Εβδομάδα Κριτικής, απέσπασε το People's Choice Award, καθώς και Special Mention for Best Direction and Screenplay - Authors Under 40 Award.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:19ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία με την εξαφάνιση του πλοίου στην Ινδονησία: Στους έξι οι νεκροί, 130 ακόμη αγνοούνται - 113 άτομα έχουν διασωθεί

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε ο 67χρονος που εμφανίζεται σε βίντεο να οδηγεί στο αντίθετο ρεύμα στην παραλιακή

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί τρώμε όταν έχουμε στρες; Πώς φαίνεται η συναισθηματική διατροφή και πώς σπάει ο κύκλος

13:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντίνος Τασούλας από τη Βιάννο: «Να μην ξεχνάμε τα εγκλήματα του ναζισμού»

13:35TRAVEL

Φθινόπωρο στο Ρέθυμνο: Από τα χωριά στην τέχνη και το ιστορικό Αρκάδι

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Πότε είναι το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

13:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τσαμπουκάς, νευρικός, απότομος, αλλά αποτελεσματικός»: Τα θερμά λόγια Λαγουδάκου για Χαρδαλιά

13:06ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έσπασε τη ρακέτα της η Σαμπαλένκα μετά την ήττα στον τελικό του US Open

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

83ο Φεστιβάλ Βενετίας: Ελληνική διάκριση για ταινία εμπνευσμένη από την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση στον Πύργο: Ο πρώην σύντροφος 36χρονης και ο φίλος του την ξυλοκόπησαν με ρόπαλα

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: «Οι εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο θα ασκήσουν κι άλλη πίεση σε Μερτς»

12:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

83ο Φεστιβάλ Βενετίας: Χρυσός Λέοντας στο «Woman Unknown» της Μέι Ελ-Τούκι

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Μικρά Ασία: Τα κλειδιά μιας χαμένης πατρίδας και το όνειρο μιας ανεκπλήρωτης επιστροφής

12:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» τα καύσιμα στη Μεσσηνία: Πάνω από €2,10 η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας έπειτα από τροχαίο

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη πυρκαγιά σε νησί στην Κροατία: Εκκενώθηκαν περισσότεροι από 230 άνθρωποι, κάηκαν 35.000 στρέμματα - Δείτε βίντεο

11:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Η συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Καστελλόριζο: «Δεν απειλούμε κανέναν αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις»

11:32ΥΓΕΙΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης - Η διευθύντρια Κλινικής Νεφρολογίας του «Λαϊκού» εξηγεί τη διαδικασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:25LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο τραγούδι που δεν πρόλαβε να ηχογραφήσει - «Είδα τον Χριστό φαντάρο»

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει από την ερχόμενη Τετάρτη - Αιτήσεις για χρησικτησία και διορθώσεις

13:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τσαμπουκάς, νευρικός, απότομος, αλλά αποτελεσματικός»: Τα θερμά λόγια Λαγουδάκου για Χαρδαλιά

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Κάτοικος του Καστελλόριζου κυμάτισε την ελληνική σημαία κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη

10:33WHAT THE FACT

Το Μαρόκο σκάβει την άσφαλτο για να καταπολεμήσει τον μεγάλο εχθρό της νότιας Ευρώπης

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση στον Πύργο: Ο πρώην σύντροφος 36χρονης και ο φίλος του την ξυλοκόπησαν με ρόπαλα

07:42LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Όλα όσα έγιναν στη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Η απειλητική βροχή, η συγκίνηση για τον Μαζωνάκη και το απρόοπτο με την Γαρμπή - Φωτογραφίες και Βίντεο

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Ο παπά-Στρατής, ο πρώτος βιολιστής του Γιώργου Μαζωνάκη, τον αποχαιρέτησε με το «Μου λείπεις»

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Μπορεί να ακυρωθεί η βάπτιση; Επικείμενη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της ΕΕ απειλεί τις εκκλησίες

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Oι 4 προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων μετά την κατάρρευση του Μαζωνάκη - Οι αποκαλυπτικοί χρόνοι

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας έπειτα από τροχαίο

13:06ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έσπασε τη ρακέτα της η Σαμπαλένκα μετά την ήττα στον τελικό του US Open

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Φράγκος

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Πότε είναι το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 6.000 τσιμεντόλιθοι ανασύρθηκαν από τις ελληνικές θάλασσες ως παράνομα απόβλητα

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Μικρά Ασία: Τα κλειδιά μιας χαμένης πατρίδας και το όνειρο μιας ανεκπλήρωτης επιστροφής

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Νέο θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη: Νεκρός 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, σώθηκε η δίδυμη αδελφή του

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Καστελλόριζο: «Δεν απειλούμε κανέναν αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις»

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Φάκελος μυστήριο με το όνομα του τραγουδιστή στα αρχεία της γιατρού - Τι άλλα στοιχεία είχαν καταχωρημένα

11:32ΥΓΕΙΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης - Η διευθύντρια Κλινικής Νεφρολογίας του «Λαϊκού» εξηγεί τη διαδικασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ