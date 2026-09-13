83ο Φεστιβάλ Βενετίας: Ελληνική διάκριση για ταινία εμπνευσμένη από την δολοφονία του Γρηγορόπουλου

Με το βραβείο Σκηνοθεσίας του τμήματος Orizzonti στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τιμήθηκε η Ζακλίν Λέντζου για την ταινία «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα», η οποία δήλωσε ότι εμπνεύστηκε για την δημιουργία του έργου της από την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Κατά την παραλαβή του βραβείου, η Ζακλίν Λέντζου, φανερά συγκινημένη, μίλησε για τη σημασία του να κάνεις ανεξάρτητο σινεμά σήμερα και ευχαρίστησε την κριτική επιτροπή που αναγνώρισε το μεγάλο ρίσκο που ανέλαβε για να δημιουργήσει την ταινία. «Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά» ήταν το σύνθημά της για τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου από την οποία εμπνεύστηκε την ταινίας της.

«Δεν έχω προετοιμάσει ευχαριστήριο λόγο, θα μιλήσω από την καρδιά μου. Και θα μιλήσω για το σινεμά που όλο και πιο δύσκολα γυρίζουμε όσοι θέλουμε να κάνουμε ελεύθερο, ανεξάρτητο σινεμά. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ που αναγνωρίσατε το ρίσκο που πήρα με αυτή την ταινία. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από ένα πραγματικό περιστατικό που συνέβη στην πατρίδα μου, στην Αθήνα. Όταν ένας αστυνομικός σκότωσε χωρίς λόγο ένα 15χρονο παιδί. Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά» ανέφερε παραλαμβάνοντας το βραβείο.

Δείτε μια σκηνή της ταινίας:

Η ταινία «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα «Ορίζοντες» της φετινής διοργάνωσης, το οποίο είναι αφιερωμένο στις νέες τάσεις και τις πιο πρωτοποριακές φωνές του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου, με 18 ακόμη ταινίες από όλο τον κόσμο. Πρόκειται για ένα coming-of-age δράμα με μεταφυσικές προεκτάσεις, ιστορία ενηλικίωσης που διακόπτεται βίαια, γεννημένη από τον σκληρό ρεαλισμό της ζωής.

Η ταινία διακρίθηκε επίσης με το Βραβείο Συμπερίληψης και Βιωσιμότητας Edipo Re 2026 το οποίο απονέμεται από ανεξάρτητη επιτροπή, και είναι μια αναγνώριση στις ταινίες που επιλέγουν μια συμπεριληπτική και βιώσιμη ματιά, τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο.

Παράλληλα, η ταινία «Our Share of Sand» της Σαλίνι Αντνάνι, σε συμπαραγωγή του Γιώργου Καρναβά (Heretic), που συμμετείχε στο πρόγραμμα Εβδομάδα Κριτικής, απέσπασε το People's Choice Award, καθώς και Special Mention for Best Direction and Screenplay - Authors Under 40 Award.

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