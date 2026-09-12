Η ταινία «Woman Unknown» κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Όλα τα βραβεία που απονεμήθηκαν στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Η ταινία «Woman Unknown» κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
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  • Η ταινία «Woman Unknown» της May el-Toukhy κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.
  • Η Mathilde Arcel τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην «Woman Unknown».
  • Ο Τζον Μάλκοβιτς κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για την ταινία «Wild Horse Nine».
  • Το ντοκιμαντέρ «NAZA» για τον πόλεμο στη Γάζα απέσπασε ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής.
  • Ο Ilya Krzhanovsky τιμήθηκε με το Αργυρό Λιοντάρι για τη σκηνοθεσία της ταινίας «Dau».
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Η ταινία «Woman Unknown», σε σκηνοθεσία της May el-Toukhy, κέρδισε το περίφημο Χρυσό Λιοντάρι στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το Σάββατο.

Η κριτική επιτροπή, με επικεφαλής τη Maggie Gyllenhaal, ανακοίνωσε τους νικητές, μεταξύ των οποίων ήταν και το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για τον Τζον Μάλκοβιτς, για την ερμηνεία του στη μαύρη κωμωδία της CIA «Wild Horse Nine».

Η Ελ-Τούκι, η οποία ήταν η μόνη γυναίκα που σκηνοθέτησε αποκλειστικά μια ταινία στον κύριο διαγωνισμό φέτος, είναι μόλις η όγδοη γυναίκα που έχει κερδίσει το κορυφαίο βραβείο του φεστιβάλ.

«Για μένα προσωπικά, το “Woman Unknown” αφορά το γυναικείο σώμα ως πεδίο μάχης», δήλωσε η Ελ-Τούκι. «Ταυτόχρονα, η ταινία αφηγείται την ιστορία γυναικών που είναι αόρατες, αφανείς και χωρίς φωνή».

Η ταινία επικεντρώνεται σε μια νεαρή νταντά και οικιακή βοηθό που πρόκειται να παντρευτεί τον πλούσιο εργοδότη της αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, κρύβει μια μυστική, παλιά ερωτική σχέση με έναν Γερμανό στρατιώτη, η οποία απειλεί να καταστρέψει τη φήμη της. Η πρωταγωνίστρια, Mathilde Arcel, κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού του φεστιβάλ. Η Arcel ήταν εμφανώς συγκινημένη καθώς παρέλαβε το βραβείο, το οποίο έβαλε στο πάτωμα ενώ μιλούσε, λέγοντας ότι ήταν πολύ βαρύ.

«Αυτός είναι ο πρώτος μου πρωταγωνιστικός ρόλος σε ταινία και η πρώτη μου φορά σε φεστιβάλ κινηματογράφου», είπε. «Είναι μεγάλη μου τιμή».

Το ποιητικό πορτρέτο της τάξης και της εργασίας του Νοτιοκορεάτη δημιουργού Lee Chang-dong, "Possible Love", κέρδισε το μεγάλο βραβείο της κριτικής επιτροπής Silver Lion. Το "Possible Love" είναι η πρώτη ταινία του Lee μετά από οκτώ χρόνια, μετά το αναγνωρισμένο "Burning".

Ειδικό βραβείο στο ντοκιμαντέρ για τη Γάζα

Το «NAZA», ένα οδυνηρό ντοκιμαντέρ για τις στρατιωτικές στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο στη Γάζα από τους Ισραηλινούς κινηματογραφιστές Yuval Abraham και Rachel Szor, τιμήθηκε με ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής.

«Είναι πραγματικά, πολύ σημαντικό για εμάς οι Ισραηλινοί να δουν αυτήν την ταινία», είπε ο Abraham.

Προστέθηκε στο κύριο διαγωνιστικό τμήμα αργά - κατόπιν αιτήματος των κινηματογραφιστών - και έκανε το ντεμπούτο του αργά στο πρόγραμμα, αλλά ο αντίκτυπός του έγινε αισθητός καθώς έλαβε ένα ρεκόρ χειροκροτημάτων, διάρκειας περίπου 25 λεπτών, μετά την πρεμιέρα του.

Γυρισμένο στις στέγες του Τελ Αβίβ τη νύχτα με άκρα μυστικότητα για τρία χρόνια, το «NAZA» περιλαμβάνει μαρτυρίες από 24 Ισραηλινούς στρατιωτικούς, συμπεριλαμβανομένων αξιωματικών πληροφοριών και στρατιωτών, που δίνουν πληροφορίες για τον πόλεμο στη Γάζα και αυτό που λένε ότι είναι η συστηματική δολοφονία Παλαιστινίων αμάχων.

Η κριτική επιτροπή έδωσε το Αργυρό Λιοντάρι για σκηνοθεσία στον Ilya Krzhanovsky για την ταινία του "Dau", ένα έργο για τους Σοβιετικούς φυσικούς που κατασκεύασαν την ατομική βόμβα που χρειάστηκε πάνω από 20 χρόνια για να κατασκευαστεί. Ο Krzhanovsky, ο οποίος παραιτήθηκε από τη ρωσική υπηκοότητα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αφιέρωσε το βραβείο στους Ουκρανούς, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας του που γεννήθηκε εκεί.

Ο Γάλλος σκηνοθέτης Stéphane Brizé κέρδισε το βραβείο σεναρίου για το εταιρικό του δράμα "A Good Little Soldier". Η Μαλού Κεμπίζι τιμήθηκε με το βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για τον ρόλο της στο «A Place to Heal» του Σεντρίκ Καν, το οποίο διαδραματίζεται σε μια ψυχιατρική πτέρυγα εφήβων σε ένα δημόσιο νοσοκομείο.

Η κριτική επιτροπή φέτος περιελάμβανε τον σκηνοθέτη του "The Voice of Hind Rajab" Kaouther Ben Hania, τον Άγγλο συνθέτη Daniel Blumberg, τον Γάλλο σκηνοθέτη Xavier Giannoli, τον Αφγανό σκηνοθέτη Shahrbanoo Sadat και τον σκηνοθέτη του Χονγκ Κονγκ Johnnie To.

Οι πιθανότητες του Μάλκοβιτς για Όσκαρ μόλις αυξήθηκαν

Εκτός από τη νίκη του Μάλκοβιτς, οι πιο σταρ ταινίες του Χόλιγουντ που έπαιξαν στο διαγωνιστικό τμήμα αποκλείστηκαν από τα βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των "Primetime", "Bunker" και "Ink".

Κάποιοι κοιτάζουν τα βραβεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για πρώιμες ενδείξεις για το ποιος μπορεί να έχει μια ευκαιρία για υποψηφιότητες και νίκες για Όσκαρ.

Ο Μάλκοβιτς δεν έχει κερδίσει ακόμη Όσκαρ.

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