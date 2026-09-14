Το Allwyn Forward στο πλευρό 19 νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να αναπτυχθούν

Ένα πρόγραμμα που επιταχύνει την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων

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Το Allwyn Forward στο πλευρό 19 νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να αναπτυχθούν
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  • Το πρόγραμμα Allwyn Forward υποστηρίζει 19 νέες μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.
  • Οι συμμετέχουσες εταιρείες λαμβάνουν εκπαίδευση, mentoring και workshops για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η είσοδος σε νέες αγορές.
  • Το Allwyn Forward συνεργάζεται με την Endeavor Greece και έχει βοηθήσει 81 εταιρείες να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους κατά 551 εκατ. ευρώ και να δημιουργήσουν πάνω από 3.000 νέες θέσεις εργασίας.
  • Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
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Με κοινό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, οι εταιρείες που συμμετέχουν στον νέο κύκλο του προγράμματος Allwyn Forward έχουν ήδη ξεκινήσει το αναπτυξιακό «ταξίδι» τους, μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια, workshops και mentoring sessions.

Οι νέοι επιχειρηματίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Allwyn, το οποίο στηρίζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, εκπροσωπούν δυναμικές ελληνικές εταιρείες, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πρόκειται για τις: Access Fashion, Alterra, Ask2Travel, ​AXF (Attrattivo)​, Design Pergola, Energiers, Ma Cherie, Mytilos, Nef Nef, Ouzo Plomari, Petrou Nuts, Rezos Brands, Rodoula, Sun of a Beach, Survey Digital Photovoltaics, TLT​ Services​, Trikalinos Bottarga, Vassaltis Vineyards και Zeo ​Bakers.

Η ανάπτυξη, ωστόσο, συνοδεύεται και από σημαντικές προκλήσεις. Η είσοδος σε νέες αγορές, η διατήρηση της ταυτότητας μιας εταιρείας καθώς μεγαλώνει, αλλά και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων ψηφιακών εργαλείων βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των συμμετεχόντων.

Ταυτόχρονα, οι επιχειρηματίες αναζητούν τρόπους να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους, να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους και να κάνουν τα επόμενα επενδυτικά τους βήματα.

Tι περιμένουν να κερδίσουν μέσα από τη συμμετοχή τους στο Forward; Οι ίδιοι οι επιχειρηματίες μιλούν για τους στόχους, τις προσδοκίες και τα επόμενα βήματά τους.

Ένα πρόγραμμα που επιταχύνει την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων

Tο Allwyn Forward, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία την Endeavor Greece, αποτελεί έναν πολύτιμο σύμμαχο για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέσα από τη συνεργασία με έμπειρους μέντορες και την ανταλλαγή γνώσεων με άλλους επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο Forward επιδιώκουν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, πρακτικές συμβουλές και διαφορετικές οπτικές για την αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων που καλούνται να διαχειριστούν.

Η δυναμική του προγράμματος αποτυπώνεται και στα αποτελέσματά του. Σύμφωνα με στοιχεία της Endeavor, οι 81 εταιρείες που συμμετείχαν στους πρώτους έξι κύκλους του προγράμματος έχουν αυξήσει μέχρι σήμερα τον συνολικό κύκλο εργασιών τους κατά 551 εκατ. ευρώ και έχουν δημιουργήσει 3.067 νέες άμεσες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, μέσα από τις συνεργασίες που έχουν αναπτύξει στην αγορά, υποστηρίζουν 24.023 νέες έμμεσες θέσεις απασχόλησης.

Ένα αποτύπωμα που αναδεικνύει τον ευρύτερο στόχο του Forward: να δίνει στις ελληνικές επιχειρήσεις τα εφόδια και τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να εξελιχθούν, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά τους και να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

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