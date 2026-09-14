«Ζοτς, the boss»: Η EuroLeague «υποδέχθηκε» τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό

Snapshot Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε ως προπονητής στον Παναθηναϊκό ενόψει της νέας σεζόν EuroLeague.

Η EuroLeague υποδέχθηκε τον Ομπράντοβιτς με ένα βίντεο στα social media που τον παρουσιάζει να σχεδιάζει τη στρατηγική της ομάδας.

Η media day του Παναθηναϊκού AKTOR πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου με επίκεντρο τον Ομπράντοβιτς.

Στο βίντεο, ο Ομπράντοβιτς κρατάει το πράσινο πινακάκι που χρησιμοποιεί για τα συστήματα και την τακτική της ομάδας. Snapshot powered by AI

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα (14/9), η media day του Παναθηναϊκού AKTOR στην EuroLeague, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει την τιμητική του.

Στα social media της διοργάνωσης δημοσιεύτηκε ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο ο προπονητής του τριφυλλιού ποζάρει για τη σχετική φωτογράφιση και κρατάει το χαρακτηριστικό πράσινο πινακάκι, όπου και σχεδιάζει τα συστήματα και τη στρατηγική της ομάδας του κατά τη διάρκεια των αγώνων.

«Το αφεντικό. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι πίσω για να προπονήσει τους πράσινους» γράφει η λεζάντα.