«Ζοτς, the boss»: Η EuroLeague «υποδέχθηκε» τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό

Το μήνυμα της EuroLeague για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν

Newsroom

«Ζοτς, the boss»: Η EuroLeague «υποδέχθηκε» τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε ως προπονητής στον Παναθηναϊκό ενόψει της νέας σεζόν EuroLeague.
  • Η EuroLeague υποδέχθηκε τον Ομπράντοβιτς με ένα βίντεο στα social media που τον παρουσιάζει να σχεδιάζει τη στρατηγική της ομάδας.
  • Η media day του Παναθηναϊκού AKTOR πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου με επίκεντρο τον Ομπράντοβιτς.
  • Στο βίντεο, ο Ομπράντοβιτς κρατάει το πράσινο πινακάκι που χρησιμοποιεί για τα συστήματα και την τακτική της ομάδας.
Snapshot powered by AI

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα (14/9), η media day του Παναθηναϊκού AKTOR στην EuroLeague, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει την τιμητική του.

Στα social media της διοργάνωσης δημοσιεύτηκε ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο ο προπονητής του τριφυλλιού ποζάρει για τη σχετική φωτογράφιση και κρατάει το χαρακτηριστικό πράσινο πινακάκι, όπου και σχεδιάζει τα συστήματα και τη στρατηγική της ομάδας του κατά τη διάρκεια των αγώνων.

«Το αφεντικό. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι πίσω για να προπονήσει τους πράσινους» γράφει η λεζάντα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 53χρονος που έπεσε από διαμέρισμα στην Άνω Πόλη

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ: Υποκινεί τον αντισημιτισμό – Απαράδεκτο να προέρχεται από Ισραηλινούς

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Να είναι ο Μητσοτάκης και 4η φορά υποψήφιος - Φιλοχρήματος και διεφθαρμένος ο Τσίπρας

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Μπομπ Μάκι - Είχε συνεργαστεί με την Σερ και σχεδίασε το φόρεμα του «Happy Birthday Mr. President» της Μέριλιν στον Κένεντι

21:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένα απειλητικό κοκτέιλ κρίσεων: Τεχνητή Νοημοσύνη και πετρέλαιο

21:31ANNOUNCEMENTS

Νέες αγορές και μεγαλύτερες φιλοδοξίες – Το Allwyn Forward στο πλευρό 19 νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να αναπτυχθούν

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Μίλησε» το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης–Τα σήματα alert που αγνοήθηκαν

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους

21:21LIFESTYLE

Μπαλαρίνες γυναικεία vs μπότες – ποιο στυλ υποδημάτων κυριαρχεί στις τάσεις της φετινής σεζόν;

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Κύπρια νοσηλεύτηκε μετά από πλασμαφαίρεση στο ιατρείο που πήγε ο Μαζωνάκης

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Τρεις νεκροί από πτώση ιδιωτικού αεροσκάφους σε χωράφι - Απογειώθηκε από την Ολλανδία

21:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυλωνίτης: Κλειδώνει η ένταξή του και του Ευάγγελου Αποστολάκη στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Βέλγιο: Αστυνομικός χαστούκισε γυναίκα με χειροπέδες και την έσπρωξε μέσα σε περιπολικό - Δείτε βίντεο

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυγερινός: Σχολιάζει τις εικόνες στο ιατρείο που πέθανε ο Μαζωνάκης και το «καρφί» σε Καρυστιανού

20:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ζοτς, the boss»: Η EuroLeague «υποδέχθηκε» τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό

20:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού από Πάτρα: «Δεν ήρθαμε για να φύγουμε» - Δεν θα υπάρξει ακυβερνησία

20:27ΕΥ ΖΗΝ

Το κόλπο των 10 λεπτών πριν μαγειρέψετε το σκόρδο, που το μετατρέπει σε «υπερτροφή»

20:21LIFESTYLE

Τέο Τζέιμς: Ο βασικός υποψήφιος για τον νέο James Bond είναι Έλληνας και δοκιμάζει μπακλαβά και ούζο - Δείτε βίντεο

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: 5χρονος δέχθηκε επίθεση από τσακάλι στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Φωτιά σε διαμέρισμα - Άμεση η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:20ΕΛΛΑΔΑ

Κύπρια νοσηλεύτηκε μετά από πλασμαφαίρεση στο ιατρείο που πήγε ο Μαζωνάκης

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Μίλησε» το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης–Τα σήματα alert που αγνοήθηκαν

22:27ΕΛΛΑΔΑ

AAΔΕ - Βρήκε ασυμφωνία εισοδημάτων - περιουσίας των δύο ιατρών στην οδό Καρνεάδου

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυγερινός: Σχολιάζει τις εικόνες στο ιατρείο που πέθανε ο Μαζωνάκης και το «καρφί» σε Καρυστιανού

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Πατούν στους τάφους για μια φωτογραφία

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: «Θλίβομαι να βλέπω μέλη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να συνωθούνται σε έναν φορέα χωρίς καταστατικό»

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Έρευνα αν του είχε γίνει μέθη - Πώς φτάσαμε σε αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς

15:46ΚΟΣΜΟΣ

«Ο άντρας μου έστελνε μηνύματα στην ερωμένη του απ’ το κρεβάτι μας - Έτσι επανήλθα»: Η ιστορία της γυναίκας που κατάφερε να προχωρήσει

15:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Το «γαϊτανάκι» τριών διαταραχών - Τι περιμένουμε από αύριο μέχρι την Πέμπτη

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στα 10 λεπτά της πλασμαφαίρεσης έπαθε θρόμβωση

18:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Βαθύς μεσογειακός κυκλώνας πλήττει Ιταλία, Μάλτα, Λιβύη και Ελλάδα

21:21LIFESTYLE

Μπαλαρίνες γυναικεία vs μπότες – ποιο στυλ υποδημάτων κυριαρχεί στις τάσεις της φετινής σεζόν;

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: «Με έπαιρνε ενάμιση μήνα διαρκώς τηλέφωνα αλλά δεν επικοινώνησα μαζί του λόγω φόρτου εργασίας - Νιώθω τύψεις»

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει όταν τραβάτε το καζανάκι με το καπάκι της λεκάνης ανοιχτό

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Υπογράφηκε η σύμβαση αποκατάστασης της καθίζησης έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ «Ταύρος»

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Το πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής: Τι συνέβη στη Γροιλανδία κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Εσπευσμένα από τη Σκόπελο στο νοσοκομείο Βόλου 8χρονος – Έπαθε δηλητηρίαση

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Μπομπ Μάκι - Είχε συνεργαστεί με την Σερ και σχεδίασε το φόρεμα του «Happy Birthday Mr. President» της Μέριλιν στον Κένεντι

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Βέλγιο: Αστυνομικός χαστούκισε γυναίκα με χειροπέδες και την έσπρωξε μέσα σε περιπολικό - Δείτε βίντεο

10:25LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο τραγούδι που δεν πρόλαβε να ηχογραφήσει - «Είδα τον Χριστό φαντάρο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ