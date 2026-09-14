Σάλος στο Βέλγιο: Αστυνομικός χαστούκισε γυναίκα με χειροπέδες και την έσπρωξε μέσα σε περιπολικό

Ένα σοκαριστικό βίντεο έχει δει το φως της δημοσιότητας, στο οποίο καταγράφεται ένας αστυνομικός στο Βέλγιο να χαστουκίζει βίαια μια γυναίκα και στη συνέχεια να την σπρώχνει μέσα σε ένα περιπολικό.

Στο βίντεο, το οποίο έχει γίνει viral, διακρίνονται τρεις αστυνομικοί να προσπαθούν να βάλουν μια γυναίκα μέσα σε ένα περιπολικό στην πόλη Νιβέλ. Η γυναίκα, η οποία έχει τα χέρια της δεμένα πίσω από την πλάτη της, φαίνεται να αρνείται να μπει στο όχημα, και όταν γυρίζει να κοιτάξει έναν από τους αστυνομικός, αυτός την χτυπάει στο πρόσωπο πριν την σπρώξει βίαια μέσα στο όχημα.

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με τους Brussels Times, ο δήμαρχος της πόλης Νιβέλ, Μπερνάρ Ντε Ρο, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής της τοπικής αστυνομικής περιφέρειας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έχει πλέον ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για το περιστατικό για να διαπιστωθεί τι συνέβη πριν από τη λήψη του βίντεο και για να εξακριβωθεί ο λόγος για τον οποίο ο αστυνομικός χρησιμοποίησε βία εναντίον ενός ατόμου που δεν φαινόταν να αποτελεί απειλή.

Οι ταυτότητες της γυναίκας και των τριών αστυνομικών που εμπλέκονται στο περιστατικό δεν έχουν γίνει γνωστές.