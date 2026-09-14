Γερμανία: Τρεις νεκροί από πτώση ιδιωτικού αεροσκάφους σε χωράφι - Απογειώθηκε από την Ολλανδία

Snapshot Τρεις επιβάτες έχασαν τη ζωή τους από την πτώση ιδιωτικού αεροσκάφους τύπου Cessna 172 στη Δυτική Γερμανία.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από την Ολλανδία και συνετρίβη σε χωράφι κοντά στο Γκερντεράθ χωρίς να προκληθεί πυρκαγιά.

Μάρτυρες ανέφεραν ασυνήθιστη πτητική συμπεριφορά και απότομες αλλαγές πορείας πριν το ατύχημα.

Η αιτία της συντριβής παραμένει άγνωστη και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων έχει ξεκινήσει έρευνα.

Είναι αβέβαιο αν το αεροσκάφος διέθετε καταγραφέα πτήσης, καθιστώντας πιθανώς πιο δύσκολη την ανάλυση των αιτίων. Snapshot powered by AI

Ένα αεροσκάφος τύπου Cessna 172 συνετρίβη στην περιοχή του Γκερντεράθ στη Δυτική Γερμανία, το πρωί της Δευτέρας, με τους τρεις επιβαίνοντες να χάνουν ακαριαία τη ζωή τους.

Το αεροσκάφος συνετρίβη σε ένα χωράφι βόρεια του Γκερντεράθ γύρω στις 11:15 π.μ.(τοπική ώρα), ακριβώς μπροστά από μια δασώδη περιοχή νότια του Μενχενγκλάντμπαχ στη δυτική Γερμανία.

Το αεροσκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς κατά την πρόσκρουση, χωρίς να σημειωθεί πυρκαγιά. Άμεσα οργανώθηκε μεγάλης κλίμακας επιχέιρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία, υπηρεσίες διάσωσης, την αστυνομία και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας. Οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν νεκρούς τους τρεις επιβάινοντες στο αεροσκάφος, χωρίς να δίνονται περισσότερες πληροφορίες στη δημοσιότητα σχετικά με την ταυτότητά τους.

Μάρτυρες ανέφεραν ασυνήθιστη πτητική συμπεριφορά του αεροσκάφους πριν από το ατύχημα, με περίεργους ελιγμούς και πτήση σε πολύ χαμηλό υψόμετρο.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί εκείνο το πρωί γύρω στις 10:26 π.μ. από ένα αεροδρόμιο κοντά στο Χίλβερσουμ της Ολλανδίας.

Σύμφωνα με τα δημόσια διαθέσιμα δεδομένα πτήσης, το Cessna διέσχισε αρχικά τα γερμανο-ολλανδικά σύνορα σε σταθερό υψόμετρο. Ωστόσο, μετά τη διέλευση των συνόρων, έχασε σημαντικό υψόμετρο και πραγματοποίησε απότομη αλλαγή πορείας κοντά στο Merbeck. Το τελευταίο σήμα καταγράφηκε γύρω στις 11:17 π.μ.

Δεν είναι ακόμη γνωστό αν ο πιλότος προσπάθησε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση. Ένας εμπειρογνώμονας από την τοπική αεροπορική λέσχη προειδοποίησε να μην εξαχθούν βιαστικά συμπεράσματα από τις καταθέσεις μαρτύρων. Οι ασυνήθιστες κινήσεις μπορεί να έχουν διάφορες αιτίες και δεν υποδηλώνουν απαραίτητα τεχνικό πρόβλημα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων έχει ξεκινήσει έρευνα. Εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν τα συντρίμμια και τα ίχνη στον τόπο του δυστυχήματος, προκειμένου να ανακατασκευάσουν την πορεία πτήσης και να προσδιορίσουν την αιτία της συντριβής.

Μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες μέχρι να είναι διαθέσιμα αξιόπιστα ευρήματα. Δεν είναι γνωστό αν τέτοια μικρά αεροσκάφη διαθέτουν καταγραφέα πτήσης – ειδικά στο συγκεκριμένο αεροσκάφος που συνετρίβη.

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