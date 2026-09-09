Αναγκαστική προσθαλάσσωση για αεροσκάφος με πιλότο Ευρωπαίο αξιωματούχο: Είχε απογειωθεί από Γεωργία

Το αεροσκάφος συμμετείχε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στη Γεωργία με τη συμμετοχή ιδιωτικών πιλότων από διάφορες χώρες της Ευρώπης

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Αναγκαστική προσθαλάσσωση για αεροσκάφος με πιλότο Ευρωπαίο αξιωματούχο: Είχε απογειωθεί από Γεωργία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα ελαφρύ αεροσκάφος με δύο Βέλγους επιβαίνοντες πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση στην επαρχία Παζάρ της Τουρκίας.
  • Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από την πόλη Μπατούμ της Γεωργίας και συμμετείχε σε εκδήλωση ιδιωτικών πιλότων «Private Pilot Expedition to Georgia 2026».
  • Ο πιλότος ήταν ο Vleselarer Verner, επικεφαλής του γραφείου του Ελεγκτικού Σώματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν και νοσηλεύονται στο Κρατικό Νοσοκομείο Κατσκαά, όπου είναι καλά στην υγεία τους και υπό προληπτική παρακολούθηση.
  • Οι πρώτες ενδείξεις υποδεικνύουν βλάβη στον κινητήρα ως αιτία της προσθαλάσσωσης.
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Αναγκαστική προσθαλάσσωση κοντά στην περιοχή Μελιάτ της επαρχίας Παζάρ της Ρίζε της Τουρκίας, πραγματοποίησε ένα ελαφρύ αεροσκάφος με δύο Βέλγους επιβαίνοντες, το οποίο απογειώθηκε από την πόλη Μπατούμ της Γεωργίας.

Το αεροσκάφος συμμετείχε στην εκδήλωση «Private Pilot Expedition to Georgia 2026» που διοργανώθηκε στη Γεωργία με τη συμμετοχή ιδιωτικών πιλότων από διάφορες χώρες της Ευρώπης και, όπως έγινε γνωστό, είχαν ξεκινήσει σήμερα το ταξίδι της επιστροφής. Ωστόσο η ταυτότητα του πιλότου είναι εκείνη που προκαλεί έκπληξη, καθώς διαπιστώθηκε πως πρόκειται για τον Vleselarer Verner, τον επικεφαλής του γραφείου του Ελεγκτικού Σώματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

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Σύμφωνα με πληροφορίες της Ηurriyet, ο Vleselarer Verner και ο Christian Peiffer, διασώθηκαν από τις ομάδες της Ακτοφυλακής και μεταφέρθηκαν με το ασθενοφόρο στο Κρατικό Νοσοκομείο Κατσκαά. Αργότερα το νοσοκομείο σε ενημέρωσε ανέφερε πως και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους, και παραμένουν υπό παρακολούθηση για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο περιφερειακός εκπρόσωπος της DHA στην Τραπεζούντα, Φατίχ Τουράν, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι πρόκειται για βλάβη στον κινητήρα.

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