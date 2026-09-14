Μέγκαν Μαρκλ: Ρισκάρει την ιδιωτικότητα της οικογένειας με την ανάρτηση βίντεο στα social media

Snapshot Η Μέγκαν Μαρκλ δημοσίευσε βίντεο στο Instagram με στιγμές από τη νέα ζωή της οικογένειας στη Βρετανία, προκαλώντας ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικότητάς τους.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ έχουν ζητήσει από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους και να μην προσεγγίσουν την κατοικία ή το σχολείο των παιδιών τους.

Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ απέστειλε επιστολή σε αξιωματούχους επιβεβαιώνοντας ότι το ζευγάρι δεν ασκεί βασιλικά καθήκοντα και δεν πρέπει να αποκαλείται «Βασιλική Υψηλότητα».

Η επιστολή τόνισε ότι ο Χάρι και η Μέγκαν παραμένουν μέλη της βασιλικής οικογένειας χωρίς επίσημα καθήκοντα, διατηρώντας την προσωπική ελευθερία και προστασία της ιδιωτικής ζωής τους.

Ειδικός ασφαλείας προειδοποίησε ότι οι αναρτήσεις με τοποθεσίες κατοικίας μπορεί να απειλήσουν την ασφάλεια της οικογένειας, προτείνοντας δημοσιεύσεις μόνο από επισκέψεις μετά την αποχώρησή τους. Snapshot powered by AI

Η Μέγκαν Μάρκλ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με διάφορα πλάνα από τη νέα ζωή της οικογένειας στη Βρετανία όπου μετακόμισαν μετά από 6 χρόνια στις ΗΠΑ.

Στο βίντεο φαίνονται εικόνες με εξωτερικές δραστηριότητες που κάνει με τον πρίγκιπα Χάρι και τα παιδιά τους, πρίγκιπα Άρτσι και πριγκίπισσα Λιλιμπέτ, πυροδοτώντας τα σχόλια των θαυμαστών οι οποίοι προσπαθούν να μαντέψουν που μπορεί να βρίσκονται. Τα πρώην μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν ζητήσει από τα μέσα ενημέρωσης της Βρετανίας να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους και να μην προσεγγίσουν τη νέα τους κατοικία ή το σχολείο όπου φοιτούν τα παιδιά τους.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ έχουν δημοσιοποιήσει ελάχιστα σχετικά με τη μετακόμισή τους στη Βρετανία και τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, προσπαθώντας να κρατήσουν όσο γίνεται περισσότερο κρυφή την ιδιωτική τους ζωή. Έως τώρα έχει γνωστοποιηθεί ένα πρόγραμμα δημόσιων επισκέψεων του πρίγκιπα Χάρι που θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο, σε μέσα ενημέρωσης.

https://www.instagram.com/p/DdOwOB5NDZB/

Η επιστολή του παλατιού

Σύμφωνα με το Newsweek, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ έχει κάνει περισσότερα για να επιβεβαιώσει την άφιξη του ζευγαριού στη Βρετανία, αφού ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ έδωσε εντολή στον επικεφαλής του Βασιλικού Οίκου να αποστείλει επιστολή με οδηγίες προς τους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Κυβέρνησης και του στρατού, επιβεβαιώνοντας ότι το ζευγάρι δεν ασκεί βασιλικά καθήκοντα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επιστολή ενημέρωσης που συνάχθηκε με πρωτοβουλία του βασιλιά Κάρολου, εξέπληξε το ζευγάρι καθώς δεν το γνώριζε εκ των προτέρων. Η επιστολή ξεκινούσε ως εξής: «Μετά την απόφαση του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ να μετακομίσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε λάβει αρκετές αιτήσεις για οδηγίες».

Ο βασιλιάς Κάρολος επιβεβαίωσε γραπτώς ότι ο Χάρι και η Μέγκαν παραμένουν μέλη της βασιλικής οικογένειας, χωρίς επίσημα καθήκοντα, μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι όσοι τους συναντούν δεν πρέπει να τους αποκαλούν «Βασιλική Υψηλότητα».

«Αυτή η θέση, η οποία διακρίνεται από τα κρατικά και βασιλικά καθήκοντα που αναλαμβάνει η ενεργή βασιλική οικογένεια και η οποία παρέχει στο ζευγάρι την προσωπική ελευθερία κινήσεων όσον αφορά την οικονομική ανεξαρτησία και την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής, όπως αυτοί επιθυμούν, θα συνεχίσει να γίνεται πλήρως σεβαστή.»

Η ασφάλεια της οικογένειας

Σύμφωνα με τον διευθύνων σύμβουλο της ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας Intelligent Protection International, Άλεξ Μπόμπεργκ, η απόφαση να αναρτήσουν στο Instagram εικόνες με τα σημεία στα οποία μένουν «δεν είναι και η καλύτερη απόφαση», αν θέλουν να κρατήσουν κρυφή την τοποθεσία που μένουν.

Ο ίδιος εξήγησε μιλώντας στο Newsweek ότι υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες του διαδικτύου για να εντοπίσουν το σημείο στο οποίοι βρίσκεται η οικογένεια, κάτι που δεν απειλεί μόνο την ιδιωτικότητά τους αλλά και την ασφάλειά τους. Πρόσθεσε ότι είναι καλύτερο να γίνονται αναρτήσεις από σημεία τα οποία έχουν επισκεφτεί και όχι από εκεί που μένουν και οι δημοσιεύσεις να γίνονται αφού έχουν φύγει από εκεί.

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