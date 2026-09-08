Χάρι και Μέγκαν «έκπληκτοι» από την επιστολή του βασιλιά - Το Παλάτι λέει ότι το γνώριζαν από πριν

Snapshot Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ παραμένουν μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας και αντιμετωπίζονται ως ιδιώτες πολίτες παρά την επιστροφή τους στη Βρετανία.

Δεν έχουν το δικαίωμα χρήσης των βασιλικών τίτλων HRH και οι δημόσιες δραστηριότητές τους θα γίνονται σε προσωπική βάση, όχι ως εκπρόσωποι της βασιλικής οικογένειας.

Η επιστολή του βασιλιά Καρόλου επαναβεβαιώνει τη συμφωνία του 2020 στο Σάντρινγχαμ, που καθορίζει το καθεστώς του ζευγαριού μετά την αποχώρησή τους από βασιλικά καθήκοντα.

Η επιστολή στάλθηκε σε κυβερνητικά και βασιλικά όργανα με στόχο να ξεκαθαριστεί επίσημα ο ρόλος του ζευγαριού.

Η Royal and VIP Executive Committee εξετάζει το ενδεχόμενο να παρασχεθεί κρατική αστυνομική προστασία στον Χάρι, τη Μέγκαν και τα παιδιά τους μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία. Snapshot powered by AI

Μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας παραμένουν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ και θα αντιμετωπίζονται ως «ιδιώτες πολίτες», παρά την επιστροφή τους στη Βρετανία, ξεκαθαρίζει επιστολή που εστάλη εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου.

Η επιστολή, την οποία συνέταξε και απέστειλε ο Λόρδος Τσάμπερλεϊν, ένας από τους ανώτερους αξιωματούχους του Παλατιού, είχε στόχο να βάλει τέλος στη σύγχυση σχετικά με τον ρόλο του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία.

Ωστόσο, η πλευρά του Χάρι και της Μέγκαν δήλωσε ότι το ζευγάρι αιφνιδιάστηκε από τη δημοσιοποίηση της επιστολής.

Εκπρόσωπός τους ανέφερε χαρακτηριστικά πως «ήταν λίγο έκπληκτοι που δεν είχαν ενημερωθεί γι' αυτό εκ των προτέρων». Πηγές του Παλατιού, πάντως, υποστηρίζουν ότι ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν ενημερωθεί για την επιστολή πριν αυτή δημοσιοποιηθεί.

Τι ξεκαθαρίζει η επιστολή του βασιλιά Καρόλου

Σύμφωνα με την επιστολή, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο σημερινό καθεστώς του ζευγαριού. Ο Χάρι και η Μέγκαν δεν θεωρούνται εργαζόμενοι royals και δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τους τίτλους His Royal Highness και Her Royal Highness (HRH).

Παράλληλα, οποιαδήποτε φιλανθρωπική ή άλλη δημόσια δραστηριότητα πραγματοποιούν θα γίνεται σε προσωπική και ιδιωτική βάση και όχι ως εκπρόσωποι της βασιλικής οικογένειας. Με άλλα λόγια, η θέση τους είναι αντίστοιχη με εκείνη ιδιωτών πολιτών που έχουν εμπορικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες.

Η επιστολή στάλθηκε στην ομάδα του πρίγκιπα Χάρι, σε κυβερνητικά τμήματα, στρατιωτικούς αξιωματούχους και τους Lord Lieutenants, δηλαδή τους εκπροσώπους του Στέμματος στις κομητείες της Βρετανίας. Στόχος ήταν να είναι σαφές προς όλους ποιος είναι ο επίσημος ρόλος του ζευγαριού.

Η συγκεκριμένη θέση αποτελεί ουσιαστικά επανάληψη της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί το 2020 στο Σάντρινγχαμ, όταν ο Χάρι και η Μέγκαν αποχώρησαν από τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα και μετακόμισαν στις ΗΠΑ. Η λεγόμενη Sandringham Agreement εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.

Στο επίκεντρο και η ασφάλεια της οικογένειας

Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας του Χάρι, της Μέγκαν και των δύο παιδιών τους, του Άρτσι και της Λίλιμπετ, μετά την επιστροφή της οικογένειας στη Βρετανία.

Η Royal and VIP Executive Committee (RAVEC), η επιτροπή που εξετάζει ζητήματα προστασίας υψηλού προφίλ προσώπων και εποπτεύεται από το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών, εξετάζει το ενδεχόμενο να τους παρασχεθεί αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση.

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθώς ο Χάρι είχε χάσει την αυτόματη κρατικά χρηματοδοτούμενη προστασία μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020 και έχει ακολουθήσει μακρά δικαστική διαμάχη για το θέμα.

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