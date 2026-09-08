Η πρώτη εμφάνιση Χάρι μετά την επιστροφή στη Βρετανία - Το «μυστηριώδες πρότζεκτ» που ετοιμάζει

Snapshot Ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στη Βρετανία και εργάστηκε ήδη πάνω σε ένα «μυστηριώδες πρότζεκτ» σε στούντιο παραγωγής στο Λονδίνο.

Η επιστροφή του Χάρι δεν σηματοδοτεί επιστροφή στα βασιλικά καθήκοντα, καθώς παραμένει μη ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας σύμφωνα με επίσημη τοποθέτηση.

Ο Χάρι και η Μέγκαν σχεδιάζουν να δημιουργήσουν ιδιωτική οικογενειακή βάση στη Βρετανία, ενώ διατηρούν και την κατοικία τους στην Καλιφόρνια.

Η σχέση του Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο φαίνεται να βελτιώνεται, αλλά η επικοινωνία με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ παραμένει ψυχρή και περιορισμένη.

Ο Χάρι διατηρεί ενεργό ενδιαφέρον για τους Invictus Games που θα διεξαχθούν στο Μπέρμιγχαμ το 2027 και αναμένεται να εντείνει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στη Βρετανία. Snapshot powered by AI

Ο πρίγκιπας Χάρι φαίνεται πως έχει ήδη επιστρέψει δυναμικά στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις μετά τη νέα εγκατάστασή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο δούκας του Σάσεξ εθεάθη για πρώτη φορά μετά τη μετακόμισή του πίσω στη Βρετανία μαζί με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, και τα δύο παιδιά τους, τον 7χρονο πρίγκιπα Άρτσι και την 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Σύμφωνα με το PEOPLE, ο Χάρι πέρασε το μεγαλύτερο μέρος μιας ημέρας σε στούντιο παραγωγής στο Λονδίνο, όπου εργαζόταν πάνω σε ένα άγνωστο μέχρι στιγμής πρότζεκτ.

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, τα Tower Bridge Studios, στούντιο παραγωγής βίντεο και podcast στο Λονδίνο, δημοσίευσαν στο Instagram φωτογραφίες του πρίγκιπα Χάρι να υπογράφει στον λεγόμενο «τοίχο των διασήμων».

«Ευχαριστούμε τον πρίγκιπα Χάρι που επέλεξε τα Tower Bridge Studios. Ήταν πραγματική χαρά να τον έχουμε στα στούντιό μας και να υπογράφει στον τοίχο μας. Ανυπομονούμε να τον υποδεχθούμε ξανά», ανέφερε η ανάρτηση.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χάρι είχε επισκεφθεί τα στούντιο την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, όπου παρέμεινε για αρκετές ώρες δουλεύοντας πάνω σε ένα «μυστηριώδες πρότζεκτ», για το οποίο δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Μετά το τέλος της δουλειάς του, ακολουθώντας την παράδοση του στούντιο, συμφώνησε να προσθέσει και τη δική του υπογραφή στον τοίχο με τα ονόματα διάσημων επισκεπτών. Ανάμεσα σε εκείνους που έχουν περάσει πρόσφατα από τον ίδιο χώρο βρίσκεται και η ηθοποιός Έλεν Μίρεν.

Πηγή από το στούντιο περιέγραψε την παρουσία του Χάρι ως ιδιαίτερα χαλαρή και ευχάριστη.

«Ήταν πάρα πολύ ευγενικός με όλους και χάρηκε ιδιαίτερα που υπέγραψε στον τοίχο των διασήμων. Όλα ήταν πολύ χαλαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση έρχεται λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή του στη Βρετανία, ενισχύοντας το ενδιαφέρον γύρω από τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα και κυρίως γύρω από το περιεχόμενο του πρότζεκτ που ετοίμαζε στο λονδρέζικο στούντιο.

Το τι ακριβώς έκανε ο πρίγκιπας Χάρι στο στούντιο παραμένει μέχρι στιγμής επτασφράγιστο μυστικό. Τα Tower Bridge Studios λειτουργούν με «κλειστά σετ», τα οποία νοικιάζονται ιδιωτικά από εταιρείες παραγωγής για ηχογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις.

Την κράτηση δεν έκανε ο ίδιος ο Χάρι, αλλά ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής, ενώ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο στούντιο συνοδευόταν από μια ομάδα ανδρών.

Ο πρίγκιπας Χάρι / AP

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται μέσα σε περιφραγμένο συγκρότημα, προσφέροντας αυξημένη ιδιωτικότητα και ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό αποτελούν δημοφιλή επιλογή για celebrities και άλλα γνωστά πρόσωπα που επιθυμούν να πραγματοποιούν γυρίσματα ή ηχογραφήσεις μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ανάμεσα στις παραγωγές που έχουν πραγματοποιηθεί εκεί βρίσκονται το «The Diary of a CEO» και το «The Apprentice».

Η πρώτη εικόνα του Χάρι μετά την επιστροφή στη Βρετανία

Η εμφάνιση αυτή αποτελεί την πρώτη φορά που ο πρίγκιπας Χάρι καταγράφεται να εργάζεται μετά την επιστροφή του στη Βρετανία μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους.

Ο Χάρι, η Μέγκαν, ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ έφτασαν αθόρυβα στην Αγγλία στις 26 Αυγούστου.

Μετά την επιστροφή τους, ο Χάρι και η Μέγκαν σχεδιάζουν να δημιουργήσουν στη Βρετανία μια ιδιωτική οικογενειακή βάση, χωρίς βασιλικό χαρακτήρα, ενώ ο Άρτσι και η Λίλιμπετ πρόκειται να ξεκινήσουν το σχολείο τον Σεπτέμβριο.

Οι λεπτομέρειες τόσο για το νέο τους σπίτι όσο και για το σχολείο των παιδιών φυλάσσονται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το ζευγάρι επιθυμεί να προστατεύσει την ιδιωτικότητα της οικογένειας.

Παράλληλα, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ θα διατηρήσουν την κατοικία τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, όπου ζούσαν τα τελευταία χρόνια.

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Η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία αναμένεται να σημάνει και μια πιο έντονη επαγγελματική δραστηριότητα για το ζευγάρι.

Ανάμεσα στις προτεραιότητες του Χάρι παραμένει η ενασχόλησή του με τους Invictus Games, οι οποίοι πρόκειται να διεξαχθούν στο Μπέρμιγχαμ τον Ιούλιο του 2027.

Ωστόσο, η επιστροφή των Σάσεξ στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν σημαίνει επιστροφή στα βασιλικά καθήκοντα.

Στις 7 Σεπτεμβρίου, την ίδια ημέρα που κυκλοφόρησαν οι νέες φωτογραφίες του Χάρι από το στούντιο στο Λονδίνο, ο βασιλιάς επανέλαβε με σαφή τρόπο το καθεστώς του ζευγαριού ως μη ενεργών μελών της βασιλικής οικογένειας, σε συνέχεια της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί όταν ο Χάρι και η Μέγκαν αποχώρησαν από τον επίσημο ρόλο τους το 2020.

«Είναι γνωστό ότι τον Ιανουάριο του 2020 ο Δούκας και η Δούκισσα αποσύρθηκαν από την άσκηση αντιπροσωπευτικών καθηκόντων εκ μέρους του Μονάρχη και δεν αποτελούν πλέον ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας», αναφερόταν μεταξύ άλλων στην επίσημη τοποθέτηση.

Στη συνέχεια διευκρινιζόταν ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο σημερινό καθεστώς του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ.

Οι προσφωνήσεις «Αυτού και Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας» παραμένουν ουσιαστικά ανενεργές και δεν χρησιμοποιούνται, ενώ το φιλανθρωπικό έργο τους θεωρείται προσωπική τους υπόθεση και πραγματοποιείται με ιδιωτική ιδιότητα.

Με απλά λόγια, όπως αναφερόταν, η θέση τους προσομοιάζει πλέον σε εκείνη ιδιωτών με εμπορικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι / AP

Πιο κοντά στην οικογένεια – αλλά όχι και στον Ουίλιαμ

Η επιστροφή του Χάρι στη γενέτειρά του τον φέρνει, αναπόφευκτα, και γεωγραφικά πιο κοντά στα μέλη της βασιλικής οικογένειας, με ορισμένα από τα οποία οι σχέσεις του παραμένουν τεταμένες τα τελευταία χρόνια.

Την ώρα που φαίνεται να υπάρχει μια σταδιακή προσπάθεια αποκατάστασης της σχέσης του με τον βασιλιά Κάρολο, η κατάσταση με τον μεγαλύτερο αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, παραμένει πολύ διαφορετική.

Τα δύο αδέλφια εξακολουθούν να έχουν ψυχρές σχέσεις και ουσιαστικά καμία επικοινωνία.

«Πίστευα ότι μέχρι τώρα τα πράγματα ίσως να είχαν ηρεμήσει λίγο. Όμως δεν υπήρξε καμία εξέλιξη, ιδιαίτερα από την πλευρά του Ουίλιαμ», είχε δηλώσει κοντινή πηγή στο περιοδικό τον περασμένο Ιούλιο.

Παρά την απόσταση που εξακολουθεί να υπάρχει, ο Χάρι έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία του για συμφιλίωση.

Μιλώντας στο BBC το 2025, είχε δηλώσει: «Θα ήθελα πολύ να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν υπάρχει κανένα νόημα να συνεχίζουμε να τσακωνόμαστε».

Η επιστροφή του στη Βρετανία, επομένως, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο όχι μόνο για την επαγγελματική ζωή του ίδιου και της Μέγκαν, αλλά ενδεχομένως και για τις εύθραυστες οικογενειακές ισορροπίες που παραμένουν άλυτες εδώ και χρόνια.

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