Τραμπ για Χάρι και Μέγκαν: «Ευτυχώς που έφυγαν, εγώ δεν θα τους δεχόμουν στη βασιλική οικογένεια»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την οριστική αποχώρηση του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ από την Καλιφόρνια. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιστροφή του ζευγαριού στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως, αν ήταν στη θέση του Βασιλιά Καρόλου, δεν θα επέτρεπε σε καμία περίπτωση την επανασύνδεσή τους με τη βρετανική μοναρχία.

«Είμαι χαρούμενος γι' αυτό», δήλωσε ο πρόεδρος σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για την αναχώρηση του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ από την Καλιφόρνια . «Δεν ήμουν θαυμαστής τους» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός ηγέτης, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με το Μπάκιγχαμ και έχει φιλοξενήσει τον Βασιλιά Κάρολο σε επίσημη επίσκεψη, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Μέγκαν Μαρκλ. Κατηγόρησε τη Δούκισσα του Σάσεξ για πλήρη έλλειψη σεβασμού απέναντι στην αείμνηστη Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ αλλά και τον νυν μονάρχη, σημειώνοντας πως η συμπεριφορά της απέναντι στο Στέμμα ήταν απαράδεκτη.

«Νόμιζα ότι φέρθηκαν στη βασιλική οικογένεια με μεγάλη ασέβεια. Δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε. Θεώρησα ότι ήταν τρομερά ασεβής προς τη Βασίλισσα, προς τον Βασιλιά Κάρολο», είπε. «Δεν θα τους είχα δεχτεί πίσω», πρόσθεσε ο Τραμπ για το αδίστακτο ζευγάρι. «Αν ήμουν η βασιλική οικογένεια... δεν θα τους είχα δεχτεί πίσω».

Ο Δούκας και η Δούκισσα — μαζί με τα παιδιά τους, τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ — επέστρεψαν στην Αγγλία την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας με ιδιωτικό τζετ για να ξεκινήσουν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους μετά την αποτυχημένη προσπάθειά τους να κατακτήσουν το Χόλιγουντ, να γίνουν επιτυχημένοι συγγραφείς βιβλίων, πολιτικοί influencers, αστέρες του Netflix ή...δημιουργοί μαρμελάδας

Το ζεύγος φέρεται να διαμένει στην περιοχή Κότσγουολντς της χώρας, στην περιουσία του Ίαν Γουέις — του διευθύνοντος συμβούλου της Marshall Wace LLP, με καθαρή περιουσία που εκτιμάται στα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια — ο οποίος φέρεται να βοήθησε στη χρηματοδότηση της επιστροφής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν έχουν δημόσια ασφάλεια και δεν αναμένεται να επιστρέψουν ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας. Ο Άρτσι και η Λίλιμπετ θα φοιτήσουν σε τοπικό σχολείο, ενώ οι γονείς τους αναζητούν μόνιμη κατοικία στην εξοχή.

Ο 41χρονος Χάρι και η 45χρονη Μαρκλ φέρεται να σχεδίαζαν να εγκαταλείψουν την έπαυλή τους αξίας 14 εκατομμυρίων δολαρίων στην ηλιόλουστη Νότια Καλιφόρνια εδώ και αρκετές εβδομάδες - αν όχι μήνες.