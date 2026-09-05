Νέα ένταση στο Βρετανικό Παλάτι: Ο Χάρι ετοιμάζει ταινία για την Νταϊάνα – Η στάση του Ουίλιαμ

Snapshot Ο πρίγκιπας Χάρι ετοιμάζει ταινία για τη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, και έχει ήδη προσεγγίσει φίλους και γνωστούς της για συμμετοχή στο πρότζεκτ.

Η επέτειος των 30 χρόνων από τον θάνατο της Νταϊάνα αναμένεται να αυξήσει την προβολή της κληρονομιάς της και να εντείνει τις εντάσεις μεταξύ Χάρι και Ουίλιαμ.

Τα αδέλφια δεν έχουν ουσιαστική επικοινωνία σχεδόν τέσσερα χρόνια, ενώ ο Ουίλιαμ εκφράζει ενόχληση για την προσπάθεια του Χάρι να οικειοποιηθεί την κληρονομιά της Νταϊάνα.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον σκοπεύουν να αγνοήσουν τον Χάρι και τη Μέγκαν κατά την επιστροφή τους στη Βρετανία, θεωρώντας τους πλέον ιδιώτες εκτός βασιλικής οικογένειας.

Η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών θεωρείται από κάποιους ως απειλή για τη σταθερότητα της μοναρχίας. Snapshot powered by AI

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει αρχίσει να προσεγγίζει παλιούς φίλους της πριγκίπισσας Νταϊάνα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε μια ταινία για τη μητέρα του, σύμφωνα με τον βασιλικό συντάκτη Richard Kay. Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για ένα πρότζεκτ που αναμένεται να απασχολήσει τον Χάρι κατά τον πρώτο χρόνο μετά την επιστροφή του στη Βρετανία.

Την επόμενη χρονιά συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο της Νταϊάνα στο Παρίσι, με σειρά εκδηλώσεων και αφιερωμάτων να έχουν ήδη προγραμματιστεί.

Μιλώντας στο Palace Confidential, ο Senior Editor-at-Large της Daily Mail εκτίμησε ότι η επέτειος θα φέρει ξανά στο προσκήνιο την κληρονομιά της Νταϊάνα και θα μπορούσε να προκαλέσει νέα ένταση στην ήδη τεταμένη σχέση του Ουίλιαμ και του Χάρι.

Τα δύο αδέλφια φέρεται να μην έχουν μιλήσει ουσιαστικά εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, ενώ η τελευταία δημόσια εμφάνισή τους μαζί ήταν στη στέψη του βασιλιά Καρόλου, τον Μάιο του 2023.

«Η Νταϊάνα έχει κυριαρχήσει στη σκέψη τόσο του Ουίλιαμ όσο και του Χάρι τα τελευταία δέκα χρόνια», είπε ο Kay στον παρουσιαστή Luke Blackall.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο πρίγκιπας Χάρι / AP

«Όταν γύρισαν, πριν από εννέα χρόνια, εκείνα τα ντοκιμαντέρ για τη συμπλήρωση 20 χρόνων από τον θάνατο της μητέρας τους, ήταν η τελευταία φορά που πραγματικά βρίσκονταν στην ίδια γραμμή και λειτουργούσαν μαζί».

«Μου έχουν πει ότι ένας από τους λόγους που ο Χάρι βρίσκεται εδώ είναι για να δημιουργήσει μια τηλεοπτική ταινία, τη δική του ταινία, για τη μητέρα του. Γνωρίζω ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με φίλους του, αλλά και με άλλους ανθρώπους που τη γνώριζαν, ζητώντας τους να συμμετάσχουν. Αυτό πρόκειται να τον απασχολήσει πολύ μέσα στους επόμενους 12 μήνες», ανέφερε ο Richard Kay.

Και συνέχισε: «Φυσικά, αυτό επαναφέρει εκείνη την παλιά συζήτηση. Ο κόσμος συνδέει πάντα τον Χάρι με την Νταϊάνα, όμως εκείνη ήταν μητέρα δύο αγοριών. Ο Ουίλιαμ είναι εξίσου γιος της μητέρας του όσο και ο Χάρι, και ο Χάρι έχει προσπαθήσει να οικειοποιηθεί την κληρονομιά της Νταϊάνα, κάτι που προκαλεί έντονη ενόχληση στον Ουίλιαμ».

Ο βασιλικός συντάκτης πρόσθεσε ότι ο Ουίλιαμ δεν αναφέρεται διαρκώς δημόσια στη μητέρα του, αν και το έχει κάνει σε ορισμένες περιπτώσεις, και εκτίμησε ότι το ζήτημα της Νταϊάνα και της οικογένειας Σπένσερ θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία το επόμενο διάστημα.

«Αυτή η προσπάθεια να χρησιμοποιείται η Νταϊάνα, το όνομα και η οικογένεια Σπένσερ, ως ένας τρόπος διαφοροποίησης από τον Οίκο των Ουίνδσορ, νομίζω ότι είναι κάτι που θα δούμε ακόμη περισσότερο», υποστήριξε.

Ο Kay υπενθύμισε επίσης ότι κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στη Βρετανία, τον Ιούλιο, ο Χάρι πέρασε χρόνο με την οικογένεια της μητέρας του στο Althorp, την ιστορική έδρα της οικογένειας Σπένσερ.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ / AP

Εάν πράγματι ο πρίγκιπας προχωρά στη δημιουργία μιας ταινίας για τη μητέρα του, το σχέδιο αυτό έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση του αδελφού της Νταϊάνα, Earl Spencer, ότι έχει γράψει ένα νέο βιβλίο για την αδελφή του, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει μέσα στον μήνα.

Ο Χάρι, η Μέγκαν και τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, φέρεται να έμειναν μαζί με τους Σπένσερ στο οικογενειακό κτήμα του Althorp κατά την επίσκεψή τους στη Βρετανία τον Ιούλιο.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Alison Boshoff, ένα κινηματογραφικό στούντιο βρίσκεται ανάμεσα στις επιθυμίες του ζευγαριού, καθώς οι Sussexes αναζητούν νέο σπίτι στην περιοχή των Cotswolds.

Σε άλλο σημείο της εκπομπής, ο Richard Eden αποκάλυψε πώς σκοπεύουν να αντιδράσουν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον στην επιστροφή των Σάσσεξ στη Βρετανία. Σύμφωνα με όσα, όπως είπε, έχει πληροφορηθεί, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας σκοπεύουν ουσιαστικά να την αγνοήσουν.

Από αριστερά προς δεξιά: Η Κέιτ Μίντλετον, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ / AP

«Φίλοι τους λένε: γιατί να κάνουν οτιδήποτε διαφορετικά;» ανέφερε ο Eden.

«Πρόκειται πλέον για δύο ιδιώτες, που δεν είναι ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας. Δεν θα έπρεπε να έχει καμία διαφορά αν βρίσκονται στην Καλιφόρνια ή στη Βρετανία».

Στη συνέχεια χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα για το ζευγάρι, λέγοντας: «Για μένα είναι σαν ένα κακομαθημένο παιδί. Αν υποχωρήσεις, τι κάνει; Απλώς ζητάει περισσότερα».

Και πρόσθεσε: «Πρέπει να είσαι σταθερός απέναντί τους, διαφορετικά, πιστεύω, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στο τέλος της μοναρχίας».

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