Ο Ντόναλντ Τραμπ «αποχαιρετά» Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ: «Χαίρομαι που έφυγαν, δεν ήμουν ποτέ φαν τους»

Απροκάλυπτα ικανοποιημένος από την αποχώρηση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναζωπυρώνοντας τη δημόσια αντιπαράθεσή του με το ζευγάρι.

Ερωτηθείς για την κίνηση των Σάσεξ να κλείσουν το κεφάλαιο της Καλιφόρνιας, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε χωρίς περιστροφές. «Χαίρομαι γι' αυτό. Δεν ήμουν ποτέ φαν τους. Εγώ δεν θα τους δεχόμουν πίσω», δήλωσε κοφτά. Η τοποθέτησή του καταγράφεται λίγες μόλις ημέρες μετά την ιδιωτική άφιξη της οικογένειας στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη Αυγούστου, εξέλιξη που τερμάτισε μια εξαετή αμερικανική διαδρομή για το ζεύγος.

Η επιστροφή στα βρετανικά εδάφη

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το ζεύγος εγκαταστάθηκε σε ιδιωτική κατοικία στην περιοχή των Κότσγουολντς, έχοντας μαζί τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ, οι οποίοι εγγράφηκαν ήδη σε βρετανικό σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά. Αν και διατηρούν το ακίνητο στο Μοντεσίτο, η μεταφορά της καθημερινότητάς τους στην Αγγλία έγινε δεκτή με ποικίλες αντιδράσεις.

Μια ανοιχτή προσωπική κόντρα

Η αντιπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Μέγκαν Μαρκλ κρατά από το 2016, όταν εκείνη τον είχε χαρακτηρίσει δημόσια «μισογύνη» πριν ακόμα παντρευτεί τον πρίγκιπα Χάρι. Ο Τραμπ δεν άφησε ποτέ αναπάντητες τις επικρίσεις, χαρακτηρίζοντάς την κατά καιρούς «μοχθηρή» και δηλώνοντας πως ο Χάρι είναι υποχείριό της. Κι όμως, παρά τις κατά καιρούς απειλές για επανεξέταση της βίζας του πρίγκιπα, οι Σάσεξ αποχώρησαν με δική τους πρωτοβουλία, ανοίγοντας έναν νέο, ιδιωτικό κύκλο μακριά από τα φώτα της Ουάσιγκτον.

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