Μέγκαν Μαρκλ - Πρίγκιπας Χάρι: Έφτασαν στη Βρετανία για μόνιμη εγκατάσταση μαζί με τα παιδιά τους
Η Daily Mail ανέφερε ότι το ζευγάρι έφτασε το απόγευμα στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ
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- Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έφτασαν στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ για μόνιμη εγκατάσταση στη Βρετανία μετά από έξι χρόνια στις ΗΠΑ.
- Το ζευγάρι ταξίδεψε με ένα πολυτελές επιχειρηματικό αεροσκάφος Bombardier Global Express XRS από το Λος Άντζελες.
- Το ιδιωτικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Μπέρμιγχαμ στις 11:57 π.μ. και εξυπηρετήθηκε από την εταιρεία Signature Aviation.
- Ο Χάρι και η Μέγκαν θα μείνουν σε κατοικία εκτός Λονδίνου που δεν ανήκει στη βασιλική οικογένεια.
- Τα δύο παιδιά τους έχουν εγγραφεί σε σχολεία κοντά στο Κότσγουολντς και θα ξεκινήσουν μαθήματα την επόμενη εβδομάδα.
O πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έφτασαν το πρωί της Τετάρτης στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ το απόγευμα, για να ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή στη Βρετανία μετά από έξι χρόνια στις ΗΠΑ.
Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ ταξίδεψαν μαζί με τα παιδιά τους με ένα πολυτελές επιχειρηματικό αεροσκάφος μεγάλων αποστάσεων Bombardier Global Express XRS από το αεροδρόμιο Βαν Νάις στο Λος Άντζελες.
Η αυτοκινητοπομπή που μετέφερε το ζευγάρι και τα παιδιά του
Πηγή δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mai» ότι τρία αυτοκίνητα έφτασαν στο αεροδρόμιο στις 10:00 π.μ. και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τον διάδρομο προσγείωσης λίγο μετά τις 11:00 π.μ., όπου περίμεναν το αεροπλάνο.
Το ιδιωτικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Μπέρμιγχαμ στις 11:57 π.μ. και στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε μια περιοχή του αεροδρομίου που διαχειρίζεται η εταιρεία «Signature Aviation», η οποία παρέχει υπηρεσίες εδάφους για ιδιωτικά αεροσκάφη.
Το ζευγάρι αναμένεται να μείνει σε κατοικία εκτός Λονδίνου η οποία δεν ανήκει στη βασιλική οικογένεια. Τα δύο παιδιά τους, σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, έχουν εγγραφεί σε σχολεία κοντά στο Κότσγουολντς και θα ξεκινήσουν μαθήματα από την επόμενη εβδομάδα.