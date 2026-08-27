Μέγκαν Μαρκλ - Πρίγκιπας Χάρι: Έφτασαν στη Βρετανία για μόνιμη εγκατάσταση μαζί με τα παιδιά τους

Snapshot Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έφτασαν στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ για μόνιμη εγκατάσταση στη Βρετανία μετά από έξι χρόνια στις ΗΠΑ.

Το ζευγάρι ταξίδεψε με ένα πολυτελές επιχειρηματικό αεροσκάφος Bombardier Global Express XRS από το Λος Άντζελες.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Μπέρμιγχαμ στις 11:57 π.μ. και εξυπηρετήθηκε από την εταιρεία Signature Aviation.

Ο Χάρι και η Μέγκαν θα μείνουν σε κατοικία εκτός Λονδίνου που δεν ανήκει στη βασιλική οικογένεια.

Τα δύο παιδιά τους έχουν εγγραφεί σε σχολεία κοντά στο Κότσγουολντς και θα ξεκινήσουν μαθήματα την επόμενη εβδομάδα. Snapshot powered by AI

O πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έφτασαν το πρωί της Τετάρτης στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ το απόγευμα, για να ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή στη Βρετανία μετά από έξι χρόνια στις ΗΠΑ.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ ταξίδεψαν μαζί με τα παιδιά τους με ένα πολυτελές επιχειρηματικό αεροσκάφος μεγάλων αποστάσεων Bombardier Global Express XRS από το αεροδρόμιο Βαν Νάις στο Λος Άντζελες.

Η αυτοκινητοπομπή που μετέφερε το ζευγάρι και τα παιδιά του

Πηγή δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mai» ότι τρία αυτοκίνητα έφτασαν στο αεροδρόμιο στις 10:00 π.μ. και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τον διάδρομο προσγείωσης λίγο μετά τις 11:00 π.μ., όπου περίμεναν το αεροπλάνο.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Μπέρμιγχαμ στις 11:57 π.μ. και στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε μια περιοχή του αεροδρομίου που διαχειρίζεται η εταιρεία «Signature Aviation», η οποία παρέχει υπηρεσίες εδάφους για ιδιωτικά αεροσκάφη.

Το ζευγάρι αναμένεται να μείνει σε κατοικία εκτός Λονδίνου η οποία δεν ανήκει στη βασιλική οικογένεια. Τα δύο παιδιά τους, σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, έχουν εγγραφεί σε σχολεία κοντά στο Κότσγουολντς και θα ξεκινήσουν μαθήματα από την επόμενη εβδομάδα.