Μέγκαν Μαρκλ: Είναι ακόμη σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει σε γνωστή σειρά του Netflix

Snapshot Η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να πρωταγωνιστήσει στην τρίτη σεζόν της σειράς «The Gentlemen» του Netflix, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία.

Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με τη συμμετοχή της, με κάποιες πηγές να υποστηρίζουν ότι η πρόταση αποσύρθηκε λόγω έντονης αντίδρασης.

Η σειρά «The Gentlemen» έχει εγκριθεί για τρίτη σεζόν και τα σενάρια οριστικοποιούνται, αλλά το καστ δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη.

Η Μέγκαν Μαρκλ εξετάζει επιστροφή στην υποκριτική, καθώς ετοιμάζεται να μείνει στη Βρετανία με την οικογένειά της. Snapshot powered by AI

Η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να συμμετάσχει στη σειρά του Netflix «The Gentlemen», όπως επιβεβαίωσαν πηγές από το περιβάλλον του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ στο περιοδικό People.

Τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με το εάν η δούκισσα θα συμμετέχει στη σειρά ή πρόκειται για κάποια επικοινωνιακή κίνηση. Το περιοδικό People, το οποίο έχει στενούς δεσμούς με τους Σάσεξ ανέφερε ότι η Μέγκαν Μαρκλ «συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις παρά τις πρόσφατες αντίθετες αναφορές, αν και δεν έχει οριστικοποιηθεί καμία συμφωνία».

Η αυστραλιανή ιστοσελίδα News.com.au ανέφερε πρώτη την περασμένη Παρασκευή ότι η Μέγκαν Μαρκλ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην υποκριτική τώρα που ετοιμάζεται να μείνει στη Βρετανία με την οικογένειά της.

Λίγες ώρες αργότερα, το χολιγουντιανό περιοδικό «Deadline» ισχυρίστηκε ότι η ίδια βρίσκεται σε προκαταρκτικές συζητήσεις για έναν πιθανό ρόλο στην τρίτη σεζόν της σειράς «The Gentlemen».

Ωστόσο, η δημοσιογράφος που ειδικεύεται σε θέματα της βασιλικής οικογένειας Τίνα Μπράουν δήλωσε το Σάββατο ότι η πρόταση από το Netflix είχε ήδη αποσυρθεί, καθώς «η αντίδραση ήταν τόσο έντονη που κατέστη αδύνατη η συνέχισή της».

Το μυστήριο εντάθηκε χθες, όταν το περιοδικό Variety αποκάλυψε ότι η σειρά είχε πάρει το πράσινο φως για να συνεχίσει σε τρίτη σεζόν. Τα σενάρια βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποίησης, αλλά οι ηθοποιοί που θα συμμετέχουν δεν έχει επιβεβαιωθεί.