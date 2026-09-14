Νέα τουρκική πρόκληση 104 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή: Ελληνικές σφαγές και καταστροφές

Η Άγκυρα απέρριψε ως «αβάσιμες» τις αναφορές από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και επανέφερε τις ανιστόρητες κατηγορίες κατά της Ελλάδας για την περίοδο της Μικρασιατικής Εκστρατείας

Μάνος Χατζηγιάννης

Νέα τουρκική πρόκληση 104 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή: Ελληνικές σφαγές και καταστροφές
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Τουρκία απέρριψε «αβάσιμες» τις ελληνικές αναφορές για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και κατηγόρησε την Ελλάδα για σφαγές και καταστροφές στην Ανατολία κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία.
  • Η Ελλάδα τιμά την 14η Σεπτεμβρίου ως ημέρα εθνικής μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, αναγνωρισμένη από τη Βουλή των Ελλήνων.
  • Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσσεται και υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης.
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναγνώρισε τη συμβολή των Μικρασιατών προσφύγων στην πρόοδο της Ελλάδας μετά την τραγική Καταστροφή της Σμύρνης το 1922.
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Με μια προκλητική ανακοίνωση κατά της Ελλάδας επέλεξε να απαντήσει στην ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών η Άγκυρα για την ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από την Τουρκία.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε ως «αβάσιμη» την ανακοίνωση της Αθήνας για τη μικρασιατική εκστρατεία.

Συνεχίζοντας την προκλητική ρητορική, η Τουρκία ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα ευθύνεται για σφαγές και καταστροφές εις βάρος αμάχων στην Ανατολία.

Μάλιστα, κάλεσε τις ελληνικές αρχές «να ενεργήσουν με σοβαρότητα και κοινή λογική».

Η Ελλάδα τιμά σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, την ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, που αναγνωρίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.

Ο Μικρασιατικός Ελληνισμός ξεριζώθηκε βίαια από τις πατρογονικές εστίες, έπειτα από παρουσία αιώνων, με τραγική κορύφωση την Καταστροφή της Σμύρνης τον Σεπτέμβριο του 1922.Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές, υπογράμμισε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών και κατέστησε σαφές:

«Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσσεται»

«Τιμάμε σήμερα, ανήμερα της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Τιμάμε, όμως, και τη δύναμη των Μικρασιατών προσφύγων. Με τη δημιουργικότητά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική πρόοδο της Πατρίδας» υπογράμμισε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

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