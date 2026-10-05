Δανία: Κυβερνοεπίθεση στα στοιχεία εθνικού μητρώου

Χάκερς απέκτησαν ονόματα, διευθύνσεις και αριθμούς εθνικού μητρώου για περισσότερους από 8,8 εκατομμύρια αντθρώπους

Ελένη Ευστρατίου

Δανία: Κυβερνοεπίθεση στα στοιχεία εθνικού μητρώου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Χάκερς απέκτησαν προσωπικά στοιχεία περίπου 8,8 εκατομμυρίων ατόμων από το εθνικό μητρώο της Δανίας, συμπεριλαμβανομένων νεκρών και μεταναστών.
  • Οι εισβολείς χρησιμοποίησαν τη νόμιμη πρόσβαση μιας δανικής εταιρείας για να αντλήσουν δεδομένα περίπου 11 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων στο σύστημα CPR.
  • Η διοίκηση του εθνικού μητρώου διέκοψε την πρόσβαση της εταιρείας, συνεργάζεται με ειδικούς και έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για την επίθεση.
  • Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας υπέστη ξεχωριστή κυβερνοεπίθεση που επηρέασε έως 200.000 χρήστες, μεταξύ των οποίων υπάλληλοι και φοιτητές.
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Χάκερς εισέβαλαν στο εθνικό μητρώο της Δανίας και απέκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία εκατομμυρίων ανθρώπων, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Ψηφιακών Υποθέσεων.

«Η διοίκηση του εθνικού μητρώου (CPR) διαπίστωσε ότι μη εξουσιοδοτημένα άτομα απέκτησαν παράνομη πρόσβαση, συγκεκριμένα στα ονόματα, τις διευθύνσεις και τους αριθμούς CPR περίπου 8,8 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων ατόμων», συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν πεθάνει ή έχουν μεταναστεύσει, ανέφερε το υπουργείο σε δελτίο τύπου, αναφερόμενο στους αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης της Δανίας.

Παραβιάζοντας τη νόμιμη πρόσβαση μιας δανικής εταιρείας στο σύστημα CPR, οι εισβολείς κατάφεραν να αντλήσουν πληροφορίες για περίπου 11 εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι είναι περισσότεροι από τον εν ζωή πληθυσμό της χώρας (6 εκατ.). Πρόκειται για εγγεγραμμένα άτομα στο σύστημα της Δανίας, τα οποία έχουν πεθάνει ή έχουν μεταναστεύσει.

Η διοίκηση του CPR έχει διακόψει την πρόσβαση της εταιρείας στο σύστημα, συνεργάζεται με ειδικούς και αρχές για να χαρτογραφήσει την πορεία των γεγονότων και έχει αναφέρει το περιστατικό στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Δανίας και στην αστυνομία.

Την περασμένη εβδομάδα το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας, γνωστό ως DTU, δέχτηκε κυβερνοεπίθεση κατά την οποία μη εξουσιοδοτημένα άτομα απέκτησαν πρόσβαση στη βάση δεδομένων των χρηστών του.

Το DTU δήλωσε ότι οι εισβολείς απέκτησαν «μεγαλύτερη ποσότητα δεδομένων», επηρεάζοντας ενδεχομένως 200.000 νυν και πρώην χρήστες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται υπάλληλοι, φοιτητές, επισκέπτες και εξωτερικοί συνεργάτες.

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