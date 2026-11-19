Snapshot Κατασχέθηκαν 89,19 γραμμάρια κοκαΐνης, μικρή ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης και 390 γραμμάρια λευκής ουσίας υπό εξέταση.

Βρέθηκαν 20 φιαλίδια αναβολικών, 287 ενέσιμα πεπτίδια, 65 δισκία χωρίς έγκριση ΕΟΦ, καθώς και 10.880 ευρώ και εξοπλισμός συσκευασίας.

Κατασχέθηκε δίκυκλο που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητας.

Ο 33χρονος έχει προηγούμενο ποινικό μητρώο για ναρκωτικά, ληστεία και κλοπή και οδηγήθηκε στην εισαγγελία. Snapshot powered by AI

Ένας 33χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορείται για διακίνηση κοκαΐνης, αλλά και για παράνομη κατοχή αναβολικών και άλλων ουσιών.

Η σύλληψή του έγινε το μεσημέρι της Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών του Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την έρευνα προέκυψε ότι ο 33χρονος φέρεται να είχε στην κατοχή του και να διακινούσε κοκαΐνη.

Κατά τις έρευνες οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 89,19 γραμμάρια κοκαΐνης, μικρή ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και 390 γραμμάρια λευκής ουσίας, η οποία εξετάζεται.

Επιπλέον, βρέθηκαν 20 φιαλίδια με αναβολικά, 287 ενέσιμα φιαλίδια πεπτιδίων και 65 δισκία άγνωστης ουσίας, τα οποία δεν έφεραν ένδειξη έγκρισης από τον ΕΟΦ.

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν ακόμη 10.880 ευρώ, 99 φάκελοι συσκευασίας, αυτοκόλλητες ετικέτες, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και ένα κινητό τηλέφωνο. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν επίσης ένα δίκυκλο, το οποίο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 33χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων υποθέσεις ναρκωτικών, ληστεία και κλοπή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.