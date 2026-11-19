Snapshot Στη Νίκαια, μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό στη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη κοντά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο.

Στον Πειραιά, φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη γυναίκα στην Ακτή Ποσειδώνος, με σοβαρό τραυματισμό στο πόδι.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περίθαλψη.

Οι ακριβείς συνθήκες των δύο ατυχημάτων δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Snapshot powered by AI

Δύο τροχαία ατυχήματα με παρασύρσεις πεζών σημειώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου 2026 σε Νίκαια και Πειραιά.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, στο ύψος του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, όταν μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό.

Λίγο αργότερα, δεύτερη παράσυρση πεζού σημειώθηκε στον Πειραιά και συγκεκριμένα στην Ακτή Ποσειδώνος, στο ύψος του Πύργου. Αυτή τη φορά, ένα ΙΧ φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα δύο τροχαία.

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