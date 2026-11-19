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Snapshot Οι συγκοινωνιολόγοι προτείνουν να δοθεί προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται ήδη μέσα σε κυκλικούς κόμβους, αντί για τα οχήματα που εισέρχονται από δεξιά χωρίς σήμανση.

Η πρόταση στοχεύει στην καθιέρωση ενός ενιαίου κανόνα προτεραιότητας για να μειωθεί η σύγχυση των οδηγών και να γίνει πιο προβλέψιμη η κυκλοφορία.

Η νέα ρύθμιση εφαρμόζεται ήδη σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας μέσω ειδικής σήμανσης, αλλά η πρόταση αφορά την γενίκευσή της σε όλη τη χώρα.

Προτείνεται επίσης η τοποθέτηση ειδικών μειωτήρων ταχύτητας χαμηλού ύψους σε δρόμους με όριο 30 χλμ./ώρα, κοντά σε σχολεία και διασταυρώσεις με STOP, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Οι προτεινόμενες αλλαγές είναι προς το παρόν εισήγηση και δεν έχουν νομοθετηθεί, επομένως οι οδηγοί πρέπει να συνεχίσουν να ακολουθούν τους ισχύοντες κανόνες και σήμανση. Snapshot powered by AI

Αλλαγές σε έναν από τους βασικούς κανόνες κυκλοφορίας που επηρεάζει καθημερινά χιλιάδες οδηγούς προτείνουν οι Έλληνες συγκοινωνιολόγοι, βάζοντας στο επίκεντρο την προτεραιότητα των οχημάτων στις πλατείες και στους κυκλικούς κόμβους.

Η πρόταση που έχει τεθεί προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προβλέπει την ανατροπή του κανόνα που ισχύει σήμερα όταν δεν υπάρχει ειδική σήμανση. Συγκεκριμένα, αντί να έχει προτεραιότητα το όχημα που εισέρχεται στην πλατεία από δεξιά, προτείνεται να προηγούνται εκείνα που κινούνται ήδη στο εσωτερικό του κυκλικού κόμβου.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και μια δεύτερη παρέμβαση που αφορά την οδική ασφάλεια, με την τοποθέτηση ειδικών μειωτήρων ταχύτητας, των γνωστών «σαμαριών», σε συγκεκριμένες κατηγορίες δρόμων.

Ποιος έχει σήμερα προτεραιότητα και τι προτείνεται να αλλάξει

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου», οι συγκοινωνιολόγοι εισηγούνται την καθιέρωση ενός ενιαίου κανόνα προτεραιότητας στους κυκλικούς κόμβους, ώστε να περιοριστεί η σύγχυση που παρατηρείται μεταξύ των οδηγών.

Με βάση τον γενικό κανόνα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όταν δεν υπάρχει διαφορετική σήμανση, προτεραιότητα έχει το όχημα που προσεγγίζει από τα δεξιά. Αυτό σημαίνει ότι σε μια πλατεία χωρίς STOP ή άλλη σχετική πινακίδα, ο οδηγός που βρίσκεται ήδη μέσα στον κόμβο οφείλει να παραχωρήσει προτεραιότητα σε εκείνον που εισέρχεται από δεξιά.

Η νέα πρόταση αντιστρέφει αυτή τη λογική, δίνοντας προτεραιότητα στα οχήματα που έχουν ήδη εισέλθει στον κυκλικό κόμβο.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Θανάσης Τσιάνος, το βασικό πρόβλημα είναι ότι ένας οδηγός που κινείται μέσα στην πλατεία δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα ποια σήμανση συναντούν οι οδηγοί στις υπόλοιπες εισόδους.

Η καθιέρωση ενός ενιαίου κανόνα εκτιμάται ότι θα κάνει πιο προβλέψιμη την κυκλοφορία, περιορίζοντας τις αμφιβολίες για το ποιος πρέπει να σταματήσει και ποιος δικαιούται να συνεχίσει.

Σε ποιες περιοχές εφαρμόζεται ήδη

Η συγκεκριμένη κυκλοφοριακή φιλοσοφία δεν είναι άγνωστη στην Ελλάδα.

Σύγχρονοι κυκλικοί κόμβοι, στους οποίους τα εισερχόμενα οχήματα παραχωρούν προτεραιότητα σε εκείνα που κινούνται ήδη στο εσωτερικό, λειτουργούν σε περιοχές όπως οι Σέρρες, η Γλυφάδα, το Ελληνικό και η Βούλα.

Η διαφορά είναι ότι σήμερα η συγκεκριμένη ρύθμιση εφαρμόζεται μέσω της κατάλληλης οδικής σήμανσης, ενώ η πρόταση των συγκοινωνιολόγων αφορά τη γενικότερη καθιέρωσή της.

Προς το παρόν, πάντως, πρόκειται για εισήγηση και όχι για νομοθετημένη αλλαγή. Οι οδηγοί εξακολουθούν να οφείλουν να ακολουθούν την υπάρχουσα σήμανση και τους ισχύοντες κανόνες προτεραιότητας.

Έρχονται αλλαγές και στα «σαμαράκια»

Η δεύτερη παρέμβαση που προτείνουν οι συγκοινωνιολόγοι αφορά την τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας σε δρόμους όπου κρίνεται αναγκαίος ο περιορισμός της ταχύτητας των οχημάτων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οδοί με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, ιδιαίτερα σε σημεία κοντά σε σχολεία, σε διασταυρώσεις με STOP και σε δρόμους από τους οποίους διέρχονται λεωφορεία.

Όπως διευκρινίζει ο Θανάσης Τσιάνος, η πρόταση δεν αφορά τους κεντρικούς οδικούς άξονες ούτε την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση μεγάλων εμποδίων στο οδόστρωμα. Αντίθετα, προβλέπει τη χρήση ειδικών μειωτήρων χαμηλού ύψους, κατασκευασμένων από καουτσούκ, οι οποίοι θα υποχρεώνουν τους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα χωρίς να δημιουργούν τις ίδιες δυσκολίες με τις πιο ογκώδεις κατασκευές.

Στόχος των δύο παρεμβάσεων είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η αποσαφήνιση των κανόνων προτεραιότητας και η αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα μέσα στον αστικό ιστό.