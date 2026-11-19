Snapshot Δίκυκλη μοτοσυκλέτα παρέσυρε πεζή στη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη στο ύψος του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας.

Το τροχαίο προκάλεσε καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Η κίνηση παρουσιάζει προβλήματα στο ρεύμα προς Αθήνα. Snapshot powered by AI

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δίκυκλη μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό στο ύψος του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, με αποτέλεσμα να προκληθούν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Η κίνηση παρουσιάζει προβλήματα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.