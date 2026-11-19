Ηγουμενίτσα: Σοβαρός τραυματισμός 22χρονου μοτοσικλετιστή στο λιμάνι
Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων του
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- Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη τα ξημερώματα έξω από τον Τερματικό Σταθμό Τ1 του λιμανιού της Ηγουμενίτσας.
- Ο 22χρονος μοτοσικλετιστής προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και τραυματίστηκε σοβαρά.
- Δεν υπάρχει ένδειξη εμπλοκής άλλου οχήματος στο ατύχημα.
- Ο νεαρός διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» των Ιωαννίνων με σοβαρά τραύματα.
- Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από τον Τερματικό Σταθμό Τ1 του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, με έναν 22χρονο μοτοσικλετιστή να τραυματίζεται σοβαρά.
Όπως αναφέρει το thespro.gr, ο νεαρός κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και βρέθηκε τραυματισμένος.
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει εμπλοκή άλλου οχήματος.
Η σοβαρότητα των τραυμάτων του επέβαλε τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» των Ιωαννίνων, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή.
Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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