Λασίθι: Σε κρίσιμη κατάσταση 20χρονος με εγκαύματα από καύση ελαιοκλάδων
Ο νεαρός διακομίστηκε στην Αθήνα εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων του
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Σε ειδική μονάδα σε νοσοκομείο των Αθηνών διακομίστηκε ένας 20χρονος άνδρας από το Λασίθι ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα ενώ έκαιγε κλαδιά στο χωράφι του.
Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο νεαρός επιχειρούσε να κάψει λιόκλαδα, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, η φωτιά ξέφυγε και τον τύλιξαν οι φλόγες. Χαρακτηριστικό της κατάστασής του είναι ότι ο άνδρας υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και τον λαιμό.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου όπου οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη τη διακομιδή του στην Αθήνα.
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