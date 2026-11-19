Snapshot Ο Απόστολος Πάνας ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.

Ο Πάνας άσκησε κριτική στην ηγεσία του κόμματος για πολιτικές επιλογές που, κατά την άποψή του, εμποδίζουν τη διεύρυνση και ενότητα.

Κατήγγειλε ότι η ηγεσία προωθεί λογική αντιπαράθεσης αντί για διάλογο με άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Υπογράμμισε ότι ο βασικός πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και όχι άλλες δυνάμεις. Snapshot powered by AI

Την απόφασή του να παραιτηθεί από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Χαλκιδικής, Απόστολος Πάνας.

Μιλώντας από το βήμα της Βουλής, κατά τη διάρκεια συζήτησης νομοσχεδίου, ο Απόστολος Πάνας ανακοίνωσε την απόφασή του, ενώ άσκησε κριτική κατά της ηγεσίας του κόμματος.

«Οι επιλογές και οι πολιτικοί χειρισμοί της σημερινής ηγεσίας, κατά την άποψή μου, δεν συμβάλλουν στην αναγκαία διεύρυνση και ενότητα. Περιορίζουν τη δυνατότητα σύγκλησης και οδηγούν σε μια λογική αντιπαράθεσης με δυνάμεις με τις οποίες θα έπρεπε να επιδιώκεται διάλογος. Γιατί ο πολιτικός και ο ιδεολογικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και τα πραγματικά αδιέξοδα στην κοινωνία» δήλωσε συγκεκριμένα.

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