Τα μανταρίνια είναι και πάλι στην εποχή τους (από τις αρχές Νοεμβρίου έως τα τέλη Φεβρουαρίου και, ανάλογα με την ποικιλία, μπορεί να διαρκέσουν μέχρι τον Μάρτιο). Ωστόσο, μια σακούλα που φαίνεται άψογη στο μανάβικο, μπορεί λίγες μέρες αργότερα να περιέχει κάποιο μαλακό ή μουχλιασμένο φρούτο.

Το πού τα αποθηκεύετε, πώς τα διαχειρίζεστε και σε ποια σημάδια δίνετε προσοχή, μπορεί να καθορίσει αν θα τα απολαύσετε όλα όπως πρέπει ή αν θα αναγκαστείτε να πετάξετε φρούτα χωρίς λόγο.

Πρέπει τα μανταρίνια να μπαίνουν στο ψυγείο ή να μένουν στον πάγκο;

Και οι δύο επιλογές είναι αποδεκτές, ανάλογα με το πότε σκοπεύετε να τα καταναλώσετε. Σε δροσερό περιβάλλον (θερμοκρασία δωματίου τον χειμώνα), τα υγιή μανταρίνια μπορούν να διατηρηθούν για περίπου 1 εβδομάδα. Η φύλαξη στο ψυγείο μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους σε περίπου 2 εβδομάδες, αν και η φρεσκάδα εξαρτάται από την ποικιλία, τον βαθμό ωρίμανσης και την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν κατά την αγορά τους.

Μια ζεστή κουζίνα, ειδικά κοντά σε καλοριφέρ ή σε παράθυρο με ήλιο, δεν είναι κατάλληλο μέρος. Προτιμήστε ένα δροσερό και σκιερό σημείο. Αν αγοράσετε αρκετά κιλά για την εβδομάδα, μια πρακτική λύση είναι να βάλετε τα περισσότερα στο ψυγείο και να αφήσετε μερικά έξω, για να τα καταναλώσετε άμεσα.

Οι συστάσεις αποθήκευσης που αφορούν το εμπόριο δεν αποτελούν εγγύηση για τη διάρκεια ζωής στο σπίτι. Επιπλέον, ορισμένες ποικιλίες μανταρινιών είναι ευαίσθητες στην παρατεταμένη έκθεση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη φλούδα τους.

Πώς πρέπει να αποθηκεύετε τα μανταρίνια για να παραμείνουν φρέσκα;

Τα μανταρίνια συνεχίζουν να χάνουν υγρασία μετά τη συγκομιδή τους, ενώ τυχόν χτυπήματα ή φθορές στη φλούδα καθιστούν πιο πιθανή την αλλοίωση. Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές:

Ταξινομήστε τα μόλις φτάσετε στο σπίτι . Ξεχωρίστε τα φρούτα που έχουν χτυπήματα ή είναι ιδιαίτερα μαλακά, ώστε να τα ελέγξετε και να τα καταναλώσετε πρώτα (εφόσον, βέβαια, δεν παρουσιάζουν σημάδια αλλοίωσης).

. Ξεχωρίστε τα φρούτα που έχουν χτυπήματα ή είναι ιδιαίτερα μαλακά, ώστε να τα ελέγξετε και να τα καταναλώσετε πρώτα (εφόσον, βέβαια, δεν παρουσιάζουν σημάδια αλλοίωσης). Διατηρήστε τα στεγνά μέχρι τη στιγμή που θα τα χρειαστείτε . Μην πλένετε όλη την ποσότητα πριν την αποθήκευση, καθώς η επιπλέον υγρασία στην επιφάνειά τους μπορεί να επιταχύνει τη φθορά.

. Μην πλένετε όλη την ποσότητα πριν την αποθήκευση, καθώς η επιπλέον υγρασία στην επιφάνειά τους μπορεί να επιταχύνει τη φθορά. Αποφύγετε να τα πιέζετε . Τοποθετήστε τα σε μια καθαρή φρουτιέρα ή στο ειδικό συρτάρι του ψυγείου, φροντίζοντας να μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα ή άλλα πράγματα από πάνω τους.

. Τοποθετήστε τα σε μια καθαρή φρουτιέρα ή στο ειδικό συρτάρι του ψυγείου, φροντίζοντας να μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα ή άλλα πράγματα από πάνω τους. Ελέγχετέ τα τακτικά. Απομακρύνετε τυχόν φρούτα που παρουσιάζουν ορατή μούχλα ή αρχίζουν να βγάζουν υγρά, ειδικά όταν τα μανταρίνια είναι αποθηκευμένα το ένα κοντά στο άλλο.

Πριν τα καταναλώσετε, ξεπλύνετε το μανταρίνι κάτω από τρεχούμενο νερό, ακόμα κι αν πρόκειται να πετάξετε τη φλούδα. Αυτό βοηθά στην αποφυγή μεταφοράς ρύπων ή μικροοργανισμών στη σάρκα του φρούτου κατά το ξεφλούδισμα. Μην πλένετε τα φρούτα με σαπούνι ή οικιακά απολυμαντικά.

Ποια σημάδια υποδηλώνουν ότι ένα μανταρίνι έχει χαλάσει;

Δεν σημαίνει κάθε σημάδι στη φλούδα ότι η σάρκα του φρούτου είναι ακατάλληλη για κατανάλωση. Μικρές αμυχές ή ένα ελαφρύ ζάρωμα μπορεί να οφείλονται στον χειρισμό ή στην απώλεια υγρασίας. Τα πιο ανησυχητικά σημάδια είναι:

Εμφάνιση μούχλας (με χνουδωτή υφή) σε πράσινο, μπλε, λευκό ή άλλο χρώμα πάνω στη φλούδα.

Σημεία που είναι υγρά, μαλακά (σαν να καταρρέουν) ή βγάζουν υγρά, ειδικά αν συνοδεύονται από δυσάρεστη οσμή.

Εκτεταμένη σήψη ή αλλοιωμένη όψη της σάρκας, που διαπιστώνεται μετά το ξεφλούδισμα.

Αν ένα μανταρίνι έχει μούχλα, πετάξτε το ολόκληρο, αντί να αφαιρέσετε απλώς το προσβεβλημένο τμήμα της φλούδας. Η μούχλα μπορεί να εξαπλωθεί κάτω από την επιφάνεια ενός φρούτου με υγρασία, ακόμα κι αν είναι ορατό μόνο ένα μικρό σημείο.

Ένα φρούτο που είναι απλώς λιγότερο σφιχτό μπορεί να έχει χάσει μέρος της ποιότητάς του, χωρίς απαραίτητα να είναι ακατάλληλο για κατανάλωση. Ωστόσο, εξετάστε το προσεκτικά. Αν δεν μπορείτε να διακρίνετε με βεβαιότητα αν πρόκειται για απλή φθορά ή για σήψη, πετάξτε το.

Συχνές Ερωτήσεις

Αν ένα μανταρίνι στη σακούλα έχει μούχλα, πρέπει να τα πετάξω όλα;

Όχι απαραίτητα. Πετάξτε το μανταρίνι που έχει μούχλα, ελέγξτε τα υπόλοιπα ένα προς ένα και καθαρίστε το σκεύος και τον χώρο αποθήκευσης. Τα φρούτα που δεν παρουσιάζουν μούχλα ή υπερβολική μαλακότητα μπορούν να διατηρηθούν, αλλά ελέγξτε τα ξανά και πλύντε τα πολύ καλά πριν τα φάτε.

Μήπως ένα πράσινο σημείο στη φλούδα σημαίνει ότι το μανταρίνι είναι άγουρο;

Όχι απαραίτητα. Το χρώμα της φλούδας μπορεί να αλλάξει καθώς διασπάται η χλωροφύλλη, ενώ ορισμένοι παραγωγοί αφαιρούν το πράσινο χρώμα μετά τη συγκομιδή. Η γεύση και ο βαθμός ωρίμανσης εξαρτώνται από την ποικιλία και την ισορροπία μεταξύ σακχάρων και οξέων, και όχι απλώς από το αν η φλούδα είναι εξ ολοκλήρου πορτοκαλί.

Συμπέρασμα

Για μανταρίνια που θα φάτε σύντομα, βολεύει ένας δροσερός πάγκος. Για μεγαλύτερη ποσότητα, το ψυγείο είναι γενικά καλύτερο. Διατηρήστε τα μανταρίνια στεγνά, χειριστείτε τα απαλά και πετάξτε τα μουχλιασμένα ή σάπια φρούτα χωρίς να μπερδεύετε κάθε ψεγάδι στην όψη τους με αλλοίωση.

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