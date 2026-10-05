Βουλή: Κατατέθηκε το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027

Snapshot Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2027 κατατέθηκε στη Βουλή και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση πριν από την ψήφισή του.

Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,3% το 2027, υψηλότερο του μέσου όρου της Ευρωζώνης που προβλέπεται στο 1,2%.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027, ενώ το ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί στο 7,9%, το χαμηλότερο μετά το 2008.

Προβλέπονται φορολογικές μειώσεις για επαγγελματίες και αγρότες, ενίσχυση επενδύσεων, και κοινωνικές παροχές όπως αυξημένη ετήσια ενίσχυση συνταξιούχων και επίδομα Χριστουγέννων σε δημόσιους υπαλλήλους.

Ο δημόσιος δανεισμός αναμένεται να μειωθεί στο 128,8% του ΑΕΠ το 2027, με πρωτογενές πλεόνασμα 3,3% του ΑΕΠ, παρά τις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις. Snapshot powered by AI

Στη Βουλή κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα 5/10, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος του 2027, το οποίο και παραπέμπεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2027 κατατίθεται εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, διαταραχών στις αγορές ενέργειας και ενίσχυσης των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο. Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις διεθνείς ενεργειακές αγορές και τις θαλάσσιες εμπορικές ροές, ιδίως μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ συγχρόνως παρατηρείται αύξηση των δημοσιονομικών κινδύνων σε πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες.

Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έβδομο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Εκτίμηση ανάπτυξης 2,3%

Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός ανάπτυξης για την Ευρωζώνη εκτιμάται σε 0,9% για το 2026 και σε 1,2% για το 2027.

Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 262 δισ. ευρώ το 2026 σε 274,6 δισ. ευρώ το 2027. Παράλληλα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έως το τέλος Αυγούστου 2026, ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027.

Επιπλέον, οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,9% το 2027 έναντι 1,7% στην Ευρωζώνη, με τον λόγο επενδύσεων προς ΑΕΠ να προσεγγίζει το 18,6% το 2027 από 17,8% το 2026. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω από 8,4% το 2026 σε 7,9% το 2027, το οποίο αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008.

Οι αμοιβές ανά εργαζόμενο αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, με αύξηση 3,9% το 2027 έναντι 3,7% το 2026. Σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και της αύξησης των εισοδημάτων διαδραματίζουν οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στην 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και επενδύσεων

Πιο συγκεκριμένα, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας προβλέπονται σημαντικές μειώσεις φόρων για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος με αφετηρία την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη καθώς και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου.

Παράλληλα, οι επενδύσεις ενισχύονται επιπλέον μέσα από τη σημαντική ενίσχυση του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων καθώς και από ένα νέο δανειοδοτικό και εγγυοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που προέρχεται από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2026 ο φορολογικός συντελεστής έως τα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τριτέκνους μηδενίζεται. Με σκοπό την πρόσθετη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, από τον Νοέμβριο 2026 η ετήσια ενίσχυση που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι, τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες αυξάνεται σε 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών, τα αναπηρικά επιδόματα τιμαριθμοποιούνται, ενώ από τον Δεκέμβριο 2027 καταβάλλεται επίδομα εορτών Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς.

Στεγαστικό ζήτημα

Επιπλέον, τίθεται στόχος αύξησης του κατώτατου μισθού στο ποσό των 1.000 ευρώ, με δύο διαδοχικές αυξήσεις που θα λάβουν χώρα τον Απρίλιο 2027 και τον Ιανουάριο 2028, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται περαιτέρω κατά 0,5% στον ιδιωτικό τομέα.

Για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος δημιουργείται πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» με πόρους 2 δισ. ευρώ και παρατείνεται η εφαρμογή μίας σειράς φορολογικών κινήτρων που έχουν υιοθετηθεί, ενώ για την ενίσχυση της προοπτικής της νέας γενιάς θεσπίζεται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός με κρατική συνεισφορά, η οποία είναι ισόποση με το ποσό που καταθέτει κάθε χρόνο ο γονέας και μέχρι 1.200 ευρώ ετησίως.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,6% του ΑΕΠ για το 2026 και σε 3,3% το 2027, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε 0,6% το 2026 και σε 0,3% το 2027. Σε αυτό το πλαίσιο το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να παρουσιάσει για έβδομο συναπτό έτος τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στην ΕΕ και να διαμορφώνεται σε 128,8% το 2027 έναντι 136,7% το 2026.

Οι θετικές μακροοικονομικές και δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας, ιδίως συγκρινόμενες με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, συνιστούν αποτέλεσμα συνεχούς μεταρρυθμιστικού έργου με αναπτυξιακή προοπτική, συλλογικής προσπάθειας όλων των πολιτών, υπευθυνότητας στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και πολιτικής σταθερότητας.

Οι προκλήσεις του 2027 είναι πολλές και σημαντικές. Αφορούν στις γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν σημαντικά την αγορά ενέργειας, το διεθνές εμπόριο αλλά και την παγκόσμια ασφάλεια, στην επίδραση των τεχνολογικών εξελίξεων και της τεχνητής νοημοσύνης, στην εντεινόμενη κλιματική αλλαγή, στις ενδεχόμενες αλλαγές στους πολιτικούς συσχετισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στις δημοσιονομικές πιέσεις σε αρκετά κράτη - μέλη της ΕΕ.

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