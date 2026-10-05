Το PHARMA point 2026 ανοίγει τις πύλες του στη Θεσσαλονίκη στις 10 και 11 Οκτωβρίου 

Στις 10 & 11 Οκτωβρίου, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», θα πραγματοποιηθεί το PHARMA point 2026, το μεγαλύτερο φαρμακευτικό συνέδριο-έκθεση της βόρειας Ελλάδας, που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ).

Με κεντρικό θέμα «Εξελίσσοντας το Φαρμακείο. Ενδυναμώνοντας τον Φαρμακοποιό» το συνέδριο λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο που οι αλλαγές στο χώρο της υγείας είναι καταιγιστικές και ο φαρμακοποιός καλείται να διαδραματίσει ακόμη πιο ενεργό ρόλο.

Για πρώτη φορά φέτος θα πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο του συνεδρίου, και εθελοντική αιμοδοσία, η 24η για τον ΦΣΘ, σε συνεργασία με την υπηρεσία Αιμοδοσίας του νοσοκομείου «Άγιος Παύλος». Πιο συγκεκριμένα η αιμοδοσία θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», από τις 10:30 έως τις 14:00. Απαραίτητη προϋπόθεση για όσους επιθυμούν να αιμοδοτήσουν είναι να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, άδεια παραμονής, βιβλιάριο υγείας ή κάρτα εθελοντή αιμοδότη και φυσικά τον ΑΜΚΑ τους.

Το PHARMA point 2026 τελεί υπό την αιγίδα του τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ, του τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, του τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Ινστιτούτου Διά Βίου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών.

Η επίσημη τελετή έναρξης, με ομιλία από τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Διονύσιο Ευγενίδη, θα γίνει στη συνεδριακή αίθουσα του «Ι. Βελλίδης», το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στις 19:30. Το «παρών» θα δώσουν εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, στελέχη φαρμακευτικών επιχειρήσεων, εκπρόσωποι φορέων της φαρμακευτικής αγοράς, φαρμακοποιοί, βοηθοί φαρμακείου και φοιτητές Φαρμακευτικής.

Επίσης θα βραβευτούν οι φοιτητές που εισήχθησαν με την καλύτερη βαθμολογία στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ το 2026 από το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ και θα απονεμηθούν υποτροφίες από τον ΦΣΘ σε παιδιά φαρμακοποιών που εισήχθησαν σε ΑΕΙ το 2026, ενώ θα τιμηθούν οι φαρμακοποιοί που συνταξιοδοτήθηκαν το 2025.

Το επιστημονικό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει θέματα που άπτονται των νέων επιστημονικών δεδομένων στον τομέα της φαρμακευτικής επιστήμης και των τελευταίων εξελίξεων σε επαγγελματικά ζητήματα που απασχολούν τους φαρμακοποιούς, πάντα με γνώμονα την καλύτερη προσέγγιση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών των ασθενών.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, θα λάβουν χώρα

4 στρογγυλά τραπέζια

- «Εξελίσσοντας το Φαρμακείο. Ενδυναμώνοντας τον Φαρμακοποιό» με συντονίστρια τη δημοσιογράφο, Δέσποινα Βλεπάκη.

Σε αυτό έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι: Σπυρίδων Σαπουνάς, πρόεδρος Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Αθανάσιος Ζαμάνης, διοικητής του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Απόστολος Βαλτάς, πρόεδρος Δ.Σ. του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, Βασίλης Πενταφράγκας, εντεταλμένος σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και Γρηγόρης Καρέλος, πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης.

- «Ο μετασχηματισμός του κοινοτικού φαρμακείου σε πάροχο πρωτοβάθμιας περίθαλψης αποτελεί κεντρική στρατηγική τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη» με συντονίστρια την κ. Ανθή Αγγελοπούλου, Health Editor στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ & το HEALTH Next Generation.

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι: Απόστολος Βαλτάς, πρόεδρος Δ.Σ. του ΠΦΣ, Σεραφείμ Ζήκας, πρόεδρος Δ.Σ. του ΙΔΕΕΑΦ, Ηλίας Δημητρέλλος, νομικός σύμβουλος του ΠΦΣ, και Διονύσιος Ευγενίδης, πρόεδρος Δ.Σ. του ΦΣΘ.

- «Τα ευρωπαϊκά φαρμακεία μετεξελίσσονται σε κόμβους πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι αλλαγές και τα νέα δεδομένα στην ελληνική πραγματικότητα» με τη συμμετοχή των κ.κ. Μανόλη Κατσαράκη, γενικού γραμματέα Δ.Σ. του ΠΦΣ και προέδρου Δ.Σ. του Φ.Σ. Χανίων, Αθανάσιου Γουβάλα, φαρμακοποιού MSc, Pg Dipl, γραμματέα ΙΦΕΕ και προέδρου Δ.Σ. του Φ.Σ. Φθιώτιδας, Κωνσταντίνου Κάσσανδρου, φαρμακοποιού, MSc, PhDc Ιατρικής ΔΠΘ, ψυχολόγου (Bsc), προέδρου Δ.Σ. του Φ.Σ. Χαλκιδικής και Απόστολου Καραμπίνη, προέδρου Karabinis Group SA.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο κ. Γεώργιος - Κωνσταντίνος Κιοσές, πρόεδρος Ομίλου ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης, μέλος Δ.Σ. Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

- «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου» με τον κ. Μιχάλη Ανθρωπέλο, πρόεδρο Επενδυτικής Επιτροπής ΤΕΑ ΠΦΣ, αναπληρωτή καθηγητή, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και τον κ. Κωνσταντίνο Νικολάου, διαχείριση ΤΕΑ ΠΦΣ - Prudential B. Marghios & Partners.

Συμμετέχουν, επίσης, η κ. Σοφία Κλοκώνη, πρόεδρος Δ.Σ. Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Σ. Κορινθίας και αντιπρόσωπος στον ΠΦΣ, και ο κ. Γεώργιος - Κωνσταντίνος Κιοσές, πρόεδρος Ομίλου ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης, μέλος Δ.Σ. Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η αντιπρόεδρος του ΦΣΘ, Άννα Σιδηροπούλου.

15 ομιλίες επιστημονικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος

Παράλληλα με το συνέδριο θα λειτουργήσει και έκθεση στην οποία συμμετέχουν φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής και γενικότερα εταιρείες που απευθύνονται στα φαρμακεία.

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου και να κάνετε την εγγραφή σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.pharmapoint.gr

Μεγάλοι χορηγοί του συνεδρίου είναι οι εταιρείες ΒΙΑΝΕΞ και ΒΙΑΝ.

Οργάνωση: NOUFIO Communication Services