Το PHARMA point 2026 ανοίγει τις πύλες του στη Θεσσαλονίκη στις 10 και 11 Οκτωβρίου 

Newsroom

Το PHARMA point 2026 ανοίγει τις πύλες του στη Θεσσαλονίκη στις 10 και 11 Οκτωβρίου 
ANNOUNCEMENTS
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις 10 & 11 Οκτωβρίου, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», θα πραγματοποιηθεί το PHARMA point 2026, το μεγαλύτερο φαρμακευτικό συνέδριο-έκθεση της βόρειας Ελλάδας, που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ).

Με κεντρικό θέμα «Εξελίσσοντας το Φαρμακείο. Ενδυναμώνοντας τον Φαρμακοποιό» το συνέδριο λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο που οι αλλαγές στο χώρο της υγείας είναι καταιγιστικές και ο φαρμακοποιός καλείται να διαδραματίσει ακόμη πιο ενεργό ρόλο.

Για πρώτη φορά φέτος θα πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο του συνεδρίου, και εθελοντική αιμοδοσία, η 24η για τον ΦΣΘ, σε συνεργασία με την υπηρεσία Αιμοδοσίας του νοσοκομείου «Άγιος Παύλος». Πιο συγκεκριμένα η αιμοδοσία θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», από τις 10:30 έως τις 14:00. Απαραίτητη προϋπόθεση για όσους επιθυμούν να αιμοδοτήσουν είναι να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, άδεια παραμονής, βιβλιάριο υγείας ή κάρτα εθελοντή αιμοδότη και φυσικά τον ΑΜΚΑ τους.

Το PHARMA point 2026 τελεί υπό την αιγίδα του τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ, του τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, του τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Ινστιτούτου Διά Βίου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών.

Η επίσημη τελετή έναρξης, με ομιλία από τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Διονύσιο Ευγενίδη, θα γίνει στη συνεδριακή αίθουσα του «Ι. Βελλίδης», το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στις 19:30. Το «παρών» θα δώσουν εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, στελέχη φαρμακευτικών επιχειρήσεων, εκπρόσωποι φορέων της φαρμακευτικής αγοράς, φαρμακοποιοί, βοηθοί φαρμακείου και φοιτητές Φαρμακευτικής.

Επίσης θα βραβευτούν οι φοιτητές που εισήχθησαν με την καλύτερη βαθμολογία στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ το 2026 από το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ και θα απονεμηθούν υποτροφίες από τον ΦΣΘ σε παιδιά φαρμακοποιών που εισήχθησαν σε ΑΕΙ το 2026, ενώ θα τιμηθούν οι φαρμακοποιοί που συνταξιοδοτήθηκαν το 2025.

Το επιστημονικό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει θέματα που άπτονται των νέων επιστημονικών δεδομένων στον τομέα της φαρμακευτικής επιστήμης και των τελευταίων εξελίξεων σε επαγγελματικά ζητήματα που απασχολούν τους φαρμακοποιούς, πάντα με γνώμονα την καλύτερη προσέγγιση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών των ασθενών.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, θα λάβουν χώρα

4 στρογγυλά τραπέζια

- «Εξελίσσοντας το Φαρμακείο. Ενδυναμώνοντας τον Φαρμακοποιό» με συντονίστρια τη δημοσιογράφο, Δέσποινα Βλεπάκη.

Σε αυτό έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι: Σπυρίδων Σαπουνάς, πρόεδρος Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Αθανάσιος Ζαμάνης, διοικητής του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Απόστολος Βαλτάς, πρόεδρος Δ.Σ. του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, Βασίλης Πενταφράγκας, εντεταλμένος σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και Γρηγόρης Καρέλος, πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης.

- «Ο μετασχηματισμός του κοινοτικού φαρμακείου σε πάροχο πρωτοβάθμιας περίθαλψης αποτελεί κεντρική στρατηγική τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη» με συντονίστρια την κ. Ανθή Αγγελοπούλου, Health Editor στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ & το HEALTH Next Generation.

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι: Απόστολος Βαλτάς, πρόεδρος Δ.Σ. του ΠΦΣ, Σεραφείμ Ζήκας, πρόεδρος Δ.Σ. του ΙΔΕΕΑΦ, Ηλίας Δημητρέλλος, νομικός σύμβουλος του ΠΦΣ, και Διονύσιος Ευγενίδης, πρόεδρος Δ.Σ. του ΦΣΘ.

- «Τα ευρωπαϊκά φαρμακεία μετεξελίσσονται σε κόμβους πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι αλλαγές και τα νέα δεδομένα στην ελληνική πραγματικότητα» με τη συμμετοχή των κ.κ. Μανόλη Κατσαράκη, γενικού γραμματέα Δ.Σ. του ΠΦΣ και προέδρου Δ.Σ. του Φ.Σ. Χανίων, Αθανάσιου Γουβάλα, φαρμακοποιού MSc, Pg Dipl, γραμματέα ΙΦΕΕ και προέδρου Δ.Σ. του Φ.Σ. Φθιώτιδας, Κωνσταντίνου Κάσσανδρου, φαρμακοποιού, MSc, PhDc Ιατρικής ΔΠΘ, ψυχολόγου (Bsc), προέδρου Δ.Σ. του Φ.Σ. Χαλκιδικής και Απόστολου Καραμπίνη, προέδρου Karabinis Group SA.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο κ. Γεώργιος - Κωνσταντίνος Κιοσές, πρόεδρος Ομίλου ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης, μέλος Δ.Σ. Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

- «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου» με τον κ. Μιχάλη Ανθρωπέλο, πρόεδρο Επενδυτικής Επιτροπής ΤΕΑ ΠΦΣ, αναπληρωτή καθηγητή, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και τον κ. Κωνσταντίνο Νικολάου, διαχείριση ΤΕΑ ΠΦΣ - Prudential B. Marghios & Partners.

Συμμετέχουν, επίσης, η κ. Σοφία Κλοκώνη, πρόεδρος Δ.Σ. Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Σ. Κορινθίας και αντιπρόσωπος στον ΠΦΣ, και ο κ. Γεώργιος - Κωνσταντίνος Κιοσές, πρόεδρος Ομίλου ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης, μέλος Δ.Σ. Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η αντιπρόεδρος του ΦΣΘ, Άννα Σιδηροπούλου.

15 ομιλίες επιστημονικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος

Παράλληλα με το συνέδριο θα λειτουργήσει και έκθεση στην οποία συμμετέχουν φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής και γενικότερα εταιρείες που απευθύνονται στα φαρμακεία.

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου και να κάνετε την εγγραφή σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.pharmapoint.gr

Μεγάλοι χορηγοί του συνεδρίου είναι οι εταιρείες ΒΙΑΝΕΞ και ΒΙΑΝ.

Οργάνωση: NOUFIO Communication Services

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:35ANNOUNCEMENTS

Το PHARMA point 2026 ανοίγει τις πύλες του στη Θεσσαλονίκη στις 10 και 11 Οκτωβρίου 

11:33ΦΑΡΜΑΚΟ

Καρκίνος του μαστού: Απώλεια βάρους και μείωση κινδύνου - Ο ρόλος των GLP-1

11:30LIFESTYLE

«Δεν νομίζω πως έχω κοιμηθεί με τόσες πολλές γυναίκες» - Η εξομολόγηση του Μάικλ Ντάγκλας

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την Τετάρτη η συνάντηση Γεραπετρίτη - Ρούμπιο - Τι θα συζητήσουν

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Κυβερνοεπίθεση στα στοιχεία εθνικού μητρώου - Απέσπασαν πληροφορίες για περισσότερους πολίτες από όσουν ζουν στη χώρα

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Γρεβενά: Νεκρός εντοπίστηκε 27χρονος που είχε εξαφανιστεί

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί η Ισπανία οδηγείται σε πρόωρες εκλογές – Η στεγαστική κρίση που μετατράπηκε σε πολιτικό αδιέξοδο και οι κίνδυνοι ντόμινο και σε άλλες χώρες

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης με κυβερνητικό κλιμάκιο - Στο επίκεντρο οι μεγάλες καταστροφές

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές μετά την αύξηση εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή σε προπολεμικά επίπεδα

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Πώς «μπλόκαρε» ο καιρός πάνω από την Ευρώπη - Το φαινόμενο που έφερε ακραίες βροχές στην Κρήτη

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητο στη Μεσογείων - Δυσχέρεια στην κυκλοφορία

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Μετά την τραγωδία στην Καβάλα, στο μικροσκόπιο τα ηλεκτρικά πατίνια - 3.700 παραβάσεις σε 8 μήνες, 5 νεκροί μέσα στο 2026

10:54ANNOUNCEMENTS

Στρατηγική συνεργασία PROTASIS Pharmaceuticals LTD & EGIS Pharmaceuticals PLC για Ελλάδα και Κύπρο

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Alfa Romeo Cuorerosso – Τι ετοιμάζουν οι Ιταλοί για το Παρίσι;

10:50ANNOUNCEMENTS

Unilever Hellas: Χρυσό βραβείο για το πρόγραμμα 5S στα Health & Safety Awards

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βιβλική καταστροφή στο Οροπέδιο Λασιθίου - Έως 25.000 τόνοι πατάτας χάθηκαν - Στα 4 μέτρα έφτασε το νερό στο Οροπέδιο

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Η στιγμή που αγροτικό αναποδογυρίζει ενώ μεταφέρει στρατιωτικό ελικόπτερο - Βίντεο

10:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολοκληρώθηκε ο αγιασμός στην Βουλή για την έναρξη των εργασιών της 4ης Συνόδου

10:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Τούμπα στο πλευρό της Εθνικής βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Επίσκεψη στην Ισλανδία για την επέκταση της αμερικανικής παρουσίας στην Αρκτική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:54LIFESTYLE

 Με το «Ώρες Μικρές» τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Νίκος Βέρτης - Συγκίνησε το κοινό με το μπουζούκι του

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Καλοκαιρινή εβδομάδα, αλλά από Παρασκευή αλλάζει ο καιρός - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

22:40WHAT THE FACT

Ζευγάρι αγόρασε «κατά λάθος» σε δημοπρασία εγκαταλελειμμένο σπίτι του 1830 - Το τεράστιο ποσό που έδωσαν

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιατρός έπεισε γυναίκα να κάνει διπλή μαστεκτομή χωρίς να έχει προδιάθεση για καρκίνο - Το γενετικό τεστ που δεν έγινε ποτέ

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Λείψανα τσάρου Σαμουήλ: Πολιτικοεκκλησιαστική αντιπαράθεση και στη μέση Φανάρι και Γλυπτά Παρθενώνα

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Γρεβενά: Νεκρός εντοπίστηκε 27χρονος που είχε εξαφανιστεί

08:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Η εποχή Κλοπ δεν... παίρνει μπρος»: Τα σχόλια του διεθνούς Τύπου μετά την ισοπαλία με την Ελλάδα

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Σάντσεθ

10:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Δεν ήταν ποτέ σχεδιασμένο να συντηρεί όλους τους συνεργάτες» - Η απάντηση του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου στις καταγγελίες εργαζομένων

09:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Θέλουμε αυτοδυναμία, στις εκλογές θα τρίβετε τα μάτια σας

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Η στιγμή που αγροτικό αναποδογυρίζει ενώ μεταφέρει στρατιωτικό ελικόπτερο - Βίντεο

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Ο τρόμος του να ξυπνήσεις χωρίς να μπορείς να κουνηθείς – Τι να κάνετε στην υπνική παράλυση

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βιβλική καταστροφή στο Οροπέδιο Λασιθίου - Έως 25.000 τόνοι πατάτας χάθηκαν - Στα 4 μέτρα έφτασε το νερό στο Οροπέδιο

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επαναλειτουργεί, 14 χρόνια μετά, το παλαιοχριστιανικό συγκρότημα του Αγίου Συμεών στο Χαλέπι

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Στον ανακριτή ο 35χρονος που έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί - Έπεσαν πάνω του πέντε άτομα

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Παραγουάη: Χαλάζι σε μέγεθος γροθιάς χτύπησε την Ασουνσιόν - Ζημιές σε αυτοκίνητα και χωρίς ρεύμα χιλιάδες οικογένειες - Βίντεο

21:10ΕΘΝΙΚΑ

Ποιο «Macedonian culture»; Ερώτηση Μανιάτη-Αρναούτογλου για το ατόπημα της Ούρσουλαν φον ντερ Λάιεν

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Μετά την τραγωδία στην Καβάλα, στο μικροσκόπιο τα ηλεκτρικά πατίνια - 3.700 παραβάσεις σε 8 μήνες, 5 νεκροί μέσα στο 2026

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου – Ο λόγος

07:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Πέντε σεισμοί στην Τουρκία: Από 4,1 έως 5,2 Ρίχτερ - Τι υποστηρίζουν οι ειδικοί και πώς σχετίζονται με τις φονικές δονήσεις της 6ης Φεβρουαρίου 2023

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ