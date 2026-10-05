Ιερώνυμος στη Βουλή: «Υπομονή και ομόνοια για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα»

Snapshot Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τόνισε την ανάγκη για υπομονή, συνεννόηση και ομόνοια στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.

Υπογράμμισε τις δυσκολίες στη μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων συνεννόηση και την ανάγκη κοινής αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Ευχήθηκε καλή δύναμη, ομόνοια, κουράγιο και υπομονή προς τον πρόεδρο της Βουλής και τους βουλευτές.

Συνέδεσε την ομόνοια και την υπομονή με την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων στο κοινοβουλευτικό έργο. Snapshot powered by AI

Μήνυμα υπομονής και ομόνοιας έστειλε από τη Βουλή ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, κατά τον αγιασμό για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, κάνοντας έμμεση αναφορά στις δυσκολίες συνεννόησης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και στην ανάγκη κοινής αντιμετώπισης των προβλημάτων.

«Θα προσέθετα και κάτι που όλοι το χρειαζόμαστε, υπομονή πολλή. Υπομονή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των δυσκολιών, των δυσκολιών της μεταξύ μας συνεννοήσεως και από κοινού, με τον ίδιο καλό τρόπο, αντιμετωπίσεως των προβλημάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ομόνοια προπάντων, κουράγιο και υπομονή»

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Βουλής, στους βουλευτές και σε όσους έχουν αυξημένες ευθύνες, ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε «καλή δύναμη, ομόνοια προπάντων, κουράγιο και υπομονή».

Κλείνοντας, συνέδεσε μάλιστα την ανάγκη για ομόνοια και υπομονή με την αποτελεσματικότητα του κοινοβουλευτικού έργου: «Μια καλή χρονιά σε όλους σας, από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο βουλευτή, για να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Χρόνια Πολλά».