Μαρινάκης: Η Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας παραμένει πληγή ανοιχτή και χρέος διαρκές

Η Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας παραμένει πληγή ανοιχτή και χρέος διαρκές, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Αναλυτικά όσα ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media:

Σήμερα η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, ενός λαού που ξεριζώθηκε, μα ποτέ δεν λύγισε.

Σαν σήμερα, στις 14 Σεπτεμβρίου του 1922, γράφτηκε μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας μας.

Η Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας παραμένει πληγή ανοιχτή και χρέος διαρκές.

Θυμάμαι, ακόμα, τον παππού μου να μου μιλάει για τη μητέρα του, τη Χρυσαυγή. Θυμάμαι να μου μιλάει με συγκίνηση για την καλοσύνη, τη γενναιοδωρία και τη σοφία της. Αξίες που είχα την τιμή να συναντήσω σε τόσους ανθρώπους εκείνης της γενιάς.

Ανθρώπους που άφησαν πίσω τα πάντα, κρατώντας μόνο την αξιοπρέπειά τους.

Η μνήμη, όμως, δεν χωράει σε μία μέρα τον χρόνο. Είναι καθημερινή υποχρέωση να διδάσκουμε και να μη σιωπούμε.Δεν θα ξεχάσουμε. Ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ.