Σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης με κυβερνητικό κλιμάκιο - Στο επίκεντρο οι μεγάλες καταστροφές

Snapshot Κυβερνητικό κλιμάκιο και φορείς συναντήθηκαν στο Ηράκλειο για την άμεση αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών στην Κρήτη από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης χαρακτήρισε τις ζημιές «βιβλική καταστροφή» και τόνισε την ανάγκη για ολοκληρωμένο σχεδιασμό αποκατάστασης και γρήγορη καταβολή αποζημιώσεων.

Σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί στο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στον δρόμο Ιεράπετρα – Φέρμα και στα Ζωνιανά, ενώ η αγροτική οδοποιία στην ενδοχώρα έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος ανέφερε ότι πολλές υποδομές, όπως το δίκτυο ύδρευσης, έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω της κακοκαιρίας.

Η σύσκεψη περιλαμβάνει βουλευτές, Δήμαρχους και φορείς Πολιτικής Προστασίας με στόχο την αποτίμηση των ζημιών, την αποκατάσταση υποδομών και τη στήριξη των πληγέντων πολιτών, αγροτών και κτηνοτρόφων. Snapshot powered by AI

Ευρεία σύσκεψη εργασίας με κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ηράκλειο, με επίκεντρο την αντιμετώπιση των εκτεταμένων προβλημάτων που προκάλεσαν οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές στην Κρήτη.

Τη σύσκεψη συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ενώ συμμετέχουν ο Υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης περιέγραψε το μέγεθος των ζημιών ως «βιβλική καταστροφή», αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις.

Ο κ. Αρναουτάκης αναφέρθηκε στις τεράστιες ζημιές που έχουν προκληθεί στις υποδομές και στο φυτικό κεφάλαιο, με ιδιαίτερη αναφορά στις πληγείσες περιοχές, μεταξύ των οποίων και το Οροπέδιο Λασιθίου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην κατάσταση του οδικού δικτύου. Όπως σημείωσε, σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί στον δρόμο προς Ιεράπετρα - Φέρμα, ενώ κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί στα Ζωνιανά.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, η αγροτική οδοποιία στην ενδοχώρα έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη ή και αδύνατη η πρόσβαση κτηνοτρόφων και αγροτών στις εκμεταλλεύσεις τους.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης ζήτησε ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και την επίσπευση των διαδικασιών για την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες.

Παράλληλα, ευχαρίστησε το κυβερνητικό κλιμάκιο για την άμεση ανταπόκριση και την παρουσία του στην Κρήτη.

Η πρώτη εικόνα από την κακοκαιρία

Ακολούθως, τον λόγο έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος, ο οποίος παρουσίασε την πρώτη εικόνα από τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Ο κ. Τσαπάκος τόνισε ότι «καμία υποδομή δεν μπορούσε να αντέξει» τον μεγάλο όγκο νερού που έπεσε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Όπως ανέφερε, πολλές υποδομές τόσο στο δημοτικό οδικό δίκτυο όσο και στο δίκτυο ύδρευσης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ σοβαρές είναι οι ζημιές που έχουν καταγραφεί στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε την ανάγκη να βρεθεί άμεσα τρόπος για την τάχιστη αποζημίωση των πληγέντων, καθώς οι συνέπειες της κακοκαιρίας έχουν επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα και την παραγωγική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της Κρήτης.

Με τη συμμετοχή φορέων της Κρήτης

Στη σύσκεψη συμμετέχουν επίσης βουλευτές, Αντιπεριφερειάρχες και Δήμαρχοι, καθώς και εκπρόσωποι της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η αποτίμηση των ζημιών, η αποκατάσταση των βασικών υποδομών και του οδικού δικτύου, καθώς και η στήριξη των πολιτών, των αγροτών και των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.