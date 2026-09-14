Καρυστιανού από Πάτρα: «Δεν ήρθαμε για να φύγουμε» - Δεν θα υπάρξει ακυβερνησία

Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία έδωσε συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων, στην Πάτρα

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Καρυστιανού από Πάτρα: «Δεν ήρθαμε για να φύγουμε» - Δεν θα υπάρξει ακυβερνησία
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  • Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι το κίνημα «Ελπίδα για την Δημοκρατία» στοχεύει στην αλλαγή της Ελλάδας με έμφαση στον πρωτογενή τομέα, την ακρίβεια, τα καρτέλ, και το δημογραφικό.
  • Τόνισε ότι το κίνημα δεν ήρθε προσωρινά και δίνει μεγάλο βάρος στην κάθαρση, τη λογοδοσία και την τιμωρία.
  • Απέκλεισε τη συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα υπάρξει ακυβερνησία στη χώρα.
  • Αναφέρθηκε στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ως «δίκη παρωδία» λόγω του τεμαχισμού και της αποχής από βασικές κατηγορίες και κατηγορούμενους.
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«Ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε την Ελλάδα. Να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα που πνέει τα λοίσθια, να αντιμετωπίσουμε σοβαρά και αποτελεσματικά την ακρίβεια, τα καρτέλ, την ασυδοσία των τραπεζών, να βοηθήσουμε τον κάθε ένα επαγγελματία να σταθεί στα πόδια του, να βοηθήσουμε στο δημογραφικό, όπου οι γεννήσεις όσο πάνε και μειώνονται. Στόχος μας είναι λοιπόν μία καινούργια, δημοκρατική, αναγεννημένη πολιτεία».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος του κινήματος, «Ελπίδα για την Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε απόψε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων, στην Πάτρα, στο πλαίσιο της περιοδείας της στην Αχαΐα.

Παράλληλα, η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε ότι «δεν ήρθαμε για να φύγουμε», προσθέτοντας ότι «δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στην κάθαρση, στη λογοδοσία και στην τιμωρία».

Απαντώντας σε ερώτηση, για το αν το κίνημα «Ελπίδα για την Δημοκρατία», υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα, σε περίπτωση που εισέλθει στη Βουλή, αλλά υπάρχει ενδεχόμενο ακυβερνησίας, είπε:

«Δεν θα υπάρξει ακυβερνησία, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ακυβερνησία. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και να κυβερνηθεί σωστά. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση σχετικά με την δίκη που διεξάγεται για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε, μεταξύ άλλων:

«Η υπόθεση των Τεμπών έχει πολύ βολικά τεμαχιστεί σε πολλές, πολλές μικρές δίκες. Έχουμε λοιπόν μία άλλη δίκη, για εμένα δίκη παρωδία, διότι μία δίκη, η οποία δεν έχει μέσα όλες τις κατηγορίες και όλους τους κατηγορούμενους και κυρίως για το θέμα της πυρόσφαιρας, που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έκαψε ζωντανούς 27 ανθρώπους, δεν είναι δίκη. Είναι δίκη παρωδία για να γίνει, να τελειώσει η κατάσταση, να δοθούν ποινές πλημμεληματικού χαρακτήρα και να μπει η υπόθεση στο αρχείο».

Πηγή: ΑΠΕ

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